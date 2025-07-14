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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Росіяни атакували промислове підприємство в Чугуєві, - мер

Наслідки атаки російського дрона на Чугуїв 14 липня

Росіяни атакували промислове підприємство в Чугуєві Харківської області.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді. Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство. Станом на зараз постраждалих немає, служби виїхали на місце. Бережіть себе та не ігноруйте тривоги", - розповіла вона.

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Автор: 

безпілотник (4507) Харківська область (1281) Чугуївський район (172) Чугуїв (13) війна в Україні (5230)


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