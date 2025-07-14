Росіяни атакували промислове підприємство в Чугуєві, - мер
Росіяни атакували промислове підприємство в Чугуєві Харківської області.
Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді. Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство. Станом на зараз постраждалих немає, служби виїхали на місце. Бережіть себе та не ігноруйте тривоги", - розповіла вона.
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