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Новини Атака БпЛА на Харків
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Армія РФ атакувала Харків безпілотником: влучання у проїжджу частину

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Зранку 14 липня зафіксовано удар безпілотником по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов

"Попередньо ворожий дрон "Молнія" - тип БПЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4513) Харків (5779) Харківська область (1281) Харківський район (436)


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