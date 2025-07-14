Армія РФ атакувала Харків безпілотником: влучання у проїжджу частину

Зранку 14 липня зафіксовано удар безпілотником по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов

"Попередньо ворожий дрон "Молнія" - тип БПЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували промислове підприємство в Чугуєві, - мер