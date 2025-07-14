Армія РФ атакувала Харків безпілотником: влучання у проїжджу частину
Зранку 14 липня зафіксовано удар безпілотником по Харкову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов
"Попередньо ворожий дрон "Молнія" - тип БПЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
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