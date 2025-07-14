Рашисты ударили КАБом по Боровскому на Харьковщине: погиб человек, 4 раненых
Российские оккупанты ударили КАБом по Шевченковской громаде на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В поселке Боровское погиб человек.
Еще 4 человека получили ранения. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
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