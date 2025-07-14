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Новости Обстрелы Харьковщина
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Рашисты ударили КАБом по Боровскому на Харьковщине: погиб человек, 4 раненых

Человек погиб в Боровском в Харьковской области РФ ударила КАБом

Российские оккупанты ударили КАБом по Шевченковской громаде на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В поселке Боровское погиб человек.

Еще 4 человека получили ранения. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Читайте: Сутки на Харьковщине: погиб человек, еще семеро пострадали, среди которых четверо полицейских. ФОТО

Автор: 

обстрел (28524) КАБ (407) Харьковская область (1267) Купянский район (294) Боровское (2)


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