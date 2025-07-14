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Россияне атаковали Златополь на Харьковщине: одна погибшая и семеро пострадавших, в том числе ребенок

Российские обстрелы Харьковской области

Сегодня, 14 июля, российские войска совершили атаку на город Златополь на Харьковщине с использованием БпЛА, вследствие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, нанесен удар БПЛА типа "Герань-2".

Отмечается, что на данный момент известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок.

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Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте.

Автор: 

обстрел (28524) Харьковская область (1267) Лозовский район (6) Первомайский (5)


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