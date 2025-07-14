Ворог нарощує удари FPV-дронами по цивільних у Куп’янську та транспорту, - начальник РВА Канашевич

На Харківщині 325 населених пунктів області перебувають під евакуацією через постійні обстріли. У Куп'янську ситуація залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич,

Раніше він повідомляв, що волонтери вже не можуть заїжджати в саме місто Куп’янськ, щоб забирати людей.

"Наразі суттєво безпекова ситуація не змінилася, але деякі волонтерські екіпажі все ж таки заїжджають в Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, і евакуюють людей. Але підтримка і допомога ДСНС і поліції досить суттєва. І з найбільш небезпечних місць Куп’янська, де активність ворожих FPV дуже висока, людей вивозять за допомогою саме поліції і ДСНС, і потім передають вже волонтерам, які вивозять їх у Харків", - зазначив начальник РВА.

Він додав, що ворог активно використовує FPV-дрони, а також дрони на оптоволокні тож їздити спокійно по Куп’янську у будь-який час доби достатньо проблемно. Рашисти полюють як на цивільний автотранспорт, так і місцевих мешканців.

Канашевич зазначив, що "можна говорити про те, що ситуація у Куп’янську достатньо критична щодо евакуації".

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