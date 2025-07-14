Враг наращивает удары FPV-дронами по гражданским в Купянске и транспорту, - начальник РВА Канашевич
На Харьковщине 325 населенных пунктов области находятся под эвакуацией из-за постоянных обстрелов. В Купянске ситуация остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал начальник Купянской РГА Андрей Канашевич.
Ранее он сообщал, что волонтеры уже не могут заезжать в сам город Купянск, чтобы забирать людей.
"Сейчас существенно ситуация с безопасностью не изменилась, но некоторые волонтерские экипажи все же заезжают в Купянск, используя бронированную технику, и эвакуируют людей. Но поддержка и помощь ГСЧС и полиции достаточно существенная. И из наиболее опасных мест Купянска, где активность вражеских FPV очень высока, людей вывозят с помощью именно полиции и ГСЧС и затем передают уже волонтерам, которые вывозят их в Харьков", - отметил начальник РВА.
Он добавил, что враг активно использует FPV-дроны, а также дроны на оптоволокне,поэтому ездить спокойно по Купянску в любое время суток достаточно проблемно. Рашисты охотятся как на гражданский автотранспорт, так и местных жителей.
Канашевич отметил, что "можно говорить о том, что ситуация в Купянске достаточно критическая относительно эвакуации".
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