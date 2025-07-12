Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Купянске: из охваченного огнем дома спасена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Купянске на Харьковщине пожарные спасли женщину из дома, вспыхнувшего вследствие российской атаки беспилотниками.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня днем российские войска нанесли удары БпЛА по жилой 9-этажке в городе Купянске. Произошел пожар. Горели квартиры с 1 по 5 этажи.
Пожарные, прибывшие к месту происшествия, спасли с 9 этажа охваченного огнем дома 82-летнюю женщину. В дальнейшем она была транспортирована в лечебное учреждение.
Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.
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Вячеслав Перов
показать весь комментарий12.07.2025 22:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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