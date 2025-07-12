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Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Купянске: из охваченного огнем дома спасена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Купянске на Харьковщине пожарные спасли женщину из дома, вспыхнувшего вследствие российской атаки беспилотниками.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня днем российские войска нанесли удары БпЛА по жилой 9-этажке в городе Купянске. Произошел пожар. Горели квартиры с 1 по 5 этажи.

Пожарные, прибывшие к месту происшествия, спасли с 9 этажа охваченного огнем дома 82-летнюю женщину. В дальнейшем она была транспортирована в лечебное учреждение.

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Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Куп'янську 12 липня

Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.

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Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Куп'янську 12 липня
Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Куп'янську 12 липня
Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Куп'янську 12 липня

Автор: 

обстрел (28483) Харьковская область (1256) Купянский район (292) Купянск (700)


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а вдарити у відповідь по багатоповерхівці в умовному белгороді чи ростові українцям совість не дозволяє чи релігія ?
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12.07.2025 22:14 Ответить
 
 