Войска РФ нанесли удар по 9-этажному дому в Купянске: из охваченного огнем дома спасена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Купянске на Харьковщине пожарные спасли женщину из дома, вспыхнувшего вследствие российской атаки беспилотниками.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, сегодня днем российские войска нанесли удары БпЛА по жилой 9-этажке в городе Купянске. Произошел пожар. Горели квартиры с 1 по 5 этажи.



Пожарные, прибывшие к месту происшествия, спасли с 9 этажа охваченного огнем дома 82-летнюю женщину. В дальнейшем она была транспортирована в лечебное учреждение.

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Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.

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