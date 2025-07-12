Утром россияне ударили по Харькову КАБами и дронами: есть попадания в объекты критической инфраструктуры, двое пострадавших

На рассвете 12 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами и ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, утром враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар взяло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "шахедов" по объекту критической инфраструктуры", - отметил Терехов.

В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети, добавляет он в заметке.

"В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы", - сообщил Синегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские войска ночью атаковали Луцк дронами и ракетами: разрушен дом, возникли пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж