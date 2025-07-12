РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
705 1

Утром россияне ударили по Харькову КАБами и дронами: есть попадания в объекты критической инфраструктуры, двое пострадавших

россияне атаковали шахедами Харьков

На рассвете 12 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами и ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, утром враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар взяло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "шахедов" по объекту критической инфраструктуры", - отметил Терехов.

В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети, добавляет он в заметке.

"В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы", - сообщил Синегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские войска ночью атаковали Луцк дронами и ракетами: разрушен дом, возникли пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28483) Харьков (7652) Харьковская область (1256) Харьковский район (427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 