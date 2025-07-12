Российские войска ночью атаковали Луцк дронами и ракетами: разрушен дом, возникли пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Луцку. В результате чего уничтожен жилой дом, выбиты окна, загорелась машина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
"Имеем фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля", - отметил он.
Остальная информация об ущербе уточняется.
"Слава Богу, информации о погибших нет", написал Полищук.
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