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Российские войска ночью атаковали Луцк дронами и ракетами: разрушен дом, возникли пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Луцку. В результате чего уничтожен жилой дом, выбиты окна, загорелась машина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Имеем фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля", - отметил он.

Остальная информация об ущербе уточняется.

"Слава Богу, информации о погибших нет", написал Полищук.

Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Львову: повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Луцк (600) обстрел (28483) Волынская область (1020) Луцкий район (18)


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• Львів. Є прильоти, зокрема пошкоджено будинки, дитячий садок, багато автівок, але на щастя без жертв і тяжких поранених;
• Луцьк. Знищено приватний будинок, в інших будинках повилітали вікна від вибухової хвилі та уламків. Місто затягнуло густим димом, йде ліквідація наслідків;
• Київ. Зазнав атаки БпЛА, у столиці було гучно, працювало ППО;
• Чернівці. У місті відомо про сильні пожежі, небо затягнуло їдким чорним димом, є влучання в цивільну інфраструктуру;
• Харків. Ворог завдав 10 ударів, з яких: 2 КАБ і 8 БпЛА. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, будинки та автівки. Загоряння кількох складів.
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12.07.2025 07:30 Ответить
Русня вже з червня ********** нас шахудиз ші та купою наворотів якироблять їз самостійною бойовою платформою. ********, а де 5 000 000 дронів на рік та балістика від вашого Ze?
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12.07.2025 07:45 Ответить
5 000 000 БПЛА типа "шахед" делать в год обещали ?) 14 000 шахедов в день, потужно )
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12.07.2025 07:52 Ответить
Абєсчалі, на мало чого вони ащєсчалі. То для стада бекающого із атрофірованими мізками
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12.07.2025 08:20 Ответить
Єдина область України, де за 3,5 років 3-ї світової війни не було жодного травмованого або вбитого внаслідок бомбардувань - рідне Закарпаття. І тепер ще скажіть, що не було договорняку між Путіним-Орбаном-Фіцо по нашій Закарпатській області. Було тільки на початку війни та десь рік тому два алібі-удари по безлюдних місцях. Тому очевидно, що такий статус-кво - це ніяке не ППО, а, банально, домовленість між Пітним та Орбаном_Фіцо не бомбити наш край, який колишні володарі розглядають як власну територію.
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12.07.2025 08:45 Ответить
Я теж так казала .Що змінилось ? Чому прилетіло?
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12.07.2025 09:38 Ответить
 
 