Російські війська вночі атакували Луцьк дронами та ракетами: зруйнований будинок, виникли пожежі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Луцьку. Внаслідок чого знищений житловий будинок, вибиті вікна, загорілася автівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", - зазначив він.

Решта інформації щодо збитків уточнюється.

"Дякувати Богу, інформації щодо загиблих немає", написав Поліщук.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок. ФОТОрепортаж