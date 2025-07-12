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Новини Фото Атака БпЛА на Львівщину
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Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.

"Унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води", - йдеться у повідомленні.

Козицький зазначив, що загиблих і травмованих немає.

Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях", - розповів Садовий.

Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

Крім того, у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання — близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

"Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях", - зазначає Садовий.

Згодом Козицький повідомив,  що після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

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Львів
Львів
Львів
Львів

Автор: 

Львів (3107) обстріл (29807) Львівська область (2489) Львівський район (78)


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Півночи це сране кацапське гівно летало мені над хатою, а сьогодня у мАсковких масмедія повідомлять що у Львові знищели легіон бАндерівців, воно у мАскві точно їбнуте?
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12.07.2025 07:45 Відповісти
Точно і СИЛЬНО.
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12.07.2025 07:47 Відповісти
Лишньохромосомні і лаптєногі ПОГОЛОВНО.
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12.07.2025 07:49 Відповісти
Мільярди на ****** тєлємарафєт, а на ППО 260 міліонів і ті мабуть не використані.
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12.07.2025 07:50 Відповісти
Рашиські чорти розуміють тільки силу ,допоки не буде щоденного обстрілу москви вони відчувають сво безкарність .
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12.07.2025 08:13 Відповісти
 
 