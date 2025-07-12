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Новости Атака БПЛА на Львовщину
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Враг нанес комбинированный удар по Львову: повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Львов. Повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей, горела кровля нежилого здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Максим Козицкий и городской голова Андрей Садовый.

"В результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом. Есть частичное разрушение подъезда. Произошла утечка газа и воды", - говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что погибших и травмированных нет.

Взрывы прогремели в нескольких районах города. Зафиксировано попадание - в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. По предварительной информации, пострадавших нет. Жители находились в укрытиях", - рассказал Садовый.

Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Площадь возгорания - около 200 м². Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей.

"Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32. Все необходимые службы работают на местах", - отмечает Садовый.

Згодом Козицький повідомив, що після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Позже Козицкий сообщил, что после ночной атаки врага во Львове на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

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Львов
Львов
Львов
Львов

Автор: 

Львов (4608) обстрел (28483) Львовская область (2960) Львовский район (70)


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Півночи це сране кацапське гівно летало мені над хатою, а сьогодня у мАсковких масмедія повідомлять що у Львові знищели легіон бАндерівців, воно у мАскві точно їбнуте?
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12.07.2025 07:45 Ответить
Точно і СИЛЬНО.
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12.07.2025 07:47 Ответить
Лишньохромосомні і лаптєногі ПОГОЛОВНО.
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12.07.2025 07:49 Ответить
Мільярди на ****** тєлємарафєт, а на ППО 260 міліонів і ті мабуть не використані.
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12.07.2025 07:50 Ответить
Рашиські чорти розуміють тільки силу ,допоки не буде щоденного обстрілу москви вони відчувають сво безкарність .
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12.07.2025 08:13 Ответить
потрібно бити по москві, кожен день
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12.07.2025 09:06 Ответить
Львів під обстрілами "шахедів"

Як завжди - коли атакують місто вмикає вуличне освітлення.

Ілюмінація - як при святі, місто на долоні: всі центральні магістралі освітлені, щоб зручніше орієнтувались БПЛА з оптикою?

Коли немає атак з повітря - в місті темно, як в лісі...
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12.07.2025 10:02 Ответить
 
 