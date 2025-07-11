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Новости Трамп о войне в Украине Трамп прокомментировал обстрелы россией Украины
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Трамп об утренней атаке РФ на Харьков: "Увидите, что будет дальше"

Трамп отреагировал на обстрел Украины 11 июля

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российский удар "Шахедами" по роддому в Харькове утром 11 июля.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга перед визитом в штат Техас, передает Цензор.НЕТ.

Трамп ответил на вопрос репортера, как он относится к сегодняшней атаке РФ по Украине.

"Я знаю [об атаке]. Вы увидите, что будет происходить дальше", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

Напомним, 11 июля ориентировочно в 5:30 российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты - предварительно, типа "Герань-2". Там расположен роддом. 9 пострадавших, среди них младенец.

Автор: 

обстрел (28470) Харьков (7652) Трамп Дональд (5941) война в Украине (5163)


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Топ комментарии
+9
Що відбуватимется далі?
Плавали,
Знаємо!
Бо далі буде, - Кожні два тижні Трамп говорить про два тижні. ... Два-три тижні. Десь ми вже це чули з 2022 року ... -
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11.07.2025 17:57 Ответить
+6
Трамп нічого не зробить.
І навіть не тому що він піз'дюк і ссикун, а просто тому що він нічого не може зробити. Крім як почати війну з кацапньою, (а цього не буде за замовчуванням).
Всі інші можливі засоби впливу було задіяно ще Байденом...
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11.07.2025 18:04 Ответить
+5
Уже видели. VLADIMIR STOP! В этот раз более мощно, два раза будет.
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11.07.2025 17:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що відбуватимется далі?
Плавали,
Знаємо!
Бо далі буде, - Кожні два тижні Трамп говорить про два тижні. ... Два-три тижні. Десь ми вже це чули з 2022 року ... -
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11.07.2025 17:57 Ответить
Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

Президент США Дональд Трамп щонайменше з кінця квітня заявляє, що ухвалить подальші кроки щодо врегулювання російсько-української війни впродовж двох тижнів. Однак досі не пролунав чіткий план дій американського лідера.

Про це пише телеканал https://edition.cnn.com/2025/05/28/politics/two-weeks-trump-ukraine-war CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп встановлював двотижневі терміни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році -- для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень, багато з яких так і не з'явилися.
Які дедлайни давав Трамп?

Зараз же, коли Трамп стоїть перед вибором - чи вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру - він знову заявляє, що знадобиться близько двох тижнів, щоб визначити, чи серйозно Путін налаштований припинити війну проти України.

"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так - ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.

Водночас Трамп не уточнив, що саме він очікує дізнатися впродовж цих двох тижнів, що змусить його остаточно оцінити позицію російського лідера.

Також він не конкретизував, які саме дії він готовий буде вжити після завершення цього терміну.

У CNN нагадали, що ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.

"Побачимо, що станеться. Можете запитати це через два тижні, і ми подивимося", - сказав тоді він.

Через три дні республіканець знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він диктатору Росії: "Повідомлю вам приблизно через два тижні".

Видання зазначає, що середа, 28 травня була рівно через два тижні після іншої заяви Трампа 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.

Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", - додав він, цитує CNN. Джерело: https://censor.net/ua/n3555131
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11.07.2025 17:59 Ответить
👍
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11.07.2025 18:02 Ответить
Закінчення війни за 24 години
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11.07.2025 18:29 Ответить
Уже видели. VLADIMIR STOP! В этот раз более мощно, два раза будет.
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11.07.2025 17:57 Ответить
А може як Ахметов в 2014 році на Донбасі гудіти буде?
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11.07.2025 18:18 Ответить
Він це не тому владіміру говорив, про якого ви подумали
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11.07.2025 18:30 Ответить
Носій "Томагавків" увійде в Чорне Море і в'**е по ********?
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11.07.2025 17:58 Ответить
тихо хихо фантазія розігралася
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11.07.2025 18:19 Ответить
***** вже починать баяцця?
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11.07.2025 18:01 Ответить
очко в пуйла не гумове
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11.07.2025 18:03 Ответить
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11.07.2025 18:09 Ответить
лом в дупу пуйлу ?
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11.07.2025 18:02 Ответить
Трамп нічого не зробить.
І навіть не тому що він піз'дюк і ссикун, а просто тому що він нічого не може зробити. Крім як почати війну з кацапньою, (а цього не буде за замовчуванням).
Всі інші можливі засоби впливу було задіяно ще Байденом...
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11.07.2025 18:04 Ответить
Які засоби задіяні? Списану зброю дали.
Ще не одного есмінця, балістичних та крилатих ракет середньої дальності, ні одного ф-35, ні одного новітнього танка...
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11.07.2025 18:14 Ответить
Так, і Зірки Смерті не дали, цуки.
Більш того - І не дадуть..
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11.07.2025 18:20 Ответить
Ни одного авианосца со всем авиакрылом, ни одного спутника...
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11.07.2025 18:23 Ответить
Тобто США повинні надавати зброю, поки зелені обригані недоноски тирять бюджет?
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11.07.2025 18:30 Ответить
шо буде, шо буде... Подадуть тако з гострим соусом.
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11.07.2025 18:05 Ответить
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11.07.2025 18:10 Ответить
спробуй собі по голові постукати, може це допоможе тобі лікувати твою дісграфію.
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11.07.2025 18:20 Ответить
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11.07.2025 18:22 Ответить
не доводь себе до контузії, побережи свою голову, бо тобі ще багато років у неї їсти.
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11.07.2025 18:35 Ответить
трампоновідосик?
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11.07.2025 18:06 Ответить
Далі я скажу, що це війна Байдена, і Володимир не наважився б атакувати Україну, якби вибори не були вкрадені.
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11.07.2025 18:09 Ответить
Побачимо шо? Як ти надаси дрюгю владимиру ще два тиждня?
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11.07.2025 18:10 Ответить
ты же вроде думающий мужик, или тоже этой болячкой заболел?
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11.07.2025 18:19 Ответить
З якого часу він думаючий??
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11.07.2025 18:31 Ответить
Ще задовго до того як ти тут народився 4 липня 2025 року, смердючий кацап і визирнув з круглого отвору у підлозі Параші.
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11.07.2025 18:34 Ответить
Розумововідсталі дивляться дату реєстрації і дають звання кацапа ,яке ти тупе і нікчемне.Я на цензорі з 14р телепень.Почти всі ніки знаю і іх ріівень дурості .Я ж не від балди написав
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11.07.2025 18:38 Ответить
Расіянен ти ж не людина. А цікаво узнати хто ти та оті твої расіяне .
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11.07.2025 18:50 Ответить
Дурака коментувати-себе не поважати.
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11.07.2025 18:53 Ответить
Повертайся взад, в дірку у підлозі Параші, расіянін. Там ти народився там тобі і місце. Пшол.
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11.07.2025 18:57 Ответить
удачі
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11.07.2025 18:54 Ответить
З ботами повторювати,як папуга,твій рівень.
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11.07.2025 18:43 Ответить
Трамп непередбачуваний як у діях так і у думках. Тому шо він сказав зараз за дві години у нього може здивування. Тільки справи. Тому побачимо. Як шо генерали Пентагону знайшли до нього підхід то це добре. Питання на скільки вони переконали нарціса та на який термін цього вистачить.
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11.07.2025 18:31 Ответить
Бомбардувальники США ще в Европі? Там залишилось трохи протибункерних бомб.
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11.07.2025 18:10 Ответить
Цієї ночі побачимо
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11.07.2025 18:15 Ответить
а почему журналисты не задают такие же вопросы зеленскому? ведь именно при нём было закрыто большинство ракетных программ. и на четвёртом году войны кроме обещаний и видосиков нечего нет.
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11.07.2025 18:17 Ответить
Неначасі
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11.07.2025 18:31 Ответить
Журналістів з такими запитаннями тримають від Зеленського на відстані гарматного пострілу.
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11.07.2025 18:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nxl20bY4y38

Годину тому - не погребуйте російською, щоб послухати прекрасні новини про 155 бригаду рашистів від Яковини - радіо НВ
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11.07.2025 18:20 Ответить
новина саме про їхні справи на Сумщині зараз після знищення усього командування дронами ЗСУ
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11.07.2025 18:21 Ответить
Придворних садистів Путіна добили під Сумами | "Лінія дронів" прорвала систему безпеки Збройних сил Росії...
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11.07.2025 18:25 Ответить
довго чекати - 2 тижні
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11.07.2025 18:22 Ответить
Дальше это когда? Через две недели?
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11.07.2025 18:22 Ответить
ага
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11.07.2025 18:26 Ответить
"Я знаю [про атаку]. Ви побачите, що відбуватиметься далі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3562791

Розформуе НАТО, чи що?
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11.07.2025 18:34 Ответить
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11.07.2025 18:36 Ответить
це з анікдота -буде, як в Одесі.
а що було в Одесі?
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11.07.2025 18:36 Ответить
"Ви побачите, що відбуватиметься далі". Джерело: https://censor.net/ua/n3562791

Запасаемся попкорном, если его ещё не раскупили.
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11.07.2025 18:37 Ответить
...а в кінці сказав - доннеррветтерр!
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11.07.2025 18:45 Ответить
по дитячій республіканській лікарні ..охмадит.. була ракета . нам в черговий раз поспівчували -- те саме буде і цього разу --- а от якби пару ..таурас.. вхерячили по кремлю щоб куски міміі лєніна збирали по красной площаді а ***** здристнуло на урал в бункер ото була б допомога
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11.07.2025 18:46 Ответить
Зря вы все вызверились на Трампа
Что он говорил Израилю ?
Помиритесь с Ираном
А что сделал?
Многотонные бомбы приказал сбросить
Всему миру понравилось
А Трампу понравилось восхищение всего мира
И он захочет снова испытать ОРГАЗМ
Так не надо ему перебивать оргазм
Надо дать ему виагру!
Сказать - давай,Дональд!!!
Мочи путина!!!!!
А вы все такие унылые
Ноете без конца
Унылые и ноющие - ничего и никогда не выигрывают
Мы прорвемся!
И Трамп в этом почувствует
Зуб даю!!!
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11.07.2025 18:48 Ответить
Поучаствует
Непременно
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11.07.2025 18:49 Ответить
На цей раз він дасть три тижні.
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11.07.2025 18:48 Ответить
Чувствую что на эмоционально неуравновешенного Трампа все-таки больше надежд, чем было с мумией Джо.
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11.07.2025 18:49 Ответить
 
 