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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Последствия утренней атаки врага на Харьков: 9 пострадавших, в том числе, младенцы. Повреждены медучреждения. ФОТОрепортаж

11 июля, ориентировочно в 5:30, российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты - предварительно, типа "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Повреждены роддом, стоматологическая клиника, образовательное учреждение, нежилое здание. В многоквартирных домах выбиты окна.

45-летний мужчина получил ранения от осколков стекла. Еще два человека - 64-летний мужчина и 73-летняя женщина - получили острую стрессовую реакцию.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых - три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция.

Они находились в роддоме, который сегодня утром оказался под атакой российских БПЛА.

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Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова
Обстрелы Харькова

Автор: 

обстрел (28470) Харьков (7652) Харьковская область (1249) Харьковский район (424)


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пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад Джерело: https://censor.net/ua/n3562689
Ну те що русня підараси - це не матюк, це ще комплімент
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11.07.2025 09:53 Ответить
Ну і де наші удари у відповідь по москві наприклад? Чи буде таке хоч раз?
Ворог відчуває безкарність і з кожним разом його злочини стають все більш нахабними.
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11.07.2025 11:14 Ответить
 
 