Последствия утренней атаки врага на Харьков: 9 пострадавших, в том числе, младенцы. Повреждены медучреждения. ФОТОрепортаж
11 июля, ориентировочно в 5:30, российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты - предварительно, типа "Герань-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Повреждены роддом, стоматологическая клиника, образовательное учреждение, нежилое здание. В многоквартирных домах выбиты окна.
45-летний мужчина получил ранения от осколков стекла. Еще два человека - 64-летний мужчина и 73-летняя женщина - получили острую стрессовую реакцию.
Впоследствии в прокуратуре сообщили, что медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых - три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция.
Они находились в роддоме, который сегодня утром оказался под атакой российских БПЛА.
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Ну те що русня підараси - це не матюк, це ще комплімент
Ворог відчуває безкарність і з кожним разом його злочини стають все більш нахабними.