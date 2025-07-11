Последствия утренней атаки врага на Харьков: 9 пострадавших, в том числе, младенцы. Повреждены медучреждения. ФОТОрепортаж

11 июля, ориентировочно в 5:30, российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты - предварительно, типа "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Повреждены роддом, стоматологическая клиника, образовательное учреждение, нежилое здание. В многоквартирных домах выбиты окна.

45-летний мужчина получил ранения от осколков стекла. Еще два человека - 64-летний мужчина и 73-летняя женщина - получили острую стрессовую реакцию.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых - три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция.

Они находились в роддоме, который сегодня утром оказался под атакой российских БПЛА.

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