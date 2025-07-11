Наслідки ранкової атаки ворога на Харків: 9 постраждалих, серед них немовлята. Пошкоджено медзаклади. ФОТОрепортаж
11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати — попередньо, типу "Герань-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад, нежитлову будівлю. У багатоквартирних будинках вибито вікна.
45-річний чоловік дістав поранення від уламків скла. Ще двоє людей - 64-річний чоловік і 73-річна жінка - зазнали гострої стресової реакції.
Згодом у прокуратурі повідомили, що медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію.
Вони перебували в пологовому будинку, який сьогодні вранці опинився під атакою російських БпЛА.
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Ну те що русня підараси - це не матюк, це ще комплімент
Ворог відчуває безкарність і з кожним разом його злочини стають все більш нахабними.