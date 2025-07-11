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Новини Атака БпЛА на Харків
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Наслідки ранкової атаки ворога на Харків: 9 постраждалих, серед них немовлята. Пошкоджено медзаклади. ФОТОрепортаж

11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати — попередньо, типу "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад, нежитлову будівлю. У багатоквартирних будинках вибито вікна.

45-річний чоловік дістав поранення від уламків скла. Ще двоє людей - 64-річний чоловік і 73-річна жінка - зазнали гострої стресової реакції.

Згодом у прокуратурі повідомили, що медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію.

Вони перебували в пологовому будинку, який сьогодні вранці опинився під атакою російських БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зранку атакував Харків безпілотниками: влучання у житлову забудову, є постраждалі (оновлено)

Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова
Обстріли Харкова

Автор: 

обстріл (29794) Харків (5775) Харківська область (1263) Харківський район (431)


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пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад Джерело: https://censor.net/ua/n3562689
Ну те що русня підараси - це не матюк, це ще комплімент
показати весь коментар
11.07.2025 09:53 Відповісти
Ну і де наші удари у відповідь по москві наприклад? Чи буде таке хоч раз?
Ворог відчуває безкарність і з кожним разом його злочини стають все більш нахабними.
показати весь коментар
11.07.2025 11:14 Відповісти
 
 