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Новини Трамп про війну в Україні Трамп прокоментував російські обстріли
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Трамп про ранкову атаку РФ на Харків: "Побачите, що буде далі"

Трамп відреагував на обстріл України 11 липня

Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар "Шахедами" по пологовому будинку в Харкові зранку 11 липня.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу перед візитом до штату Техас, передає Цензор.НЕТ.

Трамп відповів на запитання репортера, як він ставиться до сьогоднішньої атаки РФ по Україні.

"Я знаю [про атаку]. Ви побачите, що відбуватиметься далі", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

Нагадаємо, 11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати — попередньо, типу "Герань-2". Там розташований пологовий будинок. 9 постраждалих, серед них немовля.

Автор: 

обстріл (29794) Харків (5775) Трамп Дональд (6416) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+12
Що відбуватимется далі?
Плавали,
Знаємо!
Бо далі буде, - Кожні два тижні Трамп говорить про два тижні. ... Два-три тижні. Десь ми вже це чули з 2022 року ... -
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11.07.2025 17:57 Відповісти
+9
Трамп нічого не зробить.
І навіть не тому що він піз'дюк і ссикун, а просто тому що він нічого не може зробити. Крім як почати війну з кацапньою, (а цього не буде за замовчуванням).
Всі інші можливі засоби впливу було задіяно ще Байденом...
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11.07.2025 18:04 Відповісти
+7
Уже видели. VLADIMIR STOP! В этот раз более мощно, два раза будет.
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11.07.2025 17:57 Відповісти
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Що відбуватимется далі?
Плавали,
Знаємо!
Бо далі буде, - Кожні два тижні Трамп говорить про два тижні. ... Два-три тижні. Десь ми вже це чули з 2022 року ... -
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11.07.2025 17:57 Відповісти
Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

Президент США Дональд Трамп щонайменше з кінця квітня заявляє, що ухвалить подальші кроки щодо врегулювання російсько-української війни впродовж двох тижнів. Однак досі не пролунав чіткий план дій американського лідера.

Про це пише телеканал https://edition.cnn.com/2025/05/28/politics/two-weeks-trump-ukraine-war CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп встановлював двотижневі терміни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році -- для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень, багато з яких так і не з'явилися.
Які дедлайни давав Трамп?

Зараз же, коли Трамп стоїть перед вибором - чи вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру - він знову заявляє, що знадобиться близько двох тижнів, щоб визначити, чи серйозно Путін налаштований припинити війну проти України.

"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так - ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.

Водночас Трамп не уточнив, що саме він очікує дізнатися впродовж цих двох тижнів, що змусить його остаточно оцінити позицію російського лідера.

Також він не конкретизував, які саме дії він готовий буде вжити після завершення цього терміну.

У CNN нагадали, що ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.

"Побачимо, що станеться. Можете запитати це через два тижні, і ми подивимося", - сказав тоді він.

Через три дні республіканець знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він диктатору Росії: "Повідомлю вам приблизно через два тижні".

Видання зазначає, що середа, 28 травня була рівно через два тижні після іншої заяви Трампа 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.

Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", - додав він, цитує CNN. Джерело: https://censor.net/ua/n3555131
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11.07.2025 17:59 Відповісти
👍
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11.07.2025 18:02 Відповісти
Закінчення війни за 24 години
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11.07.2025 18:29 Відповісти
Уже видели. VLADIMIR STOP! В этот раз более мощно, два раза будет.
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11.07.2025 17:57 Відповісти
А може як Ахметов в 2014 році на Донбасі гудіти буде?
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11.07.2025 18:18 Відповісти
Він це не тому владіміру говорив, про якого ви подумали
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11.07.2025 18:30 Відповісти
Носій "Томагавків" увійде в Чорне Море і в'**е по ********?
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11.07.2025 17:58 Відповісти
тихо хихо фантазія розігралася
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11.07.2025 18:19 Відповісти
***** вже починать баяцця?
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11.07.2025 18:01 Відповісти
очко в пуйла не гумове
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11.07.2025 18:03 Відповісти
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11.07.2025 18:09 Відповісти
Та ***** *****, там завжди поруч змінні валізи для гівна...
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11.07.2025 19:28 Відповісти
лом в дупу пуйлу ?
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11.07.2025 18:02 Відповісти
Трамп нічого не зробить.
І навіть не тому що він піз'дюк і ссикун, а просто тому що він нічого не може зробити. Крім як почати війну з кацапньою, (а цього не буде за замовчуванням).
Всі інші можливі засоби впливу було задіяно ще Байденом...
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11.07.2025 18:04 Відповісти
Які засоби задіяні? Списану зброю дали.
Ще не одного есмінця, балістичних та крилатих ракет середньої дальності, ні одного ф-35, ні одного новітнього танка...
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11.07.2025 18:14 Відповісти
Так, і Зірки Смерті не дали, цуки.
Більш того - І не дадуть..
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11.07.2025 18:20 Відповісти
Ни одного авианосца со всем авиакрылом, ни одного спутника...
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11.07.2025 18:23 Відповісти
Тобто США повинні надавати зброю, поки зелені обригані недоноски тирять бюджет?
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11.07.2025 18:30 Відповісти
Тобто США не повинні надавати зброю,тобі це буде до вподоби?
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11.07.2025 19:13 Відповісти
Мені буде до вподоби, коли зелених мародерів розвісять на ліхтарях, а новий уряд всі вільні кошти спрямує на виробництво озброєння.
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11.07.2025 19:28 Відповісти
Новий уряд...Слуги народу вже є, давайте виберемо інших і назвемо хоч ангелами. В бочках гнилих огірків найдемо купу свіжих...
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11.07.2025 19:52 Відповісти
Просте питання -ви будете радіти, якщо Сполучени Штати Америки зараз припинуть постачання зброї?
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11.07.2025 20:06 Відповісти
Ну так кловуни зброю поки що не тирють.
А бюбжет - то таке...
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11.07.2025 19:47 Відповісти
Не тирють зброю бо бояться. якщо вона десь спливе - їх американці помножать на нуль в усіх сенсах цих слів.
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11.07.2025 19:54 Відповісти
шо буде, шо буде... Подадуть тако з гострим соусом.
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11.07.2025 18:05 Відповісти
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11.07.2025 18:10 Відповісти
спробуй собі по голові постукати, може це допоможе тобі лікувати твою дісграфію.
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11.07.2025 18:20 Відповісти
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11.07.2025 18:22 Відповісти
не доводь себе до контузії, побережи свою голову, бо тобі ще багато років у неї їсти.
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11.07.2025 18:35 Відповісти
трампоновідосик?
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11.07.2025 18:06 Відповісти
Далі я скажу, що це війна Байдена, і Володимир не наважився б атакувати Україну, якби вибори не були вкрадені.
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11.07.2025 18:09 Відповісти
Побачимо шо? Як ти надаси дрюгю владимиру ще два тиждня?
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11.07.2025 18:10 Відповісти
ты же вроде думающий мужик, или тоже этой болячкой заболел?
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11.07.2025 18:19 Відповісти
З якого часу він думаючий??
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11.07.2025 18:31 Відповісти
Ще задовго до того як ти тут народився 4 липня 2025 року, смердючий кацап і визирнув з круглого отвору у підлозі Параші.
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11.07.2025 18:34 Відповісти
Розумововідсталі дивляться дату реєстрації і дають звання кацапа ,яке ти тупе і нікчемне.Я на цензорі з 14р телепень.Почти всі ніки знаю і іх ріівень дурості .Я ж не від балди написав
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11.07.2025 18:38 Відповісти
Расіянен ти ж не людина. А цікаво узнати хто ти та оті твої расіяне .
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11.07.2025 18:50 Відповісти
Дурака коментувати-себе не поважати.
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11.07.2025 18:53 Відповісти
Повертайся взад, в дірку у підлозі Параші, расіянін. Там ти народився там тобі і місце. Пшол.
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11.07.2025 18:57 Відповісти
удачі
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11.07.2025 18:54 Відповісти
З ботами повторювати,як папуга,твій рівень.
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11.07.2025 18:43 Відповісти
Трамп непередбачуваний як у діях так і у думках. Тому шо він сказав зараз за дві години у нього може здивування. Тільки справи. Тому побачимо. Як шо генерали Пентагону знайшли до нього підхід то це добре. Питання на скільки вони переконали нарціса та на який термін цього вистачить.
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11.07.2025 18:31 Відповісти
Бомбардувальники США ще в Европі? Там залишилось трохи протибункерних бомб.
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11.07.2025 18:10 Відповісти
Цієї ночі побачимо
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11.07.2025 18:15 Відповісти
а почему журналисты не задают такие же вопросы зеленскому? ведь именно при нём было закрыто большинство ракетных программ. и на четвёртом году войны кроме обещаний и видосиков нечего нет.
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11.07.2025 18:17 Відповісти
Неначасі
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11.07.2025 18:31 Відповісти
Журналістів з такими запитаннями тримають від Зеленського на відстані гарматного пострілу.
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11.07.2025 18:36 Відповісти
как ловко власть зеленского перекинула на США проблему с оружием! сами всё испоганили, а других обвиняют в бездействии и равнодушии! и народец дружно подхватил эту песенку!
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11.07.2025 19:19 Відповісти
Повторюсь, але четверта влада виявилась першою.
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11.07.2025 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nxl20bY4y38

Годину тому - не погребуйте російською, щоб послухати прекрасні новини про 155 бригаду рашистів від Яковини - радіо НВ
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11.07.2025 18:20 Відповісти
новина саме про їхні справи на Сумщині зараз після знищення усього командування дронами ЗСУ
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11.07.2025 18:21 Відповісти
Придворних садистів Путіна добили під Сумами | "Лінія дронів" прорвала систему безпеки Збройних сил Росії...
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11.07.2025 18:25 Відповісти
Щось "155"тим(ні там ні тут) не везе,потрібна консультація нумеролога.
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11.07.2025 19:04 Відповісти
довго чекати - 2 тижні
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11.07.2025 18:22 Відповісти
Дальше это когда? Через две недели?
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11.07.2025 18:22 Відповісти
ага
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11.07.2025 18:26 Відповісти
"Я знаю [про атаку]. Ви побачите, що відбуватиметься далі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3562791

Розформуе НАТО, чи що?
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11.07.2025 18:34 Відповісти
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11.07.2025 18:36 Відповісти
це з анікдота -буде, як в Одесі.
а що було в Одесі?
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11.07.2025 18:36 Відповісти
"Ви побачите, що відбуватиметься далі". Джерело: https://censor.net/ua/n3562791

Запасаемся попкорном, если его ещё не раскупили.
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11.07.2025 18:37 Відповісти
...а в кінці сказав - доннеррветтерр!
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11.07.2025 18:45 Відповісти
по дитячій республіканській лікарні ..охмадит.. була ракета . нам в черговий раз поспівчували -- те саме буде і цього разу --- а от якби пару ..таурас.. вхерячили по кремлю щоб куски міміі лєніна збирали по красной площаді а ***** здристнуло на урал в бункер ото була б допомога
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11.07.2025 18:46 Відповісти
Зря вы все вызверились на Трампа
Что он говорил Израилю ?
Помиритесь с Ираном
А что сделал?
Многотонные бомбы приказал сбросить
Всему миру понравилось
А Трампу понравилось восхищение всего мира
И он захочет снова испытать ОРГАЗМ
Так не надо ему перебивать оргазм
Надо дать ему виагру!
Сказать - давай,Дональд!!!
Мочи путина!!!!!
А вы все такие унылые
Ноете без конца
Унылые и ноющие - ничего и никогда не выигрывают
Мы прорвемся!
И Трамп в этом почувствует
Зуб даю!!!
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11.07.2025 18:48 Відповісти
Поучаствует
Непременно
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11.07.2025 18:49 Відповісти
Дай то Бог.
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11.07.2025 19:15 Відповісти
На цей раз він дасть три тижні.
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11.07.2025 18:48 Відповісти
Чувствую что на эмоционально неуравновешенного Трампа все-таки больше надежд, чем было с мумией Джо.
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11.07.2025 18:49 Відповісти
5 місяців тільки гірше й гірше відношення сша до України:

- двічі зупинка допомоги
- забрали засоби для збиття шахедів
- жодного слова про продовження допомоги
- жодного слова про 1 млрд pda

то чому зараз ми маємо вірити, що емоції трампа перейдуть в корисні для України і сша дії?
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11.07.2025 19:39 Відповісти
«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел»
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11.07.2025 19:09 Відповісти
В-2 вже підвішують протибункерні бомби?
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11.07.2025 19:13 Відповісти
"Маленький сюрприз" от агента кгб краснова??
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11.07.2025 19:23 Відповісти
 
 