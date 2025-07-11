Трамп про ранкову атаку РФ на Харків: "Побачите, що буде далі"

Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар "Шахедами" по пологовому будинку в Харкові зранку 11 липня.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу перед візитом до штату Техас, передає Цензор.НЕТ.

Трамп відповів на запитання репортера, як він ставиться до сьогоднішньої атаки РФ по Україні.

"Я знаю [про атаку]. Ви побачите, що відбуватиметься далі", - додав він.

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Нагадаємо, 11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати — попередньо, типу "Герань-2". Там розташований пологовий будинок. 9 постраждалих, серед них немовля.