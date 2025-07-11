Трамп про ранкову атаку РФ на Харків: "Побачите, що буде далі"
Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар "Шахедами" по пологовому будинку в Харкові зранку 11 липня.
Про це він сказав журналістам під час брифінгу перед візитом до штату Техас, передає Цензор.НЕТ.
Трамп відповів на запитання репортера, як він ставиться до сьогоднішньої атаки РФ по Україні.
"Я знаю [про атаку]. Ви побачите, що відбуватиметься далі", - додав він.
Нагадаємо, 11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати — попередньо, типу "Герань-2". Там розташований пологовий будинок. 9 постраждалих, серед них немовля.
Топ коментарі
+12 Амандрапапупа
показати весь коментар11.07.2025 17:57 Відповісти Посилання
+9 Andrew Moon
показати весь коментар11.07.2025 18:04 Відповісти Посилання
+7 Дан Корвин
показати весь коментар11.07.2025 17:57 Відповісти Посилання
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Плавали,
Знаємо!
Бо далі буде, - Кожні два тижні Трамп говорить про два тижні. ... Два-три тижні. Десь ми вже це чули з 2022 року ... -
Президент США Дональд Трамп щонайменше з кінця квітня заявляє, що ухвалить подальші кроки щодо врегулювання російсько-української війни впродовж двох тижнів. Однак досі не пролунав чіткий план дій американського лідера.
Про це пише телеканал https://edition.cnn.com/2025/05/28/politics/two-weeks-trump-ukraine-war CNN, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Трамп встановлював двотижневі терміни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році -- для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень, багато з яких так і не з'явилися.
Які дедлайни давав Трамп?
Зараз же, коли Трамп стоїть перед вибором - чи вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру - він знову заявляє, що знадобиться близько двох тижнів, щоб визначити, чи серйозно Путін налаштований припинити війну проти України.
"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так - ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.
Водночас Трамп не уточнив, що саме він очікує дізнатися впродовж цих двох тижнів, що змусить його остаточно оцінити позицію російського лідера.
Також він не конкретизував, які саме дії він готовий буде вжити після завершення цього терміну.
У CNN нагадали, що ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.
"Побачимо, що станеться. Можете запитати це через два тижні, і ми подивимося", - сказав тоді він.
Через три дні республіканець знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він диктатору Росії: "Повідомлю вам приблизно через два тижні".
Видання зазначає, що середа, 28 травня була рівно через два тижні після іншої заяви Трампа 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.
Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.
"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", - додав він, цитує CNN. Джерело: https://censor.net/ua/n3555131
І навіть не тому що він піз'дюк і ссикун, а просто тому що він нічого не може зробити. Крім як почати війну з кацапньою, (а цього не буде за замовчуванням).
Всі інші можливі засоби впливу було задіяно ще Байденом...
Ще не одного есмінця, балістичних та крилатих ракет середньої дальності, ні одного ф-35, ні одного новітнього танка...
Більш того - І не дадуть..
А бюбжет - то таке...
Годину тому - не погребуйте російською, щоб послухати прекрасні новини про 155 бригаду рашистів від Яковини - радіо НВ
Розформуе НАТО, чи що?
а що було в Одесі?
Запасаемся попкорном, если его ещё не раскупили.
Что он говорил Израилю ?
Помиритесь с Ираном
А что сделал?
Многотонные бомбы приказал сбросить
Всему миру понравилось
А Трампу понравилось восхищение всего мира
И он захочет снова испытать ОРГАЗМ
Так не надо ему перебивать оргазм
Надо дать ему виагру!
Сказать - давай,Дональд!!!
Мочи путина!!!!!
А вы все такие унылые
Ноете без конца
Унылые и ноющие - ничего и никогда не выигрывают
Мы прорвемся!
И Трамп в этом почувствует
Зуб даю!!!
Непременно
- двічі зупинка допомоги
- забрали засоби для збиття шахедів
- жодного слова про продовження допомоги
- жодного слова про 1 млрд pda
то чому зараз ми маємо вірити, що емоції трампа перейдуть в корисні для України і сша дії?