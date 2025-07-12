Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок. Шестеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.

"Унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води", - йдеться у повідомленні.

Козицький зазначив, що загиблих і травмованих немає.

Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях", - розповів Садовий.

Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

Крім того, у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання — близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

"Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях", - зазначає Садовий.

Згодом Козицький повідомив, що після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Станом на 9:14 у Львові зросла кількість постраждалих через російську атаку, повідомив Козицький.

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

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