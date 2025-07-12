Зранку росіяни вдарили по Харкову КАБами та дронами: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, двоє постраждалих

На світанку 12 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Окупанти атакували місто керованими авіабомбами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар взяло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з "шахедів" по обʼєкту критичної інфраструктури", - зазначив Терехов.

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі, додає він у дописі.

"Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані", - повідомив Синєгубов.

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