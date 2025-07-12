Російські війська вночі атакували Луцьк дронами та ракетами: зруйнований будинок, виникли пожежі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Луцьку. Внаслідок чого знищений житловий будинок, вибиті вікна, загорілася автівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", - зазначив він.
Решта інформації щодо збитків уточнюється.
"Дякувати Богу, інформації щодо загиблих немає", написав Поліщук.
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• Луцьк. Знищено приватний будинок, в інших будинках повилітали вікна від вибухової хвилі та уламків. Місто затягнуло густим димом, йде ліквідація наслідків;
• Київ. Зазнав атаки БпЛА, у столиці було гучно, працювало ППО;
• Чернівці. У місті відомо про сильні пожежі, небо затягнуло їдким чорним димом, є влучання в цивільну інфраструктуру;
• Харків. Ворог завдав 10 ударів, з яких: 2 КАБ і 8 БпЛА. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, будинки та автівки. Загоряння кількох складів.