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Новини Масований ракетний обстріл
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Російські війська вночі атакували Луцьк дронами та ракетами: зруйнований будинок, виникли пожежі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Луцьку. Внаслідок чого знищений житловий будинок, вибиті вікна, загорілася автівка.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", - зазначив він.

Решта інформації щодо збитків уточнюється.

"Дякувати Богу, інформації щодо загиблих немає", написав Поліщук.

Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку
Пожежа у Луцьку

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок. ФОТОрепортаж

Автор: 

Луцьк (433) обстріл (29807) Волинська область (890) Луцький район (20)


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• Львів. Є прильоти, зокрема пошкоджено будинки, дитячий садок, багато автівок, але на щастя без жертв і тяжких поранених;
• Луцьк. Знищено приватний будинок, в інших будинках повилітали вікна від вибухової хвилі та уламків. Місто затягнуло густим димом, йде ліквідація наслідків;
• Київ. Зазнав атаки БпЛА, у столиці було гучно, працювало ППО;
• Чернівці. У місті відомо про сильні пожежі, небо затягнуло їдким чорним димом, є влучання в цивільну інфраструктуру;
• Харків. Ворог завдав 10 ударів, з яких: 2 КАБ і 8 БпЛА. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, будинки та автівки. Загоряння кількох складів.
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12.07.2025 07:30 Відповісти
Русня вже з червня ********** нас шахудиз ші та купою наворотів якироблять їз самостійною бойовою платформою. ********, а де 5 000 000 дронів на рік та балістика від вашого Ze?
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12.07.2025 07:45 Відповісти
5 000 000 БПЛА типа "шахед" делать в год обещали ?) 14 000 шахедов в день, потужно )
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12.07.2025 07:52 Відповісти
Абєсчалі, на мало чого вони ащєсчалі. То для стада бекающого із атрофірованими мізками
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12.07.2025 08:20 Відповісти
 
 