Війська РФ вдарили по 9-поверхівці в Куп’янську: з охопленого вогнем будинку врятовано жінку. ФОТОрепортаж
У Куп'янську на Харківщині вогнеборці врятували жінку з будинку, що спалахнув унаслідок російської атаки безпілотниками.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вдень російські війська завдали ударів БпЛА по житловій 9-поверхівці у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіли квартири з 1 по 5 поверхи.
Вогнеборці, які прибули до місця події врятували з 9 поверху охопленого вогнем будинку 82-річну жінку. Надалі її було транспортовано до лікувального закладу.
Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.
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Вячеслав Перов
показати весь коментар12.07.2025 22:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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