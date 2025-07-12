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Війська РФ вдарили по 9-поверхівці в Куп’янську: з охопленого вогнем будинку врятовано жінку. ФОТОрепортаж

У Куп'янську на Харківщині вогнеборці врятували жінку з будинку, що спалахнув унаслідок російської атаки безпілотниками.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вдень російські війська завдали ударів БпЛА по житловій 9-поверхівці у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіли квартири з 1 по 5 поверхи.

Вогнеборці, які прибули до місця події врятували з 9 поверху охопленого вогнем будинку 82-річну жінку. Надалі її було транспортовано до лікувального закладу. 

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Війська РФ вдарили по 9-поверхівці у Куп'янську 12 липня

Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.

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Війська РФ вдарили по 9-поверхівці у Куп'янську 12 липня
Війська РФ вдарили по 9-поверхівці у Куп'янську 12 липня
Війська РФ вдарили по 9-поверхівці у Куп'янську 12 липня

Автор: 

обстріл (29807) Харківська область (1275) Куп’янський район (289) Куп’янськ (827)


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а вдарити у відповідь по багатоповерхівці в умовному белгороді чи ростові українцям совість не дозволяє чи релігія ?
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12.07.2025 22:14 Відповісти
 
 