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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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З ночі до ранку РФ обстрілювала Куп’янськ: постраждали четверо мирних жителів. ФОТО

12 липня орієнтовно з 01:00 до 08:00 російські війська обстрілювали місто Куп’янськ, що на Харківщині, з різного виду озброєння. Постраждали четверо цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

Так, близько 01:00 російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в місті, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждав 72-річний чоловік – у нього опіки.

Пізніше, десь о 02:00, російські війська знову обстріляли населений пункт. Тип озброєння встановлюється. Постраждали чоловік та жінка.

Вже вранці, близько 08:00, російська армія завдала авіаудару по Куп’янську, внаслідок чого вибухове поранення отримав 69-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вчергове атакував Куп’янщину: двоє людей загинули, ще четверо — постраждали

Куп'янськ
Куп'янськ

Автор: 

обстріл (29807) Харківська область (1271) Куп’янський район (289) Куп’янськ (825)


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