С ночи до утра РФ обстреливала Купянск: пострадали четверо мирных жителей. ФОТО
12 июля ориентировочно с 01:00 до 08:00 российские войска обстреливали город Купянск, что на Харьковщине, из различного вида вооружения. Пострадали четверо гражданских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре
Так, около 01:00 российский FPV-дрон попал в многоэтажку в городе, в результате чего возник пожар. Пострадал 72-летний мужчина - у него ожоги.
Позже, где-то в 02:00, российские войска снова обстреляли населенный пункт. Тип вооружения устанавливается. Пострадали мужчина и женщина.
Уже утром, около 08:00, российская армия нанесла авиаудар по Купянску, в результате чего взрывное ранение получил 69-летний мужчина.
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