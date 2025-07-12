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Новости Фото Обстрелы Купянска
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С ночи до утра РФ обстреливала Купянск: пострадали четверо мирных жителей. ФОТО

12 июля ориентировочно с 01:00 до 08:00 российские войска обстреливали город Купянск, что на Харьковщине, из различного вида вооружения. Пострадали четверо гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре

Так, около 01:00 российский FPV-дрон попал в многоэтажку в городе, в результате чего возник пожар. Пострадал 72-летний мужчина - у него ожоги.

Позже, где-то в 02:00, российские войска снова обстреляли населенный пункт. Тип вооружения устанавливается. Пострадали мужчина и женщина.

Уже утром, около 08:00, российская армия нанесла авиаудар по Купянску, в результате чего взрывное ранение получил 69-летний мужчина.

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Куп'янськ
Куп'янськ

Автор: 

обстрел (28483) Харьковская область (1256) Купянский район (290) Купянск (700)


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