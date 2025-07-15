Сутки на Харьковщине: враг атаковал Харьков и 9 населенных пунктов, 1 человек погиб, 9 – пострадали, среди них 2 детей.. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали ряд населенных пунктов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов, прокуратура области.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

16 неуправляемых авиационных ракет;

8 КАБ;

11 БпЛА типа "Шахед";

10 БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА типа "Молния";

2 fpv-дроны.

В результате российских атак в Златополе погибла 57-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, 13-летняя девушка;

В селе Боровское Шевченковской громады пострадал 16-летний парень. В Купянске пострадал 49-летний мужчина.

Около 23:40 вражеский ударный беспилотник атаковал поселок Приколотное Купянского района. Повреждены частные жилые дома: там разгорелись пожары.

68-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, российская армия применила БПЛА типа "Герань-2".

В селе Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина.

Враг атаковал fpv-дроном Шевченковский район Харькова.

В результате попадания ударных беспилотников в Чугуеве горели 2 постройки, а также сухая трава на площади 2 га. Без пострадавших.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков поврежден трамвайная остановка, автомобиль;

в Купянском районе поврежден частный дом (г. Купянск), автомобиль (с. Хатное), магазин, здание, 2 автомобиля (с. Боровское), 2 дома (с. Стецьковка), 2 частных дома, 4 хозяйственные постройки (с. Приколотное);

в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (г. Барвенково);

в Чугуевском районе повреждено складское здание (г. Чугуев);

в Богодуховском районе поврежден дом культуры, магазин, 3 автомобиля (сел. Золочев);

в Лозовском районе повреждено админздание, храм, 3 автомобиля (г. Златополь).

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