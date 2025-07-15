Сутки на Харьковщине: враг атаковал Харьков и 9 населенных пунктов, 1 человек погиб, 9 – пострадали, среди них 2 детей.. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали ряд населенных пунктов Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов, прокуратура области.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
- 16 неуправляемых авиационных ракет;
- 8 КАБ;
- 11 БпЛА типа "Шахед";
- 10 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дроны.
В результате российских атак в Златополе погибла 57-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, 13-летняя девушка;
В селе Боровское Шевченковской громады пострадал 16-летний парень. В Купянске пострадал 49-летний мужчина.
Около 23:40 вражеский ударный беспилотник атаковал поселок Приколотное Купянского района. Повреждены частные жилые дома: там разгорелись пожары.
68-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, российская армия применила БПЛА типа "Герань-2".
В селе Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина.
Враг атаковал fpv-дроном Шевченковский район Харькова.
В результате попадания ударных беспилотников в Чугуеве горели 2 постройки, а также сухая трава на площади 2 га. Без пострадавших.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков поврежден трамвайная остановка, автомобиль;
- в Купянском районе поврежден частный дом (г. Купянск), автомобиль (с. Хатное), магазин, здание, 2 автомобиля (с. Боровское), 2 дома (с. Стецьковка), 2 частных дома, 4 хозяйственные постройки (с. Приколотное);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (г. Барвенково);
- в Чугуевском районе повреждено складское здание (г. Чугуев);
- в Богодуховском районе поврежден дом культуры, магазин, 3 автомобиля (сел. Золочев);
- в Лозовском районе повреждено админздание, храм, 3 автомобиля (г. Златополь).
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Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України стосовно Збройних Сил України
Кабінет Міністрів України:
організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм стосовно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;
забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Збройними Силами України покладених на них завдань і функцій;
забезпечує комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та призовом громадян на військову службу;
встановлює порядок надання Збройним Силам України в управління об'єктів державної власності, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній, так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
визначає https://protocol.ua/go/339-2015-%D0%BF порядок фінансування Збройних Сил України за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України;
{Частину першу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://protocol.ua/go/1190-18 № 1190-VII від 08.04.2014 }
встановлює https://protocol.ua/go/135-2015-%D0%BF порядок забезпечення справності, технічної придатності та модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України;
{Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом https://protocol.ua/go/1256-17 № 1256-VI від 14.04.2009 }
визначає порядок застосування зброї і бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, у тому числі черговими силами, Збройних Сил України в мирний час та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) у разі виконання ними завдань у випадках, визначених частиною четвертою статті 1 та статтею 1 - 1 цього Закону;