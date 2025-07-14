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Новости Обстрелы Харьковщина
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Как минимум 56 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне за неделю: три человека убиты и 70 ранены. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 56 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов, к сожалению, три человека погибли, еще 70 - пострадали, среди них трое детей.

Также один человек погиб в результате взрыва неизвестного предмета.

В ОВА рассказали, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 55 неуправляемых авиационных ракет;
  • 1 ракета Искандер;
  • 3 ракеты (тип устанавливается);
  • 70 КАБов;
  • 31 БпЛА типа "Шахед";
  • 67 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 17 fpv-дронов.

Читайте: Враг наращивает удары FPV-дронами по гражданским в Купянске и транспорту, - начальник РВА Канашевич

Российские обстрелы Харьковщины за неделю

Сообщается, что самые большие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 32 частных дома, 5 многоквартирных домов, амбулатория, 3 школы, автомобиль экстренной медицинской помощи, электросети.

Также смотрите: Россияне атаковали Златополь на Харьковщине: одна погибшая и десять пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 27 домов, 5 магазинов, роддом, предприятие, учреждение высшего образования, 22 автомобиля.

Кроме того, в результате атак врага горело не менее 5 пшеничных полей в Купянском, Изюмском и Берестинском районах области.

Российские обстрелы Харьковщины за неделю

Подразделения ГСЧС обезвредили 667 взрывоопасных предметов.

Российские обстрелы Харьковщины за неделю

Автор: 

обстрел (28524) Харьков (7658) Харьковская область (1267) Харьковский район (432)


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