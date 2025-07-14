Как минимум 56 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне за неделю: три человека убиты и 70 ранены. ФОТОрепортаж
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 56 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов, к сожалению, три человека погибли, еще 70 - пострадали, среди них трое детей.
Также один человек погиб в результате взрыва неизвестного предмета.
В ОВА рассказали, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 55 неуправляемых авиационных ракет;
- 1 ракета Искандер;
- 3 ракеты (тип устанавливается);
- 70 КАБов;
- 31 БпЛА типа "Шахед";
- 67 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 2 БпЛА типа "Молния";
- 17 fpv-дронов.
Сообщается, что самые большие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 32 частных дома, 5 многоквартирных домов, амбулатория, 3 школы, автомобиль экстренной медицинской помощи, электросети.
В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 27 домов, 5 магазинов, роддом, предприятие, учреждение высшего образования, 22 автомобиля.
Кроме того, в результате атак врага горело не менее 5 пшеничных полей в Купянском, Изюмском и Берестинском районах области.
Подразделения ГСЧС обезвредили 667 взрывоопасных предметов.
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