Как минимум 56 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне за неделю: три человека убиты и 70 ранены. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 56 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов, к сожалению, три человека погибли, еще 70 - пострадали, среди них трое детей.



Также один человек погиб в результате взрыва неизвестного предмета.



В ОВА рассказали, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

55 неуправляемых авиационных ракет;

1 ракета Искандер;

3 ракеты (тип устанавливается);

70 КАБов;

31 БпЛА типа "Шахед";

67 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

2 БпЛА типа "Молния";

17 fpv-дронов.

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Сообщается, что самые большие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 32 частных дома, 5 многоквартирных домов, амбулатория, 3 школы, автомобиль экстренной медицинской помощи, электросети.

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В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 27 домов, 5 магазинов, роддом, предприятие, учреждение высшего образования, 22 автомобиля.



Кроме того, в результате атак врага горело не менее 5 пшеничных полей в Купянском, Изюмском и Берестинском районах области.

Подразделения ГСЧС обезвредили 667 взрывоопасных предметов.