Ворог просунувся біля Амбарного на Харківщині та трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська просунулись біля чотирьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки", - йдеться в повідомленні.
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