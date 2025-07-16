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Ворог просунувся біля Амбарного на Харківщині та трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська просунулись біля чотирьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог 16 разів вдарив по Харкову "шахедами", постраждали 3 людини, - ОВА (оновлено)

Просування росіян на Донеччині

Просування росіян на Донеччині

Просування росіян на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9054) Харківська область (1295) Волноваський район (317) Покровський район (778) Куп’янський район (301) Толстой (4) Федорівка (3) Удачне (16) Амбарне (2) війна в Україні (5268) DeepState (198)


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