Вражеская пехота перешла государственную границу возле Мелового в Харьковской области. Силы обороны атаку отразили, - ОТГ "Харьков"

Войска РФ активизировались в районе населенного пункта Меловое на Харьковщине. Они перешли границу и пытались атаковать позиции Сил обороны.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативной тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Меловое - это село к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Там вражеская пехота перешла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов", - сообщил Шамшин.

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По словам спикера, оккупанты пытались продвинуться в направлении села Амбарное, но были остановлены.

"Затем он (враг. - Ред.) изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет", - заверил Шамшин.