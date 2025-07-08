Вражеская пехота перешла государственную границу возле Мелового в Харьковской области. Силы обороны атаку отразили, - ОТГ "Харьков"
Войска РФ активизировались в районе населенного пункта Меловое на Харьковщине. Они перешли границу и пытались атаковать позиции Сил обороны.
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативной тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Меловое - это село к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Там вражеская пехота перешла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов", - сообщил Шамшин.
По словам спикера, оккупанты пытались продвинуться в направлении села Амбарное, но были остановлены.
"Затем он (враг. - Ред.) изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет", - заверил Шамшин.
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а якого буя? чому там все не було заміновано протипіхотними мінами в N рядів?
Хто давав вибухівку нацистам? А срср коли треба було - використовував навіть суміш рідкого кисню з вуглем в якості вибухівки. Чому? Бо вважали ту війну екзистенційною.