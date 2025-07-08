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Вражеская пехота перешла государственную границу возле Мелового в Харьковской области. Силы обороны атаку отразили, - ОТГ "Харьков"

оккупанты в Харьковской области

Войска РФ активизировались в районе населенного пункта Меловое на Харьковщине. Они перешли границу и пытались атаковать позиции Сил обороны.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативной тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Меловое - это село к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Там вражеская пехота перешла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов", - сообщил Шамшин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сковывают в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, - Сырский

По словам спикера, оккупанты пытались продвинуться в направлении села Амбарное, но были остановлены.

"Затем он (враг. - Ред.) изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет", - заверил Шамшин.

Автор: 

Харьковская область (1233) Купянский район (286) Амбарное (1) Хатнее (1) Меловое (2) ОТГ Харьков (67)


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Топ комментарии
+5
Перейшла - шо там ніяких мінних полів ніякої єгози - дрони наші теж не літають?
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08.07.2025 14:11 Ответить
+4
ВНа сумському напрямку кацапи полізли,де не було чомусь укріплень.При ЗЕвладі таке трапляється і повторюється.
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08.07.2025 14:18 Ответить
+3
>Вони перейшли кордон

а якого буя? чому там все не було заміновано протипіхотними мінами в N рядів?
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08.07.2025 14:16 Ответить
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Атакуй-не атакуй.... всё равно получишь ...
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08.07.2025 14:06 Ответить
Перейшла - шо там ніяких мінних полів ніякої єгози - дрони наші теж не літають?
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08.07.2025 14:11 Ответить
По словам генерала Сирського фортифікації в ******** війні непотрібні,напевно вже й поля мінні зайві.Заяви такої не було від нього на рахунок мін,але в майбутньому цілком реально таке почути.
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08.07.2025 14:17 Ответить
весь кагал туда вместе с сырским, после боя пусть расскажут- что нужно и не нужно
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08.07.2025 14:26 Ответить
ВНа сумському напрямку кацапи полізли,де не було чомусь укріплень.При ЗЕвладі таке трапляється і повторюється.
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08.07.2025 14:18 Ответить
Вони і є але не на відстані 5-7 км від кордону а далі, приїдьте подивіться.
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08.07.2025 15:31 Ответить
Звісно є в полі на виду без маскування.Деякі недобудовані,стройматеріал десь півтора року валяється.Проїзджаю мимо,так,що бачу власними очима.Кацапам подарували протитанкові пірамідки,звалені в кучу.
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08.07.2025 15:34 Ответить
Та да, ті "пірамідки" були б великою перешкодою для орків які заходили в ті села пішки або на мотоциклах.
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08.07.2025 15:51 Ответить
Їх просто подарили рахі!На рахунок дієвості їхньої можно у Залужного запитати,коли в лобову попер на укріплення.Самі по собі,да ще звалені в кучу звісно ніякої перешкоди не не становлять
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08.07.2025 16:11 Ответить
>Вони перейшли кордон

а якого буя? чому там все не було заміновано протипіхотними мінами в N рядів?
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08.07.2025 14:16 Ответить
Кордон трьох областей - 800 км, скільки треба мін і де їх взяти.
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08.07.2025 15:17 Ответить
11 років війни, вгадай кому потрібно ставити запитання...
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08.07.2025 15:19 Ответить
Треба мільйони мін, але це не проблема - навіть під час 2св, без ******** CNC верстатів, масово виробляли міни мільйонами на рік.
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08.07.2025 15:24 Ответить
А вибухівку яка країна давала? І в якій кількості? І тоді було так зване народне господарство, все для фронту, а зараз що ? Недалеко один з найбільших машинобудівних заводів України, робив для оборони, уже місяць зупинений.
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08.07.2025 15:39 Ответить
>А вибухівку яка країна давала?

Хто давав вибухівку нацистам? А срср коли треба було - використовував навіть суміш рідкого кисню з вуглем в якості вибухівки. Чому? Бо вважали ту війну екзистенційною.
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08.07.2025 15:46 Ответить
Тоді США все постачали в срср, від літаків до китового жиру, до чого тут нацисти. Ще раз а зараз що?
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08.07.2025 15:58 Ответить
 
 