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Новости Штурм РФ на границе Сумщины Боевые действия на Харьковщине
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Силы обороны сковывают в приграничной зоне значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, - Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях - это в частности Покровский, Лиманский, Новопавловский и Северо-Слобожанский.

"Только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера оккупанты потеряли более тысячи своих солдат", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Он также отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ.

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"Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя.

Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности - и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории России", - отмечает он.

"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА. Имеем в этом вопросе полное содействие Президента и Правительства", - резюмирует главнокомандующий.

Автор: 

Сумская область (3432) боевые действия (4488) Александр Сырский (648) Курск (1161) Ставка (134) Харьковская область (1233)


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Головнокомандувач акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони Джерело: https://censor.net/ua/n3562110
Ніхуа сє! Оце велич! Оце потужно!
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08.07.2025 11:40 Ответить
Оце потужно "...Він також наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.". А відновлювати позиції, на нашій території, не дуже й то треба
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08.07.2025 12:25 Ответить
А на картах знову покажуть шо ми відійшли на двох - п"яти напрямках
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08.07.2025 11:46 Ответить
Аж тхнк совком затхлим
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08.07.2025 11:49 Ответить
А що тут вдієш - рабський дух етнічного росіянина бере своє!
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08.07.2025 12:09 Ответить
Тут головне шоб верховний спокійно спав десь за кордоном. Він спокою їм не дає.
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08.07.2025 11:53 Ответить
спав ситий п'яний та задоволений!
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08.07.2025 12:11 Ответить
сирський чєго ізволітє!
вимагай на ставках, більше піхоти!
розкажи найдосвідченішому зе!гундосу, що за дрони про які постійне бреше, то все фігня.
нафіга вони потрібні оті технології?
треба піхота!
хай тцк активізують викрадання посполитих.
зовсім трохи залишилось. а восени, можна знову впарювати капітуляцію.
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08.07.2025 12:10 Ответить
 
 