Силы обороны сковывают в приграничной зоне значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, он доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях - это в частности Покровский, Лиманский, Новопавловский и Северо-Слобожанский.
"Только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера оккупанты потеряли более тысячи своих солдат", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Он также отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ.
"Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя.
Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности - и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории России", - отмечает он.
"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА. Имеем в этом вопросе полное содействие Президента и Правительства", - резюмирует главнокомандующий.
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Ніхуа сє! Оце велич! Оце потужно!
вимагай на ставках, більше піхоти!
розкажи найдосвідченішому зе!гундосу, що за дрони про які постійне бреше, то все фігня.
нафіга вони потрібні оті технології?
треба піхота!
хай тцк активізують викрадання посполитих.
зовсім трохи залишилось. а восени, можна знову впарювати капітуляцію.