Силы обороны сковывают в приграничной зоне значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях - это в частности Покровский, Лиманский, Новопавловский и Северо-Слобожанский.

"Только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера оккупанты потеряли более тысячи своих солдат", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Он также отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ.

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"Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя.

Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности - и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории России", - отмечает он.

"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА. Имеем в этом вопросе полное содействие Президента и Правительства", - резюмирует главнокомандующий.