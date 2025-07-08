УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12534 відвідувача онлайн
Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини Бойові дії на Харківщині
1 089 12

Сили оборони сковують у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою, - Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках - це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський та Північно-Слобожанський.

"Лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Він також наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського: Покровський напрямок - найбільше штурмів за добу

"Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою.

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності - і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії", - наголошує він.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА. Маємо в цьому питанні повне сприяння Президента та Уряду", - резюмує Головнокомандувач.

Автор: 

Сумська область (3991) бойові дії (4241) Сирський Олександр (672) Курськ (1173) Ставка (143) Харківська область (1248)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Аж тхнк совком затхлим
показати весь коментар
08.07.2025 11:49 Відповісти
+2
сирський чєго ізволітє!
вимагай на ставках, більше піхоти!
розкажи найдосвідченішому зе!гундосу, що за дрони про які постійне бреше, то все фігня.
нафіга вони потрібні оті технології?
треба піхота!
хай тцк активізують викрадання посполитих.
зовсім трохи залишилось. а восени, можна знову впарювати капітуляцію.
показати весь коментар
08.07.2025 12:10 Відповісти
+1
А що тут вдієш - рабський дух етнічного росіянина бере своє!
показати весь коментар
08.07.2025 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головнокомандувач акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони Джерело: https://censor.net/ua/n3562110
Ніхуа сє! Оце велич! Оце потужно!
показати весь коментар
08.07.2025 11:40 Відповісти
Оце потужно "...Він також наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.". А відновлювати позиції, на нашій території, не дуже й то треба
показати весь коментар
08.07.2025 12:25 Відповісти
А на картах знову покажуть шо ми відійшли на двох - п"яти напрямках
показати весь коментар
08.07.2025 11:46 Відповісти
Аж тхнк совком затхлим
показати весь коментар
08.07.2025 11:49 Відповісти
А що тут вдієш - рабський дух етнічного росіянина бере своє!
показати весь коментар
08.07.2025 12:09 Відповісти
Тут головне шоб верховний спокійно спав десь за кордоном. Він спокою їм не дає.
показати весь коментар
08.07.2025 11:53 Відповісти
спав ситий п'яний та задоволений!
показати весь коментар
08.07.2025 12:11 Відповісти
Десь отак - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
показати весь коментар
08.07.2025 12:33 Відповісти
сирський чєго ізволітє!
вимагай на ставках, більше піхоти!
розкажи найдосвідченішому зе!гундосу, що за дрони про які постійне бреше, то все фігня.
нафіга вони потрібні оті технології?
треба піхота!
хай тцк активізують викрадання посполитих.
зовсім трохи залишилось. а восени, можна знову впарювати капітуляцію.
показати весь коментар
08.07.2025 12:10 Відповісти
Охренеть формулировка г командующего.
показати весь коментар
08.07.2025 13:11 Відповісти
🤔 Сковують кацапів на кордонах? А ми тут думаємо, що вони виконують конституційриф обов'язок - захищають територію і суверенітет. І так, це якось схоже на "собака приходила з поліцейським". Сковують ЗСУ у прикордонні самк кацапи, не даючи задіяти їх для звільнення захопленої кацапами території.
показати весь коментар
08.07.2025 13:37 Відповісти
 
 