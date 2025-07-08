Сили оборони сковують у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках - це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський та Північно-Слобожанський.

"Лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Він також наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.

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"Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою.

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності - і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії", - наголошує він.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА. Маємо в цьому питанні повне сприяння Президента та Уряду", - резюмує Головнокомандувач.