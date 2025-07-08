Сили оборони сковують у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, він доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках - це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський та Північно-Слобожанський.
"Лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів", - йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Він також наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.
"Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою.
Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності - і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії", - наголошує він.
"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА. Маємо в цьому питанні повне сприяння Президента та Уряду", - резюмує Головнокомандувач.
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Ніхуа сє! Оце велич! Оце потужно!
вимагай на ставках, більше піхоти!
розкажи найдосвідченішому зе!гундосу, що за дрони про які постійне бреше, то все фігня.
нафіга вони потрібні оті технології?
треба піхота!
хай тцк активізують викрадання посполитих.
зовсім трохи залишилось. а восени, можна знову впарювати капітуляцію.