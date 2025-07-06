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Новини Ситуація на фронті
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Покровський напрямок - найбільше штурмів за добу

Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив під час сьогоднішнього звернення, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні доповіді – передусім Головком Сирський, по фронту. Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії. Спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни", - зазначив він.

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Також Зеленський за цей тиждень відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті: "Покровський напрямок – це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам! Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова, молодці, воїни. Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина – дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники Сімдесятдевʼятки, дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим".

Автор: 

Зеленський Володимир (24644) бойові дії (4232) Сирський Олександр (672)


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Топ коментарі
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https://t.me/BerezaJuice/56497 Борислав Береза:

Я не є прихильником теорії, що Володимир Зеленський працює на рашистів. По багатох причинах. От на Коломойського працював. Це безперечно. Але те, що доволі часто його дії та призначені ним люди роблять так, як краще Росії, теж безперечно. Доведено багато разів на практиці. Можна пригадатм призначення Тарана міністром оборони і через це саботаж ракетної програми України чи те, що гроші замість армії йшли на "Велике крадівництво". Згадайте приклади від до звільнення всіх військкомів та зриву мобілізації до зняття Залужного та проблем на фронті, які і сьогодні вирішити не вдається. А ще є корупція та херове забеспчення ЗСУ в Мінобороні та не побудова оборонних споруд на Сумщині. Все це наслідки некомпетентності та невігластва Зеленського та призначення на різні посади лояльных Зеленському корупціонерів, дурнів, щрадників ти інших близких йому осіб. Якщо треба приклади, то їх вистачає від Баканова та Кулініча в СБУ до Чернишова, Кириленка, Сенниченка або Артюха в Сумській області.

І це бачимо та розуміємо не лише ми. Навіть рашисти вже регочуть з цього приводу та визнають, що деякі дії Зеленського корисні Росії. Але найгірше в цьому, що президент не проводить роботи над помилками та не робить висновків, щоб запобігти повторення помилок. Він перманентно стрибає на одні і ті ж самі граблі, доводячи старий принцип "В часи найскладніших випробувань ти ніколи не піднімишся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки". На жаль, рівень підготовки шоумена до керування державою ми вже бачили неодноразово. І щоб рашисти не реготали над президентом йому треба змінити і модель керування країною, і своє оточення. До речі, це принесе користь всім нам, але в першу чергу Україні. А для цього йому треба кардинально змінитися, але його рівень підготовки не дає йому можливості це зрозуміти та зробити. Тож, маємо рівняння, яке поки що вирішити неможливо.
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06.07.2025 16:58 Відповісти
+2
Руських наставив на великі должностя по приказу Москви банкова вся з ФСБШНИКІВ!
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06.07.2025 17:02 Відповісти
+2
Не руських а московитів, до Русі вони не мають відношення
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06.07.2025 17:06 Відповісти
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ЗЕ сходив в туалет.
Який результат прослуховування?Вечірній відосик?Навіщо взагалі такі новини?Завдання-частіше згадувати ішака?
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06.07.2025 16:57 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56497 Борислав Береза:

Я не є прихильником теорії, що Володимир Зеленський працює на рашистів. По багатох причинах. От на Коломойського працював. Це безперечно. Але те, що доволі часто його дії та призначені ним люди роблять так, як краще Росії, теж безперечно. Доведено багато разів на практиці. Можна пригадатм призначення Тарана міністром оборони і через це саботаж ракетної програми України чи те, що гроші замість армії йшли на "Велике крадівництво". Згадайте приклади від до звільнення всіх військкомів та зриву мобілізації до зняття Залужного та проблем на фронті, які і сьогодні вирішити не вдається. А ще є корупція та херове забеспчення ЗСУ в Мінобороні та не побудова оборонних споруд на Сумщині. Все це наслідки некомпетентності та невігластва Зеленського та призначення на різні посади лояльных Зеленському корупціонерів, дурнів, щрадників ти інших близких йому осіб. Якщо треба приклади, то їх вистачає від Баканова та Кулініча в СБУ до Чернишова, Кириленка, Сенниченка або Артюха в Сумській області.

І це бачимо та розуміємо не лише ми. Навіть рашисти вже регочуть з цього приводу та визнають, що деякі дії Зеленського корисні Росії. Але найгірше в цьому, що президент не проводить роботи над помилками та не робить висновків, щоб запобігти повторення помилок. Він перманентно стрибає на одні і ті ж самі граблі, доводячи старий принцип "В часи найскладніших випробувань ти ніколи не піднімишся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки". На жаль, рівень підготовки шоумена до керування державою ми вже бачили неодноразово. І щоб рашисти не реготали над президентом йому треба змінити і модель керування країною, і своє оточення. До речі, це принесе користь всім нам, але в першу чергу Україні. А для цього йому треба кардинально змінитися, але його рівень підготовки не дає йому можливості це зрозуміти та зробити. Тож, маємо рівняння, яке поки що вирішити неможливо.
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06.07.2025 16:58 Відповісти
Це що за експерд?Дякуючи таким,ішак тримається при владі,саме такі експерди його рятували в 2022р під гаслом не на часі!Те,що ішак працював і працює на раху це факт!Нічого з нього ліпити дурника,якого оточують погані люди.
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06.07.2025 17:03 Відповісти
та тут же Береза і сказав, що ЕрЗе хоче того чи ні - по факту працює на раху. Не бачу протиріччя між вами; потребує лише уточнення ваша позиція.
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06.07.2025 17:29 Відповісти
коробок что ты несешь бот ? Береза никогда не говорил - не начасі, это ваша ЗЕ-ботва любит затыкать всем рот
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06.07.2025 17:41 Відповісти
От на Коломойського працював. Це безперечно
А це злочин ? Взагалі то , на Бєню працювало сотні тисяч людей , в т.ч і сам Береза - і що тепер ? А зараз Бєня сидить ..
А хто Коломойського , в 2014 , призначив головою Дніпропетровської ОДА - не підкажеш ?
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06.07.2025 17:08 Відповісти
І ще дещо -
6 квітня 2022 року під час перебування на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сколівщині https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області працівники місцевого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК намагалися вручили повістку, щоб взяти його на облік як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 внутрішньо переміщену особу. Друга спроба вручення повістки відбулася у приміщення жіночого монастиря https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6 УГКЦ у Трускавці. Проте в обох випадках Береза телефонував до свого адвоката та викликав поліцію.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] Згодом у присутності https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 понятих він повістку отримав, але до ТЦК не прийшов.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-33 [33]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-34 [34]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
У серпні 2024 року до Нацполіції України надійшли документи на розшук колишнього народного депутата Борислава Берези через його ухилення від служби...
Також, за оцінкою правоохоронних органів Борислав Береза проводить гібридну інформаційну політику в інтересах РФ. Тож наразі він перевіряється на наявність фактів державної зради.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
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06.07.2025 17:19 Відповісти
Тому що в Берези на той час вже був на руках виклик в порядку рекрутингу в бойову бригаду (здається, в 72-гу), а у Львові тоді він перебував, щоб попрощатися з сім'єю, яку приютили в монастирі. А твоя влада зелених ідіотів його вже тоді хотіла "посадити" в порядку бусифікації.
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06.07.2025 17:27 Відповісти
я більше скажу, в 2014-му хотіли навіть Ахметова призначити головою Донецької ОВА, з метою врятувати Донбас від захоплення зеленими чоловічками касапами (рятувати бойовиками рінаха, звісно), тоді, коли ЗСУ практично ще не було, існували лише "на бумазі". Так, призначили кореша рінаха Таруту, лише він погодився... але це було "не то"...
А Беня погодився, створив кілька добробатів (найвідоміший "Донбас" Семена Семенченка). І Таки далі Донбасу ворог не пішов. Те, що беня при цьому переслідував власні шкурні інтереси - тоді було неважливо. Бо політика - вона зажди, дуже брудна штука, в неї тілька фрак гарний... а так завжди смердить.
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06.07.2025 17:23 Відповісти
а потом Каломойша и его нацбатальоны и нацжены организовали ЗСУ котел
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06.07.2025 17:46 Відповісти
Ахахаа, зебобіки не можуть жити щоб Пороха не згадати. І пофіг що бородата бабушка працювала на Пороха, а не навпаки, но то таке, кому ці подробиці цікаві.
Звісно беня сидить. Сидить десь за столом в ресторані, чи дома, чи ще десь. Ти ти віриш що він реально в СІЗО сидить?
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06.07.2025 17:33 Відповісти
конечно ЗЛОЧИН - работать на ЗЛОЧИНЦЯ и помогать ЗЛОЧИНЦЮ вчиняти ЗЛОЧИНИ и красти гроші вкладникив Приват Банку что и делал зеленский когда был холуем кАломойши
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06.07.2025 17:44 Відповісти
А ще дуже співпадає те що як зе з України виїжджає в чергове шоу турне то починаються масовані обстріли, є відчуття якоїсь таємної змови з кремлем опи.
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06.07.2025 17:17 Відповісти
Говорят Бляхер сам уже сдриснул с Украины. Не знаю, правда ли? Но не удивлюсь. И вот, что характерно, на Майдан в своё время аж бегом прискакал попиариться. Прямо с Обетованной, без всяких 40 лет, скорее за 40 минут. Сбрил пейсы, поменял фамилию, стал одним из лидеров ПС . Просто угар, вышиванку напялил Пейсы, конечно, зря состриг, нужно было сделать хвостик на лбу, и чем не козак?))) Агитировал, проклинал, пропагандировал, боевитого из себя всё строил, а как до настоящей войны дошло- "я воевать не пойду, я на майдановских фронтах ранен..."
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06.07.2025 17:40 Відповісти
Karl Magig не пести кацапская морда..
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06.07.2025 17:47 Відповісти
Руських наставив на великі должностя по приказу Москви банкова вся з ФСБШНИКІВ!
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06.07.2025 17:02 Відповісти
Не руських а московитів, до Русі вони не мають відношення
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06.07.2025 17:06 Відповісти
ВСЕ за сценарієм серіалу слуга народу!
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06.07.2025 17:03 Відповісти
Заслухав? Цікавиться
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06.07.2025 17:06 Відповісти
От би йому екзамен влаштувати, перевірити, чи хоч щось зрозумів/запам'ятав?
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06.07.2025 17:26 Відповісти
Ібд
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06.07.2025 17:31 Відповісти
Головком від патефону...
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06.07.2025 17:31 Відповісти
ублюдок ЗЕ-плесень м сырський - подмогу дай хлопцям на Покровськ
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06.07.2025 17:48 Відповісти
 
 