Від початку доби на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 6 липня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Мар’їне, Чернацьке, Бобилівка, Біла Береза, Ходине, Проходи, Товстодубове, Бачівськ Сумської області, Семенівка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося шість боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Українські підрозділи відбили три атаки ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, ще шість боєзіткнень тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів атакував позиції у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай – наші захисники успішно відбили всі ворожі штурми.

Бойові дії на Донбасі

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку з початку доби боєзіткнень не відбувалося.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили п’ять штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупаційної армії в районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки, ще два боєзіткнення тривають.

Інші напрямки

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки тривають дві ворожі атаки. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.

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