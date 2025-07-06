Зеленский заслушал доклад Сырского: Покровское направление – больше всего штурмов за сутки

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил во время сегодняшнего обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние доклады - прежде всего Главком Сырский, по фронту. Покровское направление - больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России. Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны", - отметил он.

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Также Зеленский за эту неделю отметил бригады, которые показали больше всего результатов на фронте: "Покровское направление - это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо вам! Купянское направление - 3-я штурмовая, молодцы, воины. Харьковщина - Южно-Слобожанское направление - отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина - спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление - 37-я бригада морской пехоты и десантники Семьдесятдевятки, спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной".