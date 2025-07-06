Зеленский заслушал доклад Сырского: Покровское направление – больше всего штурмов за сутки
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом Зеленский сообщил во время сегодняшнего обращения, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшние доклады - прежде всего Главком Сырский, по фронту. Покровское направление - больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России. Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны", - отметил он.
Также Зеленский за эту неделю отметил бригады, которые показали больше всего результатов на фронте: "Покровское направление - это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо вам! Купянское направление - 3-я штурмовая, молодцы, воины. Харьковщина - Южно-Слобожанское направление - отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина - спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление - 37-я бригада морской пехоты и десантники Семьдесятдевятки, спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной".
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Який результат прослуховування?Вечірній відосик?Навіщо взагалі такі новини?Завдання-частіше згадувати ішака?
Я не є прихильником теорії, що Володимир Зеленський працює на рашистів. По багатох причинах. От на Коломойського працював. Це безперечно. Але те, що доволі часто його дії та призначені ним люди роблять так, як краще Росії, теж безперечно. Доведено багато разів на практиці. Можна пригадатм призначення Тарана міністром оборони і через це саботаж ракетної програми України чи те, що гроші замість армії йшли на "Велике крадівництво". Згадайте приклади від до звільнення всіх військкомів та зриву мобілізації до зняття Залужного та проблем на фронті, які і сьогодні вирішити не вдається. А ще є корупція та херове забеспчення ЗСУ в Мінобороні та не побудова оборонних споруд на Сумщині. Все це наслідки некомпетентності та невігластва Зеленського та призначення на різні посади лояльных Зеленському корупціонерів, дурнів, щрадників ти інших близких йому осіб. Якщо треба приклади, то їх вистачає від Баканова та Кулініча в СБУ до Чернишова, Кириленка, Сенниченка або Артюха в Сумській області.
І це бачимо та розуміємо не лише ми. Навіть рашисти вже регочуть з цього приводу та визнають, що деякі дії Зеленського корисні Росії. Але найгірше в цьому, що президент не проводить роботи над помилками та не робить висновків, щоб запобігти повторення помилок. Він перманентно стрибає на одні і ті ж самі граблі, доводячи старий принцип "В часи найскладніших випробувань ти ніколи не піднімишся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки". На жаль, рівень підготовки шоумена до керування державою ми вже бачили неодноразово. І щоб рашисти не реготали над президентом йому треба змінити і модель керування країною, і своє оточення. До речі, це принесе користь всім нам, але в першу чергу Україні. А для цього йому треба кардинально змінитися, але його рівень підготовки не дає йому можливості це зрозуміти та зробити. Тож, маємо рівняння, яке поки що вирішити неможливо.
А це злочин ? Взагалі то , на Бєню працювало сотні тисяч людей , в т.ч і сам Береза - і що тепер ? А зараз Бєня сидить ..
А хто Коломойського , в 2014 , призначив головою Дніпропетровської ОДА - не підкажеш ?
6 квітня 2022 року під час перебування на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сколівщині https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області працівники місцевого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК намагалися вручили повістку, щоб взяти його на облік як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 внутрішньо переміщену особу. Друга спроба вручення повістки відбулася у приміщення жіночого монастиря https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6 УГКЦ у Трускавці. Проте в обох випадках Береза телефонував до свого адвоката та викликав поліцію.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] Згодом у присутності https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 понятих він повістку отримав, але до ТЦК не прийшов.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-33 [33]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-34 [34]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
У серпні 2024 року до Нацполіції України надійшли документи на розшук колишнього народного депутата Борислава Берези через його ухилення від служби...
Також, за оцінкою правоохоронних органів Борислав Береза проводить гібридну інформаційну політику в інтересах РФ. Тож наразі він перевіряється на наявність фактів державної зради.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
зеленими чоловічкамикасапами (рятувати бойовиками рінаха, звісно), тоді, коли ЗСУ практично ще не було, існували лише "на бумазі". Так, призначили кореша рінаха Таруту, лише він погодився... але це було "не то"...
А Беня погодився, створив кілька добробатів (найвідоміший "Донбас" Семена Семенченка). І Таки далі Донбасу ворог не пішов. Те, що беня при цьому переслідував власні шкурні інтереси - тоді було неважливо. Бо політика - вона зажди, дуже брудна штука, в неї тілька фрак гарний... а так завжди смердить.
Звісно беня сидить. Сидить десь за столом в ресторані, чи дома, чи ще десь. Ти ти віриш що він реально в СІЗО сидить?