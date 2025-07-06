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Новости Ситуация на фронте
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Зеленский заслушал доклад Сырского: Покровское направление – больше всего штурмов за сутки

Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил во время сегодняшнего обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние доклады - прежде всего Главком Сырский, по фронту. Покровское направление - больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России. Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны", - отметил он.

Также читайте: С начала суток на фронте произошло 97 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Также Зеленский за эту неделю отметил бригады, которые показали больше всего результатов на фронте: "Покровское направление - это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо вам! Купянское направление - 3-я штурмовая, молодцы, воины. Харьковщина - Южно-Слобожанское направление - отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина - спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление - 37-я бригада морской пехоты и десантники Семьдесятдевятки, спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной".

Автор: 

Зеленский Владимир (21142) боевые действия (4477) Александр Сырский (647)


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Топ комментарии
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https://t.me/BerezaJuice/56497 Борислав Береза:

Я не є прихильником теорії, що Володимир Зеленський працює на рашистів. По багатох причинах. От на Коломойського працював. Це безперечно. Але те, що доволі часто його дії та призначені ним люди роблять так, як краще Росії, теж безперечно. Доведено багато разів на практиці. Можна пригадатм призначення Тарана міністром оборони і через це саботаж ракетної програми України чи те, що гроші замість армії йшли на "Велике крадівництво". Згадайте приклади від до звільнення всіх військкомів та зриву мобілізації до зняття Залужного та проблем на фронті, які і сьогодні вирішити не вдається. А ще є корупція та херове забеспчення ЗСУ в Мінобороні та не побудова оборонних споруд на Сумщині. Все це наслідки некомпетентності та невігластва Зеленського та призначення на різні посади лояльных Зеленському корупціонерів, дурнів, щрадників ти інших близких йому осіб. Якщо треба приклади, то їх вистачає від Баканова та Кулініча в СБУ до Чернишова, Кириленка, Сенниченка або Артюха в Сумській області.

І це бачимо та розуміємо не лише ми. Навіть рашисти вже регочуть з цього приводу та визнають, що деякі дії Зеленського корисні Росії. Але найгірше в цьому, що президент не проводить роботи над помилками та не робить висновків, щоб запобігти повторення помилок. Він перманентно стрибає на одні і ті ж самі граблі, доводячи старий принцип "В часи найскладніших випробувань ти ніколи не піднімишся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки". На жаль, рівень підготовки шоумена до керування державою ми вже бачили неодноразово. І щоб рашисти не реготали над президентом йому треба змінити і модель керування країною, і своє оточення. До речі, це принесе користь всім нам, але в першу чергу Україні. А для цього йому треба кардинально змінитися, але його рівень підготовки не дає йому можливості це зрозуміти та зробити. Тож, маємо рівняння, яке поки що вирішити неможливо.
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06.07.2025 16:58 Ответить
+3
я більше скажу, в 2014-му хотіли навіть Ахметова призначити головою Донецької ОВА, з метою врятувати Донбас від захоплення зеленими чоловічками касапами (рятувати бойовиками рінаха, звісно), тоді, коли ЗСУ практично ще не було, існували лише "на бумазі". Так, призначили кореша рінаха Таруту, лише він погодився... але це було "не то"...
А Беня погодився, створив кілька добробатів (найвідоміший "Донбас" Семена Семенченка). І Таки далі Донбасу ворог не пішов. Те, що беня при цьому переслідував власні шкурні інтереси - тоді було неважливо. Бо політика - вона зажди, дуже брудна штука, в неї тілька фрак гарний... а так завжди смердить.
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06.07.2025 17:23 Ответить
+3
От би йому екзамен влаштувати, перевірити, чи хоч щось зрозумів/запам'ятав?
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06.07.2025 17:26 Ответить
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ЗЕ сходив в туалет.
Який результат прослуховування?Вечірній відосик?Навіщо взагалі такі новини?Завдання-частіше згадувати ішака?
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06.07.2025 16:57 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56497 Борислав Береза:

Я не є прихильником теорії, що Володимир Зеленський працює на рашистів. По багатох причинах. От на Коломойського працював. Це безперечно. Але те, що доволі часто його дії та призначені ним люди роблять так, як краще Росії, теж безперечно. Доведено багато разів на практиці. Можна пригадатм призначення Тарана міністром оборони і через це саботаж ракетної програми України чи те, що гроші замість армії йшли на "Велике крадівництво". Згадайте приклади від до звільнення всіх військкомів та зриву мобілізації до зняття Залужного та проблем на фронті, які і сьогодні вирішити не вдається. А ще є корупція та херове забеспчення ЗСУ в Мінобороні та не побудова оборонних споруд на Сумщині. Все це наслідки некомпетентності та невігластва Зеленського та призначення на різні посади лояльных Зеленському корупціонерів, дурнів, щрадників ти інших близких йому осіб. Якщо треба приклади, то їх вистачає від Баканова та Кулініча в СБУ до Чернишова, Кириленка, Сенниченка або Артюха в Сумській області.

І це бачимо та розуміємо не лише ми. Навіть рашисти вже регочуть з цього приводу та визнають, що деякі дії Зеленського корисні Росії. Але найгірше в цьому, що президент не проводить роботи над помилками та не робить висновків, щоб запобігти повторення помилок. Він перманентно стрибає на одні і ті ж самі граблі, доводячи старий принцип "В часи найскладніших випробувань ти ніколи не піднімишся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки". На жаль, рівень підготовки шоумена до керування державою ми вже бачили неодноразово. І щоб рашисти не реготали над президентом йому треба змінити і модель керування країною, і своє оточення. До речі, це принесе користь всім нам, але в першу чергу Україні. А для цього йому треба кардинально змінитися, але його рівень підготовки не дає йому можливості це зрозуміти та зробити. Тож, маємо рівняння, яке поки що вирішити неможливо.
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06.07.2025 16:58 Ответить
Це що за експерд?Дякуючи таким,ішак тримається при владі,саме такі експерди його рятували в 2022р під гаслом не на часі!Те,що ішак працював і працює на раху це факт!Нічого з нього ліпити дурника,якого оточують погані люди.
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06.07.2025 17:03 Ответить
та тут же Береза і сказав, що ЕрЗе хоче того чи ні - по факту працює на раху. Не бачу протиріччя між вами; потребує лише уточнення ваша позиція.
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06.07.2025 17:29 Ответить
коробок что ты несешь бот ? Береза никогда не говорил - не начасі, это ваша ЗЕ-ботва любит затыкать всем рот
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06.07.2025 17:41 Ответить
От на Коломойського працював. Це безперечно
А це злочин ? Взагалі то , на Бєню працювало сотні тисяч людей , в т.ч і сам Береза - і що тепер ? А зараз Бєня сидить ..
А хто Коломойського , в 2014 , призначив головою Дніпропетровської ОДА - не підкажеш ?
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06.07.2025 17:08 Ответить
І ще дещо -
6 квітня 2022 року під час перебування на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сколівщині https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області працівники місцевого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК намагалися вручили повістку, щоб взяти його на облік як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 внутрішньо переміщену особу. Друга спроба вручення повістки відбулася у приміщення жіночого монастиря https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6 УГКЦ у Трускавці. Проте в обох випадках Береза телефонував до свого адвоката та викликав поліцію.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] Згодом у присутності https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 понятих він повістку отримав, але до ТЦК не прийшов.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-33 [33]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-34 [34]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
У серпні 2024 року до Нацполіції України надійшли документи на розшук колишнього народного депутата Борислава Берези через його ухилення від служби...
Також, за оцінкою правоохоронних органів Борислав Береза проводить гібридну інформаційну політику в інтересах РФ. Тож наразі він перевіряється на наявність фактів державної зради.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-37 [37]
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06.07.2025 17:19 Ответить
Тому що в Берези на той час вже був на руках виклик в порядку рекрутингу в бойову бригаду (здається, в 72-гу), а у Львові тоді він перебував, щоб попрощатися з сім'єю, яку приютили в монастирі. А твоя влада зелених ідіотів його вже тоді хотіла "посадити" в порядку бусифікації.
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06.07.2025 17:27 Ответить
я більше скажу, в 2014-му хотіли навіть Ахметова призначити головою Донецької ОВА, з метою врятувати Донбас від захоплення зеленими чоловічками касапами (рятувати бойовиками рінаха, звісно), тоді, коли ЗСУ практично ще не було, існували лише "на бумазі". Так, призначили кореша рінаха Таруту, лише він погодився... але це було "не то"...
А Беня погодився, створив кілька добробатів (найвідоміший "Донбас" Семена Семенченка). І Таки далі Донбасу ворог не пішов. Те, що беня при цьому переслідував власні шкурні інтереси - тоді було неважливо. Бо політика - вона зажди, дуже брудна штука, в неї тілька фрак гарний... а так завжди смердить.
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06.07.2025 17:23 Ответить
а потом Каломойша и его нацбатальоны и нацжены организовали ЗСУ котел
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06.07.2025 17:46 Ответить
Ахахаа, зебобіки не можуть жити щоб Пороха не згадати. І пофіг що бородата бабушка працювала на Пороха, а не навпаки, но то таке, кому ці подробиці цікаві.
Звісно беня сидить. Сидить десь за столом в ресторані, чи дома, чи ще десь. Ти ти віриш що він реально в СІЗО сидить?
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06.07.2025 17:33 Ответить
конечно ЗЛОЧИН - работать на ЗЛОЧИНЦЯ и помогать ЗЛОЧИНЦЮ вчиняти ЗЛОЧИНИ и красти гроші вкладникив Приват Банку что и делал зеленский когда был холуем кАломойши
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06.07.2025 17:44 Ответить
А ще дуже співпадає те що як зе з України виїжджає в чергове шоу турне то починаються масовані обстріли, є відчуття якоїсь таємної змови з кремлем опи.
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06.07.2025 17:17 Ответить
Говорят Бляхер сам уже сдриснул с Украины. Не знаю, правда ли? Но не удивлюсь. И вот, что характерно, на Майдан в своё время аж бегом прискакал попиариться. Прямо с Обетованной, без всяких 40 лет, скорее за 40 минут. Сбрил пейсы, поменял фамилию, стал одним из лидеров ПС . Просто угар, вышиванку напялил Пейсы, конечно, зря состриг, нужно было сделать хвостик на лбу, и чем не козак?))) Агитировал, проклинал, пропагандировал, боевитого из себя всё строил, а как до настоящей войны дошло- "я воевать не пойду, я на майдановских фронтах ранен..."
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06.07.2025 17:40 Ответить
Karl Magig не пести кацапская морда..
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06.07.2025 17:47 Ответить
Руських наставив на великі должностя по приказу Москви банкова вся з ФСБШНИКІВ!
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06.07.2025 17:02 Ответить
Не руських а московитів, до Русі вони не мають відношення
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06.07.2025 17:06 Ответить
ВСЕ за сценарієм серіалу слуга народу!
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06.07.2025 17:03 Ответить
Заслухав? Цікавиться
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06.07.2025 17:06 Ответить
От би йому екзамен влаштувати, перевірити, чи хоч щось зрозумів/запам'ятав?
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06.07.2025 17:26 Ответить
Ібд
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06.07.2025 17:31 Ответить
Головком від патефону...
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06.07.2025 17:31 Ответить
ублюдок ЗЕ-плесень м сырський - подмогу дай хлопцям на Покровськ
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06.07.2025 17:48 Ответить
Наш Лідор може заслухати й доповідь з квантової теорії поля. Один хєр нічого не розуміє🤡
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06.07.2025 17:53 Ответить
А що це така неординарна подія, яка заслуговує називатися новиною?
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06.07.2025 17:55 Ответить
 
 