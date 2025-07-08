Ворожа піхота перейшла держкордон біля Мілового на Харківщині. Сили оборони атаку відбили, - ОТУ "Харків"

Війська РФ активізувалися в районі населеного пункту Мілове на Харківщині. Вони перейшли кордон та намагалися атакувати позиції Сил оборони.

Про це в телеефірі заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове - це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", - повідомив Шамшин.

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За словами речника, окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, але були зупинені.

"Потім він (ворог. - Ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.