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Ворожа піхота перейшла держкордон біля Мілового на Харківщині. Сили оборони атаку відбили, - ОТУ "Харків"

окупанти на Харківщині

Війська РФ активізувалися в районі населеного пункту Мілове на Харківщині. Вони перейшли кордон та намагалися атакувати позиції Сил оборони.

Про це в телеефірі заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове - це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", - повідомив Шамшин.

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За словами речника, окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, але були зупинені.

"Потім він (ворог. - Ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.

Автор: 

Харківська область (1248) Куп’янський район (285) Амбарне (1) Хатнє (1) Мілове (2) ОТУ Харків (67)


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Атакуй-не атакуй.... всё равно получишь ...
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08.07.2025 14:06 Відповісти
Перейшла - шо там ніяких мінних полів ніякої єгози - дрони наші теж не літають?
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08.07.2025 14:11 Відповісти
По словам генерала Сирського фортифікації в ******** війні непотрібні,напевно вже й поля мінні зайві.Заяви такої не було від нього на рахунок мін,але в майбутньому цілком реально таке почути.
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08.07.2025 14:17 Відповісти
весь кагал туда вместе с сырским, после боя пусть расскажут- что нужно и не нужно
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08.07.2025 14:26 Відповісти
ВНа сумському напрямку кацапи полізли,де не було чомусь укріплень.При ЗЕвладі таке трапляється і повторюється.
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08.07.2025 14:18 Відповісти
>Вони перейшли кордон

а якого буя? чому там все не було заміновано протипіхотними мінами в N рядів?
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08.07.2025 14:16 Відповісти
Кордон трьох областей - 800 км, скільки треба мін і де їх взяти.
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08.07.2025 15:17 Відповісти
11 років війни, вгадай кому потрібно ставити запитання...
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08.07.2025 15:19 Відповісти
Треба мільйони мін, але це не проблема - навіть під час 2св, без ******** CNC верстатів, масово виробляли міни мільйонами на рік.
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08.07.2025 15:24 Відповісти
 
 