Мілове вже "сіра зона", там лишились лиш руїни, - Синєгубов

Населений пункт Мілове на Харківщині, де нещодавно активізувалися окупанти, практично зруйнований. Це вже "сіра зона".

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми фіксуємо збільшення "сірої зони", тобто зони бойових дій. Були повідомлення, що російські війська зайшли до цього населеного пункту, однак завдяки нашим Збройним силам їм було нанесено вогневого ураження, вони повністю були знищені і вибиті. Це місце ведення активних бойових дій, як і, на жаль, інші населені пункти на нашій території. Там уже немає людей і залишилися лише руїни", - заявив Синєгубов.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворожа піхота перейшла держкордон біля Мілового на Харківщині. Сили оборони атаку відбили.

Також зазначалося, що ворог просунувся біля Амбарного на Харківщині.