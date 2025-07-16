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Новини Бої на сході України Бойові дії на Покровському напрямку
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Понад 170 зіткнень із окупантами відбулося минулої доби, з них 60 - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

Протягом 15 липня 2025 року Сили оборони України провели 171 бойове зіткнення із російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Зибине, Одрадне Харківської області; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

Що відбувається на фронті 16 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Мілове вже "сіра зона", там лишились лиш руїни, - Синєгубов

Автор: 

Генштаб ЗС (6964) бойові дії (4280)


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