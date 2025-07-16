Рада разрешила лицам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту
Верховная Рада приняла законопроект №13229, который позволяет прохождение военной службы по контракту мужчинам и женщинам, достигшим 60-летнего возраста.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно новым нормам, во время действия военного положения на контрактную службу в ВСУ и другие военные формирования могут быть приняты лица от 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья военно-врачебной комиссией.
Для этого нужно получить письменное согласие командира воинской части.
Если лицо претендует на контракт офицерского состава, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом ВСУ или соответствующим органом военного управления.
После принятия на службу лица старше 60 лет предусмотрен испытательный срок продолжительностью два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.
Предельный возраст пребывания на военной службе для этой категории не устанавливается.
Во время действия военного положения для лиц 60+, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается один год.
Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.
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В Україні старші люди сидять і строчать бойові комментарі в підтримку відправки на смерть молоді.
Тепер у бойових комментаторів є можливість самим повоювати за кордони 91.
Насправді і раніше ніхто не мішав, але воювати з дивану зручність
- на добровільній основі,
- згідно з висновком ВЛК,
- за контрактом на 1 рік та випробовувальним терміном 2 міс.,
- тільки для фахівців певних напрямків.
Ну, і в чому проблема?
ЇЇпать мій йух, Даежь, молодёжь...
Обов'язкова строкова служба:
Зазвичай починається з 18 років.
Тривалість служби становить 32 місяці для чоловіків і 24 місяці для жінок.
Для нових репатріантів існують свої правила, які залежать від віку прибуття та сімейного стану. Наприклад, чоловіки, які прибувають до Ізраїлю у віці 28 років і старше, зазвичай не зобов'язані служити.
Резервістська служба:
Після закінчення обов'язкової служби, громадяни залишаються придатними до призову на резервістську службу.
Як правило, рядові солдати можуть бути призвані до 40 років, а офіцери - до 45 років.
Через війну в Газі були тимчасово підвищені вікові обмеження для резервістів. Наразі рядові солдати можуть бути призвані до 41 року, а офіцери - до 46 років.
Для деяких фахівців (наприклад, медичних працівників, механіків, техніків) вік звільнення від резервістської служби може бути продовжений до 50 років.
Жінки в небойових підрозділах звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.