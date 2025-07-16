Рада разрешила лицам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту

Верховная Рада приняла законопроект №13229, который позволяет прохождение военной службы по контракту мужчинам и женщинам, достигшим 60-летнего возраста.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно новым нормам, во время действия военного положения на контрактную службу в ВСУ и другие военные формирования могут быть приняты лица от 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья военно-врачебной комиссией.

Для этого нужно получить письменное согласие командира воинской части.

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Если лицо претендует на контракт офицерского состава, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом ВСУ или соответствующим органом военного управления.

После принятия на службу лица старше 60 лет предусмотрен испытательный срок продолжительностью два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.

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Предельный возраст пребывания на военной службе для этой категории не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается один год.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.

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