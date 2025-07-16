Рада отправила премьера Шмыгаля и правительство в отставку
Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За - 261.
Отставка премьера равносильна отставке всего правительства.
Известно, что Денис Шмыгаль стал рекордсменом среди всех глав правительства по продолжительности пребывания в должности - более 5 лет.
Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.
Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
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А загадайте їх девіз - "Ні дня без зашквару".
PS тільки не переплутайте: ворог - це рашисти (не США, не ЄС, не Балі... туди не відправляти, там диверсій не треба)
в уряді крім прем'єра ще 20 осіб, тобто майже взвод (маленький, але пАтужний ()
як-то кажуть, ще й не посадили таку посадку, яку вони б не відбили
чекаємо ще новин
Тепер хоть послуже..... під керівництвом ортодоксального ухилянта ...
Огляд від ШІ недоступний для цього пошукового запиту
після школи поступив на денне та вчився у Львівській політехніці, після закінчення якої поїхав вчитися за кордон
Ось побачите.
Це генетична фішка Зе-слуги та особисто Зеленського.
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