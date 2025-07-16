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Новости Отставка правительства
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Рада отправила премьера Шмыгаля и правительство в отставку

Отставка Шмыгаля Верховная Рада приняла решение

Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За - 261.

Отставка премьера равносильна отставке всего правительства.

Известно, что Денис Шмыгаль стал рекордсменом среди всех глав правительства по продолжительности пребывания в должности - более 5 лет.

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Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

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Автор: 

ВР (29314) отставка (3171) Шмыгаль Денис (2760)


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Топ комментарии
+14
Удачі Денис, тобі ще тільки 49 рочків, самий сок для штурмовика!!!
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16.07.2025 15:14 Ответить
+6
За ось такі слова давали багато грошей на реаліті шоу - розсміши лисого і зеленського!
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16.07.2025 15:17 Ответить
+4
Сподіваюся, ризикувати точно не буде. Йому при зміні влади ще відсидіти треба. Як і депутатам, які розтоптали Конституцію, голосуючи "за".
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16.07.2025 15:18 Ответить
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Удачі Денис, тобі ще тільки 49 рочків, самий сок для штурмовика!!!
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16.07.2025 15:14 Ответить
За ось такі слова давали багато грошей на реаліті шоу - розсміши лисого і зеленського!
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16.07.2025 15:17 Ответить
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16.07.2025 15:22 Ответить
Сподіваюся, ризикувати точно не буде. Йому при зміні влади ще відсидіти треба. Як і депутатам, які розтоптали Конституцію, голосуючи "за".
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16.07.2025 15:18 Ответить
Це ви тут для прикола таке пишете? Він спокійно поїде за кордон до родити і його забудуть за місяць як десятки подібних до нього. Вже більшість не пам'ятає перших міністрів, скільки їх було і ВСІ зникли десь за кордоном. Не один не пішов в ЗСУ, або якщо і підуть, то тільки на тилові далеко від фронту. Ну камон ...
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16.07.2025 15:23 Ответить
Буде ще потужніше красти бабло для ЗЄрмака в Міноборони
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16.07.2025 15:32 Ответить
Досвід Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони, - Земленський.
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16.07.2025 15:33 Ответить
Шмигаль не был замечен в коррупции за свои пять лет премьерства. Тем интереснее что будет если он станет Минобороны. Потому что прошлые министры были ужасны и за ними было куча скандалов.
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16.07.2025 15:40 Ответить
За кордон , а це гарна ідея - відправити їх (крім відставки) у тил ворога і нехай там зашкварять цілу купу диверсій (їм же не складно, такий досвід, потренувалися на нас, навіть навчати не треба).
А загадайте їх девіз - "Ні дня без зашквару".
PS тільки не переплутайте: ворог - це рашисти (не США, не ЄС, не Балі... туди не відправляти, там диверсій не треба)
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16.07.2025 15:55 Ответить
та він же не сам

в уряді крім прем'єра ще 20 осіб, тобто майже взвод (маленький, але пАтужний ()

як-то кажуть, ще й не посадили таку посадку, яку вони б не відбили
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16.07.2025 15:33 Ответить
без Келлога не змогли б це зробити

чекаємо ще новин
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16.07.2025 15:14 Ответить
так миж хоч і незламні та потужні , але без зовнішнього керування не здатні на такі дії .
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16.07.2025 15:19 Ответить
То Келлог Конституцію ґвалтує? 😲
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16.07.2025 15:20 Ответить
Так хто Келог повинен замісь незламних українців вимагати від влади не гвалтувати Конституцію?
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16.07.2025 15:40 Ответить
А чмирька гадливого?
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16.07.2025 15:18 Ответить
Зрада чи перемога? Перестановка ліжок в зеленому борделі?
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16.07.2025 15:18 Ответить
Ліжко переставили і... перед нами - новий міністр оборони, який в армії не служив !
Тепер хоть послуже..... під керівництвом ортодоксального ухилянта ...
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16.07.2025 15:21 Ответить
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16.07.2025 15:25 Ответить
Шмигаль до оборони має таке саме відношення, як морська свинка до моря!
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16.07.2025 15:25 Ответить
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16.07.2025 15:30 Ответить
чи служив шмигаль у армії

Огляд від ШІ недоступний для цього пошукового запиту
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16.07.2025 15:32 Ответить
не служив,
після школи поступив на денне та вчився у Львівській політехніці, після закінчення якої поїхав вчитися за кордон
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16.07.2025 15:40 Ответить
Я до того, що це елементарне питання для ШІ. Але ні...
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16.07.2025 15:46 Ответить
ші тіко вчиться
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16.07.2025 15:49 Ответить
Вчать. Не відповідати на деякі питання.
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16.07.2025 15:50 Ответить
Гарно вони публічно підтерлися Конституцією, із справжнім задоволенням. А потім будуть бризкати слиною, що і прості громадяни роблять так само.
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16.07.2025 15:26 Ответить
А скільки майбутнього зеленого крику було, коли Гелетея призначили...(доповідає про звільнення Слов'янська)
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16.07.2025 15:27 Ответить
Від перестановки ліжок якість не підвищується...
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16.07.2025 15:27 Ответить
Наступний буде ще гіршим!
Ось побачите.
Це генетична фішка Зе-слуги та особисто Зеленського.
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16.07.2025 15:34 Ответить
Ну якщо можна знімати уряд, то і вибори також можна проводити. Це один й той самий закон.
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16.07.2025 15:35 Ответить
а Є мрака невідправили? Пакетом?ні? шкода...
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16.07.2025 15:35 Ответить
********* просрачений цирк - шапіто
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16.07.2025 15:38 Ответить
Конституцією,законами України підтерли дупу ригозелені ще у 2019 році,і Українці це ковтнули,тому тепе переодично отримують порцію лайна на свої порожні макітри,терпіли,а ще з кацапів ржали.
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16.07.2025 15:44 Ответить
У оборонці зараз найбільші кошти, а шм своя людина, такий матьорий цінний кадр!
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16.07.2025 15:44 Ответить
Так це діє коли треба верховному, а коли ні, то там для цього є лапки
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16.07.2025 15:47 Ответить
як так прем єра можна міняти , а незламного і потужного ні?
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16.07.2025 15:39 Ответить
Я не поклонник Шмигаля в том смысле что он ставленник Ахметова и Зеленского, тем не менее писал при его назначении что он будет стабилизирующим фактором в иерархии власти и так и оказалось. Оттого его никто и не трогал все эти годы. Без него вероятно министры пойдут в разнос - эта Свириденко круглая дура, которая не имеет авторитета.
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16.07.2025 15:41 Ответить
Думаю министры, типа, Федорова или Клименко начнут сейчас создавать группировки и бороться за влияние. Прогнозирую войну в Кабмине, так как Боливар не вынесет двоих.
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16.07.2025 15:43 Ответить
Звільнити, це типу пішов на х.....й, дай красти іншому, а треба незалежна експертиза діяльності і мабуть далі скоріше на зону
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16.07.2025 15:43 Ответить
Шмигаль не имеет за собой ни одного коррупционного скандала. Так что мимо.
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16.07.2025 15:44 Ответить
Закон «Про правовий режим воєнного стану»

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
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16.07.2025 16:02 Ответить
Колись ставив перед собою питання : що спонукає людину йти у владу?Більшою частиною це касається успішних підприємців,бізнесменів.Висновок: людина хоче мати ще більше,сідаючи в крісло,контролюючи фінансові потоки,маючи доступ до бюджетних коштів,звільняючи попередніх керівників держпідприємств,затверджуючи своїх.Таким чином такі особи в рази збільшують статки."Слуга народа"-особливий контингент,не маючи політичного досвіду,по запрошенню і об'яві прийшли парламент випадково.Весільні фотографи, томади,підприємці,форм,м'яко кажучи зброд.В результаті -найбільша кількість корупціонерів,хабарників,зрадників,ксенофобів.Видихати будемо довго.
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16.07.2025 16:06 Ответить
 
 