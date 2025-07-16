УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12283 відвідувача онлайн
Новини Відставка уряду
3 399 60

Рада відправила прем’єра Шмигаля та уряд у відставку

Відставка Шмигаля Верховна Рада ухвалила рішення

Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За - 261.

Відставка прем'єра рівносильна відставці всього уряду.

Відомо, що Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду за тривалістю перебування на посаді - понад 5 років.

Читайте також: Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, можуть втратити право на відстрочку, - ЗМІ

Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Читайте: Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що він передбачає?

Автор: 

ВР (15091) відставка (1479) Шмигаль Денис (4709)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Удачі Денис, тобі ще тільки 49 рочків, самий сок для штурмовика!!!
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
+8
За ось такі слова давали багато грошей на реаліті шоу - розсміши лисого і зеленського!
показати весь коментар
16.07.2025 15:17 Відповісти
+6
Сподіваюся, ризикувати точно не буде. Йому при зміні влади ще відсидіти треба. Як і депутатам, які розтоптали Конституцію, голосуючи "за".
показати весь коментар
16.07.2025 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Удачі Денис, тобі ще тільки 49 рочків, самий сок для штурмовика!!!
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
За ось такі слова давали багато грошей на реаліті шоу - розсміши лисого і зеленського!
показати весь коментар
16.07.2025 15:17 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 15:22 Відповісти
Сподіваюся, ризикувати точно не буде. Йому при зміні влади ще відсидіти треба. Як і депутатам, які розтоптали Конституцію, голосуючи "за".
показати весь коментар
16.07.2025 15:18 Відповісти
Це ви тут для прикола таке пишете? Він спокійно поїде за кордон до родити і його забудуть за місяць як десятки подібних до нього. Вже більшість не пам'ятає перших міністрів, скільки їх було і ВСІ зникли десь за кордоном. Не один не пішов в ЗСУ, або якщо і підуть, то тільки на тилові далеко від фронту. Ну камон ...
показати весь коментар
16.07.2025 15:23 Відповісти
Буде ще потужніше красти бабло для ЗЄрмака в Міноборони
показати весь коментар
16.07.2025 15:32 Відповісти
Досвід Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони, - Земленський.
показати весь коментар
16.07.2025 15:33 Відповісти
Шмигаль не был замечен в коррупции за свои пять лет премьерства. Тем интереснее что будет если он станет Минобороны. Потому что прошлые министры были ужасны и за ними было куча скандалов.
показати весь коментар
16.07.2025 15:40 Відповісти
Тобі про 40 млрд розкрадених Шмигалем/Умеровим на фортифікаціях нагадати?
Скандали останніх місяців стали фатальними для технократичного іміджу Шмигаля. Провал енергозахисту, корупційні тендери, фіктивні реформи - все це стало символами його каденції.

Пригадаємо лише кілька гучних кейсів, які ми висвітлювали:

1️⃣Обнальна імперія Стрелковського
- Учасники: Шмигаль, міністр фінансів Марченко, голова ДПС Кравченко, бізнесмен Стрелковський
- Сотні мільйонів виводилися через фіктивні фірми, які оформлювали фіктивні договори на постачання товарів і послуг
- Готівка, конвертація, фіктивні акти, повна бездіяльність правоохоронців

2️⃣Тендер на 2 мільярди для КВБЗ з російським слідом
- Схема чиновників КМУ зі прикриттям Шмигаля і Кулеби
- «Укрзалізниця» віддала контракт заводу з акціями російських олігархів
- Сертифікати недійсні, учасник один, ціни завищені в рази
- Кримінальні провадження відкрито, змін - нуль

3️⃣Розпил на реконструкції ЛЕП біля ЧАЕС
- Учасники: Шмигаль, Галущенко, Вітренко, Гринчук, ДАЗВ
- Центр схеми: ТОВ «Структум» та ПАТ «Укренерго»
- Фіктивні тендери, завищені ціни, незаконне нарахування ПДВ
- Кошти міжнародної допомоги виводились через офшори

4️⃣Енергетична афера з держгазом і скрапленим паливом
- Учасники: Шмигаль, Галущенко, Умєров, керівництво «Нафтогазу» й «Укрнафти»
- Газ передавався афілійованим фірмам за заниженими цінами
- Фіктивні біржові торги, конвертація, ухилення від сплати податків
- Держава втрачала мільярди, схеми - працювали безперешкодно
показати весь коментар
16.07.2025 16:11 Відповісти
1️⃣Енергетична катастрофа: зупинка захисту енергооб'єктів
Уряд Шмигаля (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/)провалив будівництво третього рівня захисту для 22 ключових енергооб'єктів, що загрожує стабільності енергосистеми України. Прем'єр особисто зупинив фінансування проєктів, через що підрядники не отримали оплати, а Мінфін накопичив борг у понад 20 мільярдів гривень. Ця затримка не лише послабила захист критичної інфраструктури, але й поставила під загрозу енергетичну безпеку країни в умовах війни.

2️⃣ Повернення монополії: як Шмигаль віддав «Україну» ЄДАПСу
Державний поліграфкомбінат «Україна» опинився під контролем скандального монополіста 2000-х - ЄДАПС (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/), який нині діє під назвою Industrial Innovation Group, а в Україні - через філію «Поллі-Сервіс» (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/). Повернення цієї структури стало можливим завдяки лобіюванню нардепа, близького до Офісу Президента, та офіційному підпису Шмигаля.

ЄДАПС монополізував стратегічні напрямки виробництва на «Україні», встановивши своє керівництво. За два роки компанія отримала держпідрядів на 2,3 мільярда гривень лише від цього підприємства, і це без урахування інших закупівель. Усе відбувалося без конкурсів і прозорості. Чи знав Шмигаль про ці схеми? Його підпис стоїть під рішеннями, які повернули монополію, тож відповідальність лежить на ньому. Цей скандал підкреслює, як державні ресурси стають джерелом збагачення для наближених структур.
показати весь коментар
16.07.2025 16:12 Відповісти
За кордон , а це гарна ідея - відправити їх (крім відставки) у тил ворога і нехай там зашкварять цілу купу диверсій (їм же не складно, такий досвід, потренувалися на нас, навіть навчати не треба).
А загадайте їх девіз - "Ні дня без зашквару".
PS тільки не переплутайте: ворог - це рашисти (не США, не ЄС, не Балі... туди не відправляти, там диверсій не треба)
показати весь коментар
16.07.2025 15:55 Відповісти
та він же не сам

в уряді крім прем'єра ще 20 осіб, тобто майже взвод (маленький, але пАтужний ()

як-то кажуть, ще й не посадили таку посадку, яку вони б не відбили
показати весь коментар
16.07.2025 15:33 Відповісти
Генпрокурор та керовнік ДБР, мають дієвого свідка, з Урядового кварталу, у своєму розпорядженні! Він може з паперами прибути, як свого часу, і Чечетов до Піскуна та ГПУ, приніс чемодани компромату з ФДМУ, на ригоАНАЛІВ!
показати весь коментар
16.07.2025 16:20 Відповісти
без Келлога не змогли б це зробити

чекаємо ще новин
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
так миж хоч і незламні та потужні , але без зовнішнього керування не здатні на такі дії .
показати весь коментар
16.07.2025 15:19 Відповісти
То Келлог Конституцію ґвалтує? 😲
показати весь коментар
16.07.2025 15:20 Відповісти
Так хто Келог повинен замісь незламних українців вимагати від влади не гвалтувати Конституцію?
показати весь коментар
16.07.2025 15:40 Відповісти
А чмирька гадливого?
показати весь коментар
16.07.2025 15:18 Відповісти
Зрада чи перемога? Перестановка ліжок в зеленому борделі?
показати весь коментар
16.07.2025 15:18 Відповісти
Ліжко переставили і... перед нами - новий міністр оборони, який в армії не служив !
Тепер хоть послуже..... під керівництвом ортодоксального ухилянта ...
показати весь коментар
16.07.2025 15:21 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 15:25 Відповісти
Шмигаль до оборони має таке саме відношення, як морська свинка до моря!
показати весь коментар
16.07.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 15:30 Відповісти
чи служив шмигаль у армії

Огляд від ШІ недоступний для цього пошукового запиту
показати весь коментар
16.07.2025 15:32 Відповісти
не служив,
після школи поступив на денне та вчився у Львівській політехніці, після закінчення якої поїхав вчитися за кордон
показати весь коментар
16.07.2025 15:40 Відповісти
Я до того, що це елементарне питання для ШІ. Але ні...
показати весь коментар
16.07.2025 15:46 Відповісти
ші тіко вчиться
показати весь коментар
16.07.2025 15:49 Відповісти
Вчать. Не відповідати на деякі питання.
показати весь коментар
16.07.2025 15:50 Відповісти
Гарно вони публічно підтерлися Конституцією, із справжнім задоволенням. А потім будуть бризкати слиною, що і прості громадяни роблять так само.
показати весь коментар
16.07.2025 15:26 Відповісти
А скільки майбутнього зеленого крику було, коли Гелетея призначили...(доповідає про звільнення Слов'янська)
показати весь коментар
16.07.2025 15:27 Відповісти
Це не Галантерей на фото! Зуби не світяться.
показати весь коментар
16.07.2025 16:51 Відповісти
Від перестановки ліжок якість не підвищується...
показати весь коментар
16.07.2025 15:27 Відповісти
Наступний буде ще гіршим!
Ось побачите.
Це генетична фішка Зе-слуги та особисто Зеленського.
показати весь коментар
16.07.2025 15:34 Відповісти
Ну якщо можна знімати уряд, то і вибори також можна проводити. Це один й той самий закон.
показати весь коментар
16.07.2025 15:35 Відповісти
а Є мрака невідправили? Пакетом?ні? шкода...
показати весь коментар
16.07.2025 15:35 Відповісти
********* просрачений цирк - шапіто
показати весь коментар
16.07.2025 15:38 Відповісти
Конституцією,законами України підтерли дупу ригозелені ще у 2019 році,і Українці це ковтнули,тому тепе переодично отримують порцію лайна на свої порожні макітри,терпіли,а ще з кацапів ржали.
показати весь коментар
16.07.2025 15:44 Відповісти
У оборонці зараз найбільші кошти, а шм своя людина, такий матьорий цінний кадр!
показати весь коментар
16.07.2025 15:44 Відповісти
Так це діє коли треба верховному, а коли ні, то там для цього є лапки
показати весь коментар
16.07.2025 15:47 Відповісти
як так прем єра можна міняти , а незламного і потужного ні?
показати весь коментар
16.07.2025 15:39 Відповісти
Я не поклонник Шмигаля в том смысле что он ставленник Ахметова и Зеленского, тем не менее писал при его назначении что он будет стабилизирующим фактором в иерархии власти и так и оказалось. Оттого его никто и не трогал все эти годы. Без него вероятно министры пойдут в разнос - эта Свириденко круглая дура, которая не имеет авторитета.
показати весь коментар
16.07.2025 15:41 Відповісти
Думаю министры, типа, Федорова или Клименко начнут сейчас создавать группировки и бороться за влияние. Прогнозирую войну в Кабмине, так как Боливар не вынесет двоих.
показати весь коментар
16.07.2025 15:43 Відповісти
Звільнити, це типу пішов на х.....й, дай красти іншому, а треба незалежна експертиза діяльності і мабуть далі скоріше на зону
показати весь коментар
16.07.2025 15:43 Відповісти
Шмигаль не имеет за собой ни одного коррупционного скандала. Так что мимо.
показати весь коментар
16.07.2025 15:44 Відповісти
Nika Niko #607854 где вы блть такие черти безмозглые берётесь...
Подписыввайся в ТГ и набирай в поиске Шмигаль.
https://t.me/gononstopukraine
показати весь коментар
16.07.2025 16:19 Відповісти
Все твои посты выше мне это чушь. По факту на Шмигаля буквально ничего нет. На Стефанишину есть, на Умерова есть, на Чернышова есть, а Шмигаля нет. Тем интереснее что будет если он возглавит Минобороны.
показати весь коментар
16.07.2025 16:27 Відповісти
Закон «Про правовий режим воєнного стану»

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
показати весь коментар
16.07.2025 16:02 Відповісти
Колись ставив перед собою питання : що спонукає людину йти у владу?Більшою частиною це касається успішних підприємців,бізнесменів.Висновок: людина хоче мати ще більше,сідаючи в крісло,контролюючи фінансові потоки,маючи доступ до бюджетних коштів,звільняючи попередніх керівників держпідприємств,затверджуючи своїх.Таким чином такі особи в рази збільшують статки."Слуга народа"-особливий контингент,не маючи політичного досвіду,по запрошенню і об'яві прийшли парламент випадково.Весільні фотографи, томади,підприємці,форм,м'яко кажучи зброд.В результаті -найбільша кількість корупціонерів,хабарників,зрадників,ксенофобів.Видихати будемо довго.
показати весь коментар
16.07.2025 16:06 Відповісти
Дайте лопату і на передову копати окопи на керувався пора працювать
показати весь коментар
16.07.2025 16:17 Відповісти
"Мавр сделал своё дело, мавр может уходить" Буде тепер як кулеба данілов та валєрон відпочивати в монаках ,,тренажорах підтримувати форму...
Воювати будуть всі🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.07.2025 16:24 Відповісти
Якщо вже Кабмін міняють то треба все міняють Воєнна хунта Піночета перебрала всю владу на себе наркоманів хабарників чиннуш змели навели лад в Чілі підняли економіку люди стали краще жить а потім передали владу цивільним може і в нас військових авторитетів до влади а оте воровите чиновництво на стадіон і на шибеницю через годину нового
показати весь коментар
16.07.2025 16:28 Відповісти
Ой і брешеш, йолопе, просллавляючи сеньйора Аугусто - зрадника-заколотника, вбивцю десятків тисяч чилійців, руйнатора національної економіки, фашиста по суті.
показати весь коментар
16.07.2025 16:55 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 16:36 Відповісти
Повний нуль як в ефективності, так і в плані ініціативності і харизматичності. Найдовше з усіх прем'єрів був на посаді, а значна частина українців мабуть не знали або забували хто це взагалі такий і про те що в нас взагалі існує прем'єр-міністр. І це в парламентсько-президентській республіці. Я навіть досі не в курсі як хоч його голос звучить. За увесь час війни я не пам'ятаю щоб він хоч десь виступив.
показати весь коментар
16.07.2025 16:36 Відповісти
Фсбшний гадьониш робить уяву якойсь реформи.
________________
фсбешного чмирька геть. Вибори. Залужний - наш президент
показати весь коментар
16.07.2025 16:47 Відповісти
 
 