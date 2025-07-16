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Рада відправила прем’єра Шмигаля та уряд у відставку
Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За - 261.
Відставка прем'єра рівносильна відставці всього уряду.
Відомо, що Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду за тривалістю перебування на посаді - понад 5 років.
Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.
Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.07.2025 15:14 Відповісти Посилання
+8 Frio Frio
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+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.07.2025 15:18 Відповісти Посилання
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Скандали останніх місяців стали фатальними для технократичного іміджу Шмигаля. Провал енергозахисту, корупційні тендери, фіктивні реформи - все це стало символами його каденції.
Пригадаємо лише кілька гучних кейсів, які ми висвітлювали:
1️⃣Обнальна імперія Стрелковського
- Учасники: Шмигаль, міністр фінансів Марченко, голова ДПС Кравченко, бізнесмен Стрелковський
- Сотні мільйонів виводилися через фіктивні фірми, які оформлювали фіктивні договори на постачання товарів і послуг
- Готівка, конвертація, фіктивні акти, повна бездіяльність правоохоронців
2️⃣Тендер на 2 мільярди для КВБЗ з російським слідом
- Схема чиновників КМУ зі прикриттям Шмигаля і Кулеби
- «Укрзалізниця» віддала контракт заводу з акціями російських олігархів
- Сертифікати недійсні, учасник один, ціни завищені в рази
- Кримінальні провадження відкрито, змін - нуль
3️⃣Розпил на реконструкції ЛЕП біля ЧАЕС
- Учасники: Шмигаль, Галущенко, Вітренко, Гринчук, ДАЗВ
- Центр схеми: ТОВ «Структум» та ПАТ «Укренерго»
- Фіктивні тендери, завищені ціни, незаконне нарахування ПДВ
- Кошти міжнародної допомоги виводились через офшори
4️⃣Енергетична афера з держгазом і скрапленим паливом
- Учасники: Шмигаль, Галущенко, Умєров, керівництво «Нафтогазу» й «Укрнафти»
- Газ передавався афілійованим фірмам за заниженими цінами
- Фіктивні біржові торги, конвертація, ухилення від сплати податків
- Держава втрачала мільярди, схеми - працювали безперешкодно
Уряд Шмигаля (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/)провалив будівництво третього рівня захисту для 22 ключових енергооб'єктів, що загрожує стабільності енергосистеми України. Прем'єр особисто зупинив фінансування проєктів, через що підрядники не отримали оплати, а Мінфін накопичив борг у понад 20 мільярдів гривень. Ця затримка не лише послабила захист критичної інфраструктури, але й поставила під загрозу енергетичну безпеку країни в умовах війни.
2️⃣ Повернення монополії: як Шмигаль віддав «Україну» ЄДАПСу
Державний поліграфкомбінат «Україна» опинився під контролем скандального монополіста 2000-х - ЄДАПС (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/), який нині діє під назвою Industrial Innovation Group, а в Україні - через філію «Поллі-Сервіс» (https://www.facebook.com/share/p/1At7XjUrN8/). Повернення цієї структури стало можливим завдяки лобіюванню нардепа, близького до Офісу Президента, та офіційному підпису Шмигаля.
ЄДАПС монополізував стратегічні напрямки виробництва на «Україні», встановивши своє керівництво. За два роки компанія отримала держпідрядів на 2,3 мільярда гривень лише від цього підприємства, і це без урахування інших закупівель. Усе відбувалося без конкурсів і прозорості. Чи знав Шмигаль про ці схеми? Його підпис стоїть під рішеннями, які повернули монополію, тож відповідальність лежить на ньому. Цей скандал підкреслює, як державні ресурси стають джерелом збагачення для наближених структур.
А загадайте їх девіз - "Ні дня без зашквару".
PS тільки не переплутайте: ворог - це рашисти (не США, не ЄС, не Балі... туди не відправляти, там диверсій не треба)
в уряді крім прем'єра ще 20 осіб, тобто майже взвод (маленький, але пАтужний ()
як-то кажуть, ще й не посадили таку посадку, яку вони б не відбили
чекаємо ще новин
Тепер хоть послуже..... під керівництвом ортодоксального ухилянта ...
Огляд від ШІ недоступний для цього пошукового запиту
після школи поступив на денне та вчився у Львівській політехніці, після закінчення якої поїхав вчитися за кордон
Ось побачите.
Це генетична фішка Зе-слуги та особисто Зеленського.
Подписыввайся в ТГ и набирай в поиске Шмигаль.
https://t.me/gononstopukraine
Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
Воювати будуть всі🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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фсбешного чмирька геть. Вибори. Залужний - наш президент