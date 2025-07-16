Рада відправила прем’єра Шмигаля та уряд у відставку

Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відставка прем'єра рівносильна відставці всього уряду.

Відомо, що Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду за тривалістю перебування на посаді - понад 5 років.

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Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

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