Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що досвід очільника Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації", - заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що сьогодні 14 липня говорив із віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу.

"Запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.

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