Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що досвід очільника Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації", - заявив глава держави.
Також Зеленський нагадав, що сьогодні 14 липня говорив із віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу.
"Запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки", - додав очільник держави.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.
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Але "дєвочки" все ті ж самі - закальонні
Як вони вже ****..лі українців !
курви !
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ага, щас !
ще не все вкрадено в Україні
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Аби прем'єром став Порошенко, міністром оборони Залужний, я б тоді зрозуміла, а так міняє шило на мило, ще й щоки надуває.
навряд, у ЗЄ боунапарте ще планів громад'ьо
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"...саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни..."
ну ви зрозуміли...
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- Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите (с)
При владі якісь інтерни, вчаться працювати, як в мед. серіалі, а тим часом знищення українців і України продовжується.
ЗЄльоний засіб їздити українцям по вухах
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результат буде той самий - український наріт обрав в 2019-му свою смерть
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А з прем'єра на простого міністра, хоч і супер важливого - це якось "такоє".