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Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, - Зеленський

Зеленський підтримав кандидатуру Шмигаля на пост очільника Міноборони

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що досвід очільника Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації", - заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що сьогодні 14 липня говорив із віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу.

"Запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.

Читайте також: Рада планує звільнити чинний уряд 16 липня, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24728) Міноборони (7556) Шмигаль Денис (4697)


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Топ коментарі
+23
Ще один найдосвідченіший?Мудак рояльний.
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14.07.2025 20:56 Відповісти
+20
П..дец...полный...окончательный...и бесповоротный...
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14.07.2025 20:58 Відповісти
+18
пропала хата....
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14.07.2025 20:55 Відповісти
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пропала хата....
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14.07.2025 20:55 Відповісти
Гори сарай, гори і хата!
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14.07.2025 20:57 Відповісти
в ЗЄльоном борделі великий двіж кроватями.

Але "дєвочки" все ті ж самі - закальонні

Як вони вже ****..лі українців !
курви !

.
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14.07.2025 21:40 Відповісти
Ще один найдосвідченіший?Мудак рояльний.
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14.07.2025 20:56 Відповісти
ОЙ ПЛЯ
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14.07.2025 20:57 Відповісти
із біографії шмигаля- КОМАНДОР ордена великого князя литовського--чуть зі сцільця не впав,завтра буде великим військовим стратегом,слів нема-одні матюки
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14.07.2025 21:50 Відповісти
А досвід Порошенка буде корисним?
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14.07.2025 20:57 Відповісти
Ні. Ви не розумієте, про який досвід мова. У Порошенка немає досвіду бути зіц-головою Шульцем у ОПи Єрмака.
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14.07.2025 21:16 Відповісти
Уряд національної єдності ?

ага, щас !
ще не все вкрадено в Україні

.
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14.07.2025 21:41 Відповісти
Так вже було...Янукович не втік, поки не спустошив всю казну...
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14.07.2025 21:45 Відповісти
Опыт не пропьешь. Ставь Безуглую.
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14.07.2025 20:58 Відповісти
П..дец...полный...окончательный...и бесповоротный...
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14.07.2025 20:58 Відповісти
Від перестановки доданків сума не міняється.
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14.07.2025 20:58 Відповісти
але ж гуркіт від коєк який !

.
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14.07.2025 21:43 Відповісти
🤣
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14.07.2025 21:00 Відповісти
Нігуя собі - дєвки пляшут - оце поворот
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14.07.2025 21:01 Відповісти
дєвкі хоровод в борделі водять

.
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14.07.2025 21:44 Відповісти
Прости Господи!
Аби прем'єром став Порошенко, міністром оборони Залужний, я б тоді зрозуміла, а так міняє шило на мило, ще й щоки надуває.
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14.07.2025 21:02 Відповісти
чи доживемо ми до таких часів ?

навряд, у ЗЄ боунапарте ще планів громад'ьо

.
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14.07.2025 21:45 Відповісти
Петьо, розслабся. Залужний може кимось і стане. Якщо вистачить яєць і мудрості. А тобі місце в суді.
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14.07.2025 22:01 Відповісти
Одні і ті ж ліжка у свому зеленому борделі тусують...
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14.07.2025 21:02 Відповісти
Криза...
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14.07.2025 21:04 Відповісти
...класика жанру в проституції

.
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14.07.2025 21:46 Відповісти
Досвід піздиШмигаля дуже потрібний в обороні!!!!!😊🤡🤡🤪🤣🥳
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14.07.2025 21:03 Відповісти
Еще один супер специалист по армии (после Зеленского), который ни одного дня не служил в армии
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14.07.2025 21:04 Відповісти
"Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони"
"...саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни..."

ну ви зрозуміли...
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14.07.2025 21:04 Відповісти
а може він ветеран всіх останніх війн ?

.
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14.07.2025 21:48 Відповісти
а думалось, що дно, а виходить, що це тільки початок. ригопорхатозелена мерзота методично знищує нашу країну!
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14.07.2025 21:06 Відповісти
А Оксану -- міністеркою економіки! Коло замкнулося.....
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14.07.2025 21:07 Відповісти
Будуть ще й яйця по 57.
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14.07.2025 21:09 Відповісти
У смятку.
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14.07.2025 21:17 Відповісти
Хтось може дати перелік здобутків досвіченниї пліснявих проХвесссіоналів?
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14.07.2025 21:09 Відповісти
напад рашки на ослаблену Україну

.
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14.07.2025 21:49 Відповісти
КИЗДЕЦ
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14.07.2025 21:10 Відповісти
Він це говорить після каждого нюха?
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14.07.2025 21:14 Відповісти
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка.
- Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите (с)
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14.07.2025 21:20 Відповісти
А що він розуміє в обороні, можна поцікавитись??
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14.07.2025 21:21 Відповісти
Головне що на відкатах розуміється. Давно вже зрозумів, що в мізках керівництва закладене, що з призначенням на посаду приходять і знання. І переконати їх неможливо. Типу я начальник ти дурень, ти начальник я дурень
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14.07.2025 21:30 Відповісти
Не має коментарів, треба обстеження лікаря
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14.07.2025 21:23 Відповісти
і знову яйця по 17 грн. за штуку.. всі по цій справі вже на волі, пора нову схему запускати...
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14.07.2025 21:25 Відповісти
Досвід чого? Мудаки...
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14.07.2025 21:29 Відповісти
Сейчас начнет и у военных отжимать заплату и премии.
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14.07.2025 21:30 Відповісти
Буде як з вчителями: додав тисячу (не доларів) до зарплати, прокукурікав з кожного утюга про це, але одночасно урізав надбавку за вислугу років і про це ніхто не дізнався крім самих вчителів.
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14.07.2025 21:33 Відповісти
Який там досвід, коли все вирішує ларьочник Козир?
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14.07.2025 21:31 Відповісти
Це вже не смішно. Гниди
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14.07.2025 21:33 Відповісти
А мені чогось після чергового реверансу зелених все стає смішніше.
При владі якісь інтерни, вчаться працювати, як в мед. серіалі, а тим часом знищення українців і України продовжується.
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14.07.2025 21:46 Відповісти
Мадаму хочуть відновити дівчинкою ))
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14.07.2025 21:34 Відповісти
"...колосальний досвід..." - він розуміє що говорить, чи розуміє специфіку посади, на яку призначає одного, другого, третього - якихось "юристів", повних профанів в воєнній справі, техніці? Вся решта міністрів - теж жодного спеціаліста в своїй галузі, але під час війни і міністром оборони?
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14.07.2025 21:35 Відповісти
бла-бла.... прєз

ЗЄльоний засіб їздити українцям по вухах

.
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14.07.2025 21:52 Відповісти
***...
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14.07.2025 21:36 Відповісти
опыт резникова и шмыгаля в купе это сила
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14.07.2025 21:39 Відповісти
Ну це мабуть краще, ніж лунатік Резніков з дебільно посмішкою та весільними дронами, що в упор не бачів ознак вторгнення. Тількі шизофренік Зеленський зміг такого поставити на міністра оборони.
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14.07.2025 21:40 Відповісти
шизофренік загонить країну у ще більшу прірву... це очевидно, бо уряд призначать має Рада а не Потужний Членограй
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14.07.2025 21:52 Відповісти
ЗЄрада ?

результат буде той самий - український наріт обрав в 2019-му свою смерть

.
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14.07.2025 21:54 Відповісти
Пониження у посаді . . . Я би на місці Шмигаля відмовився і попросився би в такому разі або на дипломатичну роботу (що було б логічно - колишній прем'єр їде послом в якусь важливу для нас країну), або вже тоді на відпочинок (поки не знайшов би собі якийсь варіант лекції читати чи в приватній сфері).
А з прем'єра на простого міністра, хоч і супер важливого - це якось "такоє".
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14.07.2025 21:45 Відповісти
Коли армія з левів, а її очолють барани, то армія приречена...
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14.07.2025 21:57 Відповісти
****** шапіто
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14.07.2025 22:00 Відповісти
Годуватися ж десь треба, до дідька імідж!
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14.07.2025 22:02 Відповісти
У досвіді лизати дупу найпотужнішому мало хто може зрівнятися з шмигальом
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14.07.2025 22:04 Відповісти
Де? Де вихід із цього цирку?
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14.07.2025 22:05 Відповісти
Терпи і чекай! Може повезе і Трамп щось вирішить, В української влади розуму нема, як і в "мудрого нАріду"
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14.07.2025 22:22 Відповісти
Від цього недомірка - наркомана (колишнього президента) не варто чогось хорошого очикувати тому , що воно підставна особа і влаштовує всіх ворогів України -таємних і явних.
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14.07.2025 22:15 Відповісти
 
 