Запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - зазначив голова держави.
Також вони обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.
"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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що в профіль що в анфас
Цирк, цирком поганяє.
Обрали же в 2019-му...
Від перестановки ліжок у борделі, він не стає філармонією)
Все, як дебіли в 19-му захотіли...
Детальніше:
Формування уряду:
Верховна Рада України призначає Прем'єр-міністра, який є головою Кабінету Міністрів.
Призначення членів уряду:
Президент України призначає інших членів Кабінету Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.
Відповідальність уряду:
Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України.
Склад уряду:
До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Компетенція уряду:
Кабінет Міністрів забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави, здійснює управління державними справами, розробляє та вносить законопроекти до Верховної Ради, забезпечує виконання законів
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад. ... ."
("Квартет" - байка Івана Крилова).
чи не-лохо-тряпка порвала Коституцію України і вже призначає як корольок***????
Але факт залишається доконаним фактом: як тільки чергова слуга урода з головкою ЕрЗе відкриє свою пащеку - вона збреше.
Але ж ви мали на увазі "зрозуміти прочитане"?
А це вже вимагання неможливого.
Рятуймо державу!
Так жорстко розтоптати Конституцію й процедуру призначення Прим'єр-міністра не вдавалося ще нікому, навіть Януковичу!
Він мабуть себе омріяв церем, величним владикою України, богом, надможливим?!