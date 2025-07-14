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Запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.  

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - зазначив голова держави. 

Також вони обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко очолить делегацію України на Конференції з питань відновлення у Римі

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Автор: 

Зеленський Володимир (24728) Кабмін (14211) Свириденко Юлія (347)


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Топ коментарі
+9
Фігурантці корупційного скандалу очолити уряд???
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14.07.2025 14:58 Відповісти
+7
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14.07.2025 15:05 Відповісти
+6
Згідно з Конституцією України, уряд формується Верховною Радою України. Прем'єр-міністра України призначає Президент України за поданням Верховної Ради. Інших членів Кабінету Міністрів України призначає Президент за поданням Прем'єр-міністра.

Детальніше:

Формування уряду:

Верховна Рада України призначає Прем'єр-міністра, який є головою Кабінету Міністрів.

Призначення членів уряду:

Президент України призначає інших членів Кабінету Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.

Відповідальність уряду:

Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України.

Склад уряду:

До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Компетенція уряду:

Кабінет Міністрів забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави, здійснює управління державними справами, розробляє та вносить законопроекти до Верховної Ради, забезпечує виконання законів
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14.07.2025 15:08 Відповісти
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Фігурантці корупційного скандалу очолити уряд???
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14.07.2025 14:58 Відповісти
то стефанішина, чого ви?!
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14.07.2025 14:59 Відповісти
Яка різниця? головне, що кандидатура представлена зє. А так як зє головний ворог коментаторів, той Свириденко тако ж їхній ворог. Логіка!
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Не правда. Нещодавно ч написав пару коментів в підтримку Зеленського так мене забанили на три доби
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14.07.2025 15:28 Відповісти
А що за скандал?
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14.07.2025 15:26 Відповісти
я ж казав 314изда

що в профіль що в анфас
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14.07.2025 14:59 Відповісти
Супєр! Щоб не знімати Чернишова із посади і не давати поводу на розкручування цього у ЗМІю у Зеле5ьського просто " вирішили змінити Уряд"!
Цирк, цирком поганяє.
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14.07.2025 15:01 Відповісти
А какое он имеет право???Или уже ЦАРЬ?
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14.07.2025 15:02 Відповісти
моновлада.
Обрали же в 2019-му...
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14.07.2025 15:15 Відповісти
Бездарні Наперстночникі
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14.07.2025 15:03 Відповісти
Шмигаль куди шмигне? - це й очікувалось - коли його не взяли в Італію
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14.07.2025 15:03 Відповісти
Шоб був шанс якихось змін на краще треба оновлювати офіс президента, а так
Від перестановки ліжок у борделі, він не стає філармонією)
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Правильно, але нереально.
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14.07.2025 15:16 Відповісти
Рік назад, після перестановок в уряді,обіцяли потужні результати
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14.07.2025 15:05 Відповісти
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Там є ньюансик. Розумні з клованом працювати не хочуть.
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14.07.2025 15:08 Відповісти
Зато весело, па-прколу, ну і ржьом....
Все, як дебіли в 19-му захотіли...
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14.07.2025 15:10 Відповісти
дивні очікування від Оманської Гниди на підтанцовці у русні та ригоаналів
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14.07.2025 15:10 Відповісти
Я хрєн пойму,що люди чекають від зрадника.
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14.07.2025 15:18 Відповісти
В якій бригаді служить її чоловік?
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14.07.2025 15:06 Відповісти
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14.07.2025 15:08 Відповісти
Згідно з Конституцією України, уряд формується Верховною Радою України. Прем'єр-міністра України призначає Президент України за поданням Верховної Ради. Інших членів Кабінету Міністрів України призначає Президент за поданням Прем'єр-міністра.

Детальніше:

Формування уряду:

Верховна Рада України призначає Прем'єр-міністра, який є головою Кабінету Міністрів.

Призначення членів уряду:

Президент України призначає інших членів Кабінету Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.

Відповідальність уряду:

Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України.

Склад уряду:

До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Компетенція уряду:

Кабінет Міністрів забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави, здійснює управління державними справами, розробляє та вносить законопроекти до Верховної Ради, забезпечує виконання законів
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14.07.2025 15:08 Відповісти
конституція на зельоной паузі )

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14.07.2025 15:11 Відповісти
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14.07.2025 15:17 Відповісти
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14.07.2025 15:26 Відповісти
Де тут Конституція???!!! Який стосунок має президент до Кабміну окрім подання у Раду кандидатур двох міністрів - оборлни і зовнішніх справ? У нас тепер самодержець на престолі????!! 😲
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14.07.2025 15:09 Відповісти
вже давно, ще з часів гончарука з самокатом
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14.07.2025 15:14 Відповісти
" ... - Стривайте ж, я знайшов секрет, -
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад. ... ."
("Квартет" - байка Івана Крилова).
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14.07.2025 15:11 Відповісти
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14.07.2025 15:14 Відповісти
якого прутня, зЄчмо призначає премьєра???
чи не-лохо-тряпка порвала Коституцію України і вже призначає як корольок***????
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14.07.2025 15:11 Відповісти
Як вона оновить уряд в складі якого варилася роками в якості віце-прем'єра? Що за цирк?
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14.07.2025 15:12 Відповісти
новий прем'єр-міністр буде працювати над створенням яз?
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14.07.2025 15:12 Відповісти
На Радіо Свобода позаминулого тижня відбулась полеміка між нардепами Вікторією Сюмар та слугою уродів Дундою. Урод заперечував готується відставка кабміну, навіть пропонував парі. От недослухав. бо хотів футбол додивитися... чи погодились.
Але факт залишається доконаним фактом: як тільки чергова слуга урода з головкою ЕрЗе відкриє свою пащеку - вона збреше.
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14.07.2025 15:13 Відповісти
Шо,оп'ять?Що ж таке,Шмигаль не справляється з роботою,чи його в посли?Ти ж його ставив,затверджував.Ручна Верховна Рада формально проголосувала за нього.Міняєш шило на мило.Якщо не так то якась відповідальність повинна бути.Не треба писати як комуняки "В зв'язку з переходом на іншу роботу".Як в байці Крилова:"Как не садитесь,а в музыканты не годитесь!"
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14.07.2025 15:14 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль дуже ефективний менедже (один з мерзенної руснявої шестьорки)-його нагородять ..треба ще ефективніше ))
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14.07.2025 15:17 Відповісти
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14.07.2025 15:16 Відповісти
Доки це свавілля терпіти будемо лохи в?
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14.07.2025 15:16 Відповісти
пропозиції?
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14.07.2025 15:20 Відповісти
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14.07.2025 15:17 Відповісти
Ми усе проходили,навіть від Зе: конференції,доповіді,оновлення.Яка з неї міністерка у 39років,і шо за анекдот розказує през,своїй міністеркі(шо викликає відкритий сміх),я думаю не про війну в Україні.
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14.07.2025 15:18 Відповісти
Конституцію почитай ішак....
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14.07.2025 15:20 Відповісти
Читати його навчили.
Але ж ви мали на увазі "зрозуміти прочитане"?
А це вже вимагання неможливого.
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14.07.2025 15:28 Відповісти
Гнать наріка підсрачниками потрібно було ще в 2022р
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14.07.2025 15:21 Відповісти
ще в далекому 2014

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14.07.2025 15:24 Відповісти
Колись цей процес описав дідусь Крилов у байці "Квартєт".
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14.07.2025 15:23 Відповісти
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14.07.2025 15:25 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі
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14.07.2025 15:25 Відповісти
Диктатура без вибору. Д.Трамп
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14.07.2025 15:25 Відповісти
Народе України!
Рятуймо державу!
Так жорстко розтоптати Конституцію й процедуру призначення Прим'єр-міністра не вдавалося ще нікому, навіть Януковичу!
Він мабуть себе омріяв церем, величним владикою України, богом, надможливим?!
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14.07.2025 15:26 Відповісти
Зе символічно. Прем'єр назначається Зеленскім. Він зовсім тупий. Навіть не пробує грати в законність. То на камери на весь світ розказує, що зніме Прем'єра, навіть в голові не народивши думки, що не презедентський пост головний в Україні. Повноваження Зелі строго регламентовані Конституцією. І не він перша людина в керівництві країною, а Прем'єр. А по друге заводить на прем'єрство (керувати бюджетом) людину, проти якої кримінальна справа про розкрадання бюджетних коштів. Не якісь натяки журналістів, а реально зафіксоване розкрадання.
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14.07.2025 15:27 Відповісти
 
 