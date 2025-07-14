Запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Найближчим часом має бути представлено програму дій.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - зазначив голова держави.

Також вони обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко очолить делегацію України на Конференції з питань відновлення у Римі

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.