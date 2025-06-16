УКР
ОП планує відставку Шмигаля та заміну всього Кабміну, - Железняк

ОП розглядає можливість звільнити Шмигаля. Що відомо

У червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Є у влади традиція, "кожне літо звільняти Шмигаля". Без перебільшення ця спроба була літом 2020, 21, 22, 23-го та особливо активно 2024-го року. Потім, правда, міністри змінювались, а Шмигаль ні. Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято. На скільки остаточно це може бути", - зазначив він.

Читайте: На фінансування армії не вистачає понад 400 мільярдів, зміни до держбюджету ініціюють влітку, – Железняк

Причини звільнення Шмигаля

За словами парламентаря серед основних причин: втрата підтримки уряду, зокрема, серед парламентарів; провали в економічно-бюджетній сфері; необхідність показати оновлення влади, оскільки виборів найближчим часом не буде.

Читайте також: Начальник Київської військової адміністрації Ткаченко звільнився з наглядової ради "Укрпошти"

Хто може стати новим прем'єром

Железняк заявив, що єдиним кандидатом на нового прем'єра є перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"По часу і графіку. На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього уряду. А це вказаною статтею заборонено. Далі одразу буде добровільна відставка Шмигаля і призначення нового Шмигаля. Ну і всіх міністрів їй у новий уряд", - підсумував він.

Читайте: У Раду внесли постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем’єрки та міністерки юстиції

Кабмін (14384) відставка (1485) звільнення (2733) Железняк Ярослав (604) Шмигаль Денис (4819)
+17
нацарювали, руїни після себе залишили...
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте

так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
16.06.2025 10:29 Відповісти
+10
Йо, в публічному домі .ля.єй міняють? Потужно і крдінально- перший поверх з другим?
16.06.2025 10:27 Відповісти
+10
Ліжка переставлятимуть.
16.06.2025 10:27 Відповісти
🤡🤡🤡
16.06.2025 10:20 Відповісти
Йо, в публічному домі .ля.єй міняють? Потужно і крдінально- перший поверх з другим?
16.06.2025 10:27 Відповісти
Скоріше мамку
16.06.2025 10:31 Відповісти
Ні, держСекретарі в КМУ, як гадили, так і будуть гадити Україні!!
Так ригоАНАЛИ, виписали під себе сценарій, от він і працює в КМУ!!
Тепер чекаємо, на їх прибуття, на медкомісію до ТЦК!?!?
Так законодавство вимагає! Раніше за них, бігали і договарювалися в ТЦК старпьори-шістки, з кадрів чи відповідних підрозділів, у Секретаріаті КМУ!!! Там, таке лайно, для цього діла і тримають!!
А зобов'язані, ОСОБИСТО це робити громадяни України, але ж вони, це, як той Голохвастов говорив, … Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, ...(с)
16.06.2025 11:12 Відповісти
Видать скоро таки выборы, не иначе.
16.06.2025 21:30 Відповісти
НЄЄЄ. ШО Ви ото як маленький- зе-шобла буде усе робити, аби про вибори зараз і не йшлося. Але як замаячуть хоч ознаки- тєлємарафон(і усіляке придворне лайно) спочатку "вАзбудіЦЦа" нє пА-дєЦкі, та й Йуля, як завжди, стартане зі своїми 7 відсотками електорату.
17.06.2025 08:05 Відповісти
Ліжка переставлятимуть.
16.06.2025 10:27 Відповісти
нацарювали, руїни після себе залишили...
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте

так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
16.06.2025 10:29 Відповісти
Внукам хватить,хай інші пограбують😢🤑🤡
16.06.2025 13:05 Відповісти
Верніть того, хто на самокаті по кабміну їздив. Він вже подорослішав!
16.06.2025 10:30 Відповісти
Він за Тису здриснув і шукати не хочуть...
16.06.2025 11:51 Відповісти
Якщо партія накаже, а оп запропонує, то ВР допоможе. А підставі найдуть, або сфальсифікувати можуть
16.06.2025 10:30 Відповісти
Мабуть Шмигаль з його крадунами недостатньо проросійський. Нехай Шарія з Арестовічем запрошує
16.06.2025 10:30 Відповісти
Або особистий прибуток скоротився
16.06.2025 10:33 Відповісти
Напевно думає,що вже достатньо напрацював, тепер треба ще встигнути потратити "зароблене" непосильною працею
16.06.2025 10:31 Відповісти
Шмигаль був не достатньо ручним?

Отакої.
16.06.2025 10:35 Відповісти
Свириденко, проти якої відкрита справа і проводиться антикорупційне слідство?
16.06.2025 10:48 Відповісти
Вже давно пора че6рез кабмін змити ніби бруд зеленої слугоритжної хуцпи. Але ж ми згнаємо, що ні Шмигаль, ні Стефанчук і не пукнуть без відома Найвєлічайшого Лідора, Найпотужнішого із Потужних Брехунів і Обіщалкіних.
16.06.2025 10:49 Відповісти
а чого не самого дермака не поставити прем'єром? Нащо ставити його кллониху?
16.06.2025 10:50 Відповісти
А на фуя поміняли Генрпрокурора на Кравченку?
16.06.2025 11:53 Відповісти
Може постало гендерне питання? Верещук чи Безугла?
16.06.2025 10:52 Відповісти
А какой смысл обмена, сменилось уже 100 раз правительства с одним и тем же итогом, воровали!!! Может нужно что в консерватории менять?!
16.06.2025 10:59 Відповісти
Не тільки «змінити», а й до відповідальності їх притягнути, за прийняті ними рішення, згідно з Регламентом КМУ, які призвели до загибелі Українців та завдали шкоди Україні!! Усіх челядників з Будинку Уряду, включно, до отих «сірих виконавців» - держСекретарів з КМУ та Цовв, які і готували завчасно, отакі «рішення уряду» для шашликів, у травні 2022 року!!
Розбронювати це збіговисько з урядового кварталу, і направити, кого не посадять, до ТЦК, як цього вимагають нормативні акти, які вони ж і лампічили за Регламентом КМУ!!
Або, як це роблять Сирійці, на автокрани…. За їх криваву діяльність!!!
Бо протікають від відповідальності, як Верещучка та ГенПрокурори….!!
16.06.2025 11:03 Відповісти
Автокрани - то не наше!
Я вже з 2015 року агітую за палю на Європейській площі посередині між чотирма гільʼотинами...
16.06.2025 11:57 Відповісти
В перші дні свого прем'єрства Шмигаль піднімав питання подачі води у Крим, а зараз це питання вирішено, тому можна і у відставку
16.06.2025 11:03 Відповісти
Пасувало б уже саму пОПу кардинально змінити , бо ,,застоєм" пахне .
16.06.2025 11:11 Відповісти
во время войны обычно "замена всего кабмина" - это очевидно профнепригодность с тяжелыми последствиями, т.е. диверсия и расстрельная статья или "кабмину" (нихрена не сделали что их просили, очевидно, - работали на оккупантов, потрачено 3 года и куча жизней людей), или тем, кто меняет (понапринимали кучу хз чего что после "выполнения" оказалось туфтой и имитацией бурной деятельности, убито куча человеко-часов впустую, а не на оборону и промышленность. так отводят от себя подозрения ) или обоим (это, очевидно, -"наш" вариант). "замену" желательно делать с конфискацией и посадкой до конца войны всей компании исключительно в назидание (но это, к сожалению - не "наш" вариант).
16.06.2025 11:14 Відповісти
Я думаю в на, унікальний випадок - є і перше і друге та одночасно😢😢😢
16.06.2025 11:22 Відповісти
Щеб кудись прибрали псевдоборців з корупцією і лобістів ТНК та олігархів, які нищать Україну втщен.
А це: вся партія голос на чолі з желєзняком та радіною, устіновою та юрчишиним...і іншими гельмінтами якими міжнародні ТНК та місцеве олігархо-мафіозне кодло заразило Україну, що вона ледь тримається на ногах.
Всіх грантоїдів, пінчуківців, ригів анальних би ще поперти на чолі з самим пінчуком його придулами та шабуніними, гетьманцево-сівковичами та третьяково-желновичами, щеб післати нах за російським кораблем мацква, ото б було б корисно. І всю гидоту з керівництва ВРУ «перетрахнути» від голови вру до керівників комітетів.
Оновлення необхідно у всіх сферах життя, аби повернути законність і прибрати продажність, яку желєбздяк ніжно назвав лобізмом, та ще й су...а дрбивається надправ собі і цим істотат вільно з ноги входити до будь кого і пропонувати відкрити будь якому чиновнику торгувати Україною по бросивій ціні лобістів-радінихжелебздюків.😡😡😡😡😡
16.06.2025 11:20 Відповісти
Ой, які ви патріоти іноді смішні! Єрмак свої корупційні яйця ніколи не обріже!
16.06.2025 11:55 Відповісти
Про щось же треба мріяти, крім того щоб пуло виздохнув з усіма з ким він в змові влаштував геноцид в Україні.
16.06.2025 12:15 Відповісти
зміна уряду після 19-го року: зелений ******** змінить ліжка своєї швалі у власному борделі...
пс але ж ви знаєте причину - це все трамп, сволоч, винен...
16.06.2025 11:24 Відповісти
А що в Україні був такий Міністр???
16.06.2025 11:26 Відповісти
хабарник на хабарнику.
16.06.2025 11:56 Відповісти
Схоже Ахметов Єрмака кудись послав, необачний...
16.06.2025 11:58 Відповісти
Уряд утратил *** доверие парламента,а у парламента с доверием избирателей все в порядке?
16.06.2025 12:00 Відповісти
Поки зелений бордель на місці, перестановка ліжок нічого не змінить.
16.06.2025 12:06 Відповісти
Д'єрмак рулить.Це як в байці Крилова "...как не садитесь,а в музыканты не годитесь"
16.06.2025 12:12 Відповісти
А шо скаже Рінат?
16.06.2025 12:17 Відповісти
Свириденко в якості прем'єра як до жопи двері. Буквально.
Її возять тільки тому, що може поставити підпис під усім куди перст керівний скаже, навіть з заплющеними очіма і зовсім мовчки.
Доречі, вона не глухо-німа?
16.06.2025 12:18 Відповісти
отработали. пора к резникову на покой
16.06.2025 12:31 Відповісти
Завгосп зеленої шобли незаконно перебрав на себе державні функції, що є кримнальним злочином, але СБУ цього не бачить.
16.06.2025 20:38 Відповісти
А ішак коли піде у відставку?
16.06.2025 21:41 Відповісти
Лебедь раком щуку?
15.07.2025 00:43 Відповісти
 
 