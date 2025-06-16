ОП планує відставку Шмигаля та заміну всього Кабміну, - Железняк

У червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Є у влади традиція, "кожне літо звільняти Шмигаля". Без перебільшення ця спроба була літом 2020, 21, 22, 23-го та особливо активно 2024-го року. Потім, правда, міністри змінювались, а Шмигаль ні. Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято. На скільки остаточно це може бути", - зазначив він.

Причини звільнення Шмигаля

За словами парламентаря серед основних причин: втрата підтримки уряду, зокрема, серед парламентарів; провали в економічно-бюджетній сфері; необхідність показати оновлення влади, оскільки виборів найближчим часом не буде.

Хто може стати новим прем'єром

Железняк заявив, що єдиним кандидатом на нового прем'єра є перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"По часу і графіку. На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього уряду. А це вказаною статтею заборонено. Далі одразу буде добровільна відставка Шмигаля і призначення нового Шмигаля. Ну і всіх міністрів їй у новий уряд", - підсумував він.

