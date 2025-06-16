ОП планує відставку Шмигаля та заміну всього Кабміну, - Железняк
У червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Є у влади традиція, "кожне літо звільняти Шмигаля". Без перебільшення ця спроба була літом 2020, 21, 22, 23-го та особливо активно 2024-го року. Потім, правда, міністри змінювались, а Шмигаль ні. Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято. На скільки остаточно це може бути", - зазначив він.
Причини звільнення Шмигаля
За словами парламентаря серед основних причин: втрата підтримки уряду, зокрема, серед парламентарів; провали в економічно-бюджетній сфері; необхідність показати оновлення влади, оскільки виборів найближчим часом не буде.
Хто може стати новим прем'єром
Железняк заявив, що єдиним кандидатом на нового прем'єра є перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"По часу і графіку. На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього уряду. А це вказаною статтею заборонено. Далі одразу буде добровільна відставка Шмигаля і призначення нового Шмигаля. Ну і всіх міністрів їй у новий уряд", - підсумував він.
Так ригоАНАЛИ, виписали під себе сценарій, от він і працює в КМУ!!
Тепер чекаємо, на їх прибуття, на медкомісію до ТЦК!?!?
Так законодавство вимагає! Раніше за них, бігали і договарювалися в ТЦК старпьори-шістки, з кадрів чи відповідних підрозділів, у Секретаріаті КМУ!!! Там, таке лайно, для цього діла і тримають!!
А зобов'язані, ОСОБИСТО це робити громадяни України, але ж вони, це, як той Голохвастов говорив, … Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, ...(с)
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте
так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
Отакої.
Розбронювати це збіговисько з урядового кварталу, і направити, кого не посадять, до ТЦК, як цього вимагають нормативні акти, які вони ж і лампічили за Регламентом КМУ!!
Або, як це роблять Сирійці, на автокрани…. За їх криваву діяльність!!!
Бо протікають від відповідальності, як Верещучка та ГенПрокурори….!!
Я вже з 2015 року агітую за палю на Європейській площі посередині між чотирма гільʼотинами...
А це: вся партія голос на чолі з желєзняком та радіною, устіновою та юрчишиним...і іншими гельмінтами якими міжнародні ТНК та місцеве олігархо-мафіозне кодло заразило Україну, що вона ледь тримається на ногах.
Всіх грантоїдів, пінчуківців, ригів анальних би ще поперти на чолі з самим пінчуком його придулами та шабуніними, гетьманцево-сівковичами та третьяково-желновичами, щеб післати нах за російським кораблем мацква, ото б було б корисно. І всю гидоту з керівництва ВРУ «перетрахнути» від голови вру до керівників комітетів.
Оновлення необхідно у всіх сферах життя, аби повернути законність і прибрати продажність, яку желєбздяк ніжно назвав лобізмом, та ще й су...а дрбивається надправ собі і цим істотат вільно з ноги входити до будь кого і пропонувати відкрити будь якому чиновнику торгувати Україною по бросивій ціні лобістів-радінихжелебздюків.😡😡😡😡😡
пс але ж ви знаєте причину - це все трамп, сволоч, винен...
Її возять тільки тому, що може поставити підпис під усім куди перст керівний скаже, навіть з заплющеними очіма і зовсім мовчки.
Доречі, вона не глухо-німа?