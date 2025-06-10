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Новини Наближені до Стефанішиної люди отримали активи через АРМА
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У Раду внесли постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем’єрки та міністерки юстиції

Ольга Стефанішина: у Раді зареєстрували постанову про звільнення

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Відповідний проєкт постанови опублікували на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Цю постанову внесли пʼять нардепів від фракції "Європейська Солідарність": Олексій Гончаренко, Синютка Олег, Арʼєв Володимир, Саврасов Максим та Федина Софія.

Підставою внесення цієї ініціативи, за словами Гончаренка, став матеріал журналістів УП про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем'єрки Стефанішиної.

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Гончаренко вимагає, щоб Стефанішину негайно усунули від виконання обов’язків, доки слідство з'ясовуватиме деталі справи.

Після цього, 5 червня, Стефанішина написала у Facebook, що не пов’язана із діяльністю ексчоловіка. За її словами, з її колишнім чоловіком у неї відбуваються контакти лише щодо спільних дітей.

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Автор: 

ВР (15047) звільнення (2690) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


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Топ коментарі
+7
Тепер зрозуміло чому Стерненко з Бігусами на Гончаренко лаяться
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10.06.2025 21:53 Відповісти
+4
Набрала вже достатньо, можно і звільнити!!! Бо цю падлу зараз ніхто не посадить, всі в одній команді!!!
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10.06.2025 22:00 Відповісти
+1
ПомініСТИРИЛА і досить.
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10.06.2025 22:06 Відповісти
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Тепер зрозуміло чому Стерненко з Бігусами на Гончаренко лаяться
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10.06.2025 21:53 Відповісти
Набрала вже достатньо, можно і звільнити!!! Бо цю падлу зараз ніхто не посадить, всі в одній команді!!!
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10.06.2025 22:00 Відповісти
ПомініСТИРИЛА і досить.
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10.06.2025 22:06 Відповісти
Хіба що послицею в Монако. Звісно, якщо є диплом по міньету.
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10.06.2025 22:14 Відповісти
Хіба вона не є фігурантом корупційної справи, яка тягнеться вже кілька років?
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10.06.2025 22:14 Відповісти
Пригадую, що радник Стефанішиної облаяв нецензурними словами ветерана на протезах, що працював у ветеринарній клініці в Одесі. Якщо такій радник, то моральним якостям Віце-прем'єрки не дивуюсь. Балотувалась у ВРУ в 2019 році від партії "Українська стратегія Гройсмана" - не пройшла, але втерлась до "Слуг народу" і зробила кар'єру.
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10.06.2025 22:15 Відповісти
Брехлива зелена морда. Це вже навіть не дивує - дивує інше, що ще намагається щось тупанути у виправдання. Але зелені настількі тупі, що навіть прикрити свій срам не можуть. Все тримається на продажності "правоохоронців" і мовчазному терпінню наріду. Безкарність - вона така, нахабна, цинічна і паскудна річ....
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10.06.2025 22:18 Відповісти
Гончаренко? Це той, хто за продовження військового стану не голосував? Ну-ну...
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10.06.2025 22:20 Відповісти
І правда, воно ж так зручно прикриватися військовим станом, ти будеш сидіти на дивані, а хтось замість тебе нехай роками Неньку боронить. Ну-ну...
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10.06.2025 22:31 Відповісти
*ей ти, підеш в АРМУі забереш ключі. І не вздумай патякати, це все для дітей*.
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10.06.2025 22:27 Відповісти
 
 