У Раду внесли постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем’єрки та міністерки юстиції

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Відповідний проєкт постанови опублікували на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Цю постанову внесли пʼять нардепів від фракції "Європейська Солідарність": Олексій Гончаренко, Синютка Олег, Арʼєв Володимир, Саврасов Максим та Федина Софія.

Підставою внесення цієї ініціативи, за словами Гончаренка, став матеріал журналістів УП про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем'єрки Стефанішиної.

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Гончаренко вимагає, щоб Стефанішину негайно усунули від виконання обов’язків, доки слідство з'ясовуватиме деталі справи.

Після цього, 5 червня, Стефанішина написала у Facebook, що не пов’язана із діяльністю ексчоловіка. За її словами, з її колишнім чоловіком у неї відбуваються контакти лише щодо спільних дітей.

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