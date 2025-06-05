Скандал зі Стефанішиною та АРМА може вплинути на євроінтеграційні процеси України, - експерт
Згідно з розслідуванням, оприлюдненим "Українською правдою" 4 червня, Національне агентство з управління арештованими активами (АРМА) передало управління Будинком профспілок у центрі столиці приватній компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Це вже четвертий великий об’єкт, переданий цій компанії за останній час.
Журналісти звертають увагу, що, попри формальний розрив у шлюбі, пан Стефанішин залишається у близькому діловому оточенні чиновниці. Водночас сама пані Стефанішина є фігуранткою кримінального провадження щодо розтрати 2,5 млн грн, виділених на адаптацію законодавства до стандартів ЄС. Справа досі слухається у Вищому антикорупційному суді.
Ситуацію також прокоментував політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.
"Скандал довкола АРМА та Стефанішиної може призвести до провалу перемовин щодо відкриття кластера "Основи" в рамках переговорів з ЄС і це стане наслідком діяльності тих, хто зневажає принципи європейської інтеграції та перетворює державні інституції на інструменти власного впливу", - заявив експерт.
За словами Магди, фактичне залучення родинних структур чиновників до управління державним майном через АРМА є прикладом демонстративного конфлікту інтересів і викликає серйозні запитання до державної політики у сфері управління активами.
"Не слід забувати, що назва кластера — "Основи". А професійна біографія деяких посадовців, зокрема пані Стефанішиної, містить також досвід роботи у команді міністерки юстиції часів Януковича — Олени Лукаш. Це теж важливий сигнал для наших міжнародних партнерів", — додав Магда.
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Ось Залужного звільнили і не чешуться, що здають територію
Всім іншим закон!
Звичайно що це "вороже ІПСО"😜
Еге ж?
Стефанчук і Арахамія захистять Стефанішину!
Які накуй євроінтеграційні процеси України, якщо є можливість "прибарахлитися" так, що ще й онукам залишиться😎
Генпрокурори тому і тікають за кордон, бо знають, що і вони винні, через бездіяльність!!
Добре, що Західні Партнери знають про кожного йолопа, що богує на посаді, використовуючи своє службове становище, щоб рідня мала статки як в Україні, так і за кордоном!
Заступник голови НБУ Ярослав Мазутка оформив на дружину будинок та квартиру в Греції
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