УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11578 відвідувачів онлайн
Новини Наближені до Стефанішиної люди отримали активи через АРМА
4 279 30

Скандал зі Стефанішиною та АРМА може вплинути на євроінтеграційні процеси України, - експерт

Стефанішина

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим "Українською правдою" 4 червня, Національне агентство з управління арештованими активами (АРМА) передало управління Будинком профспілок у центрі столиці приватній компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Це вже четвертий великий об’єкт, переданий цій компанії за останній час.

Журналісти звертають увагу, що, попри формальний розрив у шлюбі, пан Стефанішин залишається у близькому діловому оточенні чиновниці. Водночас сама пані Стефанішина є фігуранткою кримінального провадження щодо розтрати 2,5 млн грн, виділених на адаптацію законодавства до стандартів ЄС. Справа досі слухається у Вищому антикорупційному суді.

Ситуацію також прокоментував політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Скандал довкола АРМА та Стефанішиної може призвести до провалу перемовин щодо відкриття кластера "Основи" в рамках переговорів з ЄС і це стане наслідком діяльності тих, хто зневажає принципи європейської інтеграції та перетворює державні інституції на інструменти власного впливу", - заявив експерт.

За словами Магди, фактичне залучення родинних структур чиновників до управління державним майном через АРМА є прикладом демонстративного конфлікту інтересів і викликає серйозні запитання до державної політики у сфері управління активами.

Також читайте: Люди з оточення віцепрем’єрки Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири об’єкти нерухомості, - розслідування

"Не слід забувати, що назва кластера — "Основи". А професійна біографія деяких посадовців, зокрема пані Стефанішиної, містить також досвід роботи у команді міністерки юстиції часів Януковича — Олени Лукаш. Це теж важливий сигнал для наших міжнародних партнерів", — додав Магда.

Автор: 

скандал (628) АРМА (576) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (362)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Потрібні показові посадки, а не просто звільнення..
показати весь коментар
05.06.2025 11:25 Відповісти
+12
Стефанішина - прислуга Єрмачка. А Єрмачок інакших не призначає - тільки ворюг...
показати весь коментар
05.06.2025 11:24 Відповісти
+11
А по друге...
Які накуй євроінтеграційні процеси України, якщо є можливість "прибарахлитися" так, що ще й онукам залишиться😎
показати весь коментар
05.06.2025 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так звільніть Стефанишину і призначить когось розумнішого . У чому проблема?
Ось Залужного звільнили і не чешуться, що здають територію
показати весь коментар
05.06.2025 11:22 Відповісти
Потрібні показові посадки, а не просто звільнення..
показати весь коментар
05.06.2025 11:25 Відповісти
Теж піде
показати весь коментар
05.06.2025 11:27 Відповісти
Не показові, а звичайні, за здійснений злочин. А показові обичноє закінчуються....за строком давності і виводом бабла за кордон
показати весь коментар
05.06.2025 11:35 Відповісти
В цій ситуації навіть показові страти не допоможуть,хоча в певній мірі можуть покращити ситуацію,кожна притомна людина скаже ну якщо вкрасти мільйон доларів,то можна і посидіти,а вони крадуть сотнями мільйонів.
показати весь коментар
05.06.2025 12:29 Відповісти
Стефанішина - прислуга Єрмачка. А Єрмачок інакших не призначає - тільки ворюг...
показати весь коментар
05.06.2025 11:24 Відповісти
Усі, коли добиваються до влади , стають дурні. На жаль.
показати весь коментар
05.06.2025 11:28 Відповісти
Не дурні, а виникає жадоба до грошей
показати весь коментар
05.06.2025 11:36 Відповісти
Не вони стають жадібні ,а потрапляють в систему,де красти це їхня суть,і це не при Зеленському було побудовано.
показати весь коментар
05.06.2025 12:31 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 11:24 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 11:36 Відповісти
Gana generation (c) SuperMax. Ну, це потужно, це незламно - хвости вже повідпадали?
показати весь коментар
05.06.2025 11:50 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 13:04 Відповісти
в зелені великий резерв випускників Трускавецьких академій і "робочих сосен". А те що у нас тотальна корупція коли краде і головна євроінтеграторка - то мабудь знають і не спішать щоб ми там були
показати весь коментар
05.06.2025 11:29 Відповісти
Звичайно не спішать,взяти для прикладу петюню,одною рукою за євроінтеграцію,а другою мінські домовленості ,і як наслідок вхід цієї зарази прарассвйської в правове українське поле,і можете навічно забути про жодну євроінтеграцію,олігархи радіють можна далі грабувати український народ.
показати весь коментар
05.06.2025 12:37 Відповісти
Своїм все!
Всім іншим закон!
Звичайно що це "вороже ІПСО"😜
Еге ж?
Стефанчук і Арахамія захистять Стефанішину!
показати весь коментар
05.06.2025 11:33 Відповісти
А по друге...
Які накуй євроінтеграційні процеси України, якщо є можливість "прибарахлитися" так, що ще й онукам залишиться😎
показати весь коментар
05.06.2025 11:39 Відповісти
Російського шпигуна зєлю геть. Втбори
показати весь коментар
05.06.2025 11:47 Відповісти
У неї корупційний шлейф, пов'язаний з тендерами, тягнеться ще з 2014-2015 років Як таких осіб взагалі допускають до роботи у вищих органах влади
показати весь коментар
05.06.2025 11:49 Відповісти
Так там усі такі - реваншистське ришівське угрупування
показати весь коментар
05.06.2025 11:52 Відповісти
https://bihus.info/pidozryuvana-v-korupcziyi-viczepremyerka-dezinformuye-pro-perebig-spravy-lukas/
показати весь коментар
05.06.2025 11:52 Відповісти
Отже судити цю компанію треба не лише за економічні злочини, а й за політичні
показати весь коментар
05.06.2025 11:53 Відповісти
Ну який же, це скандал для привладних, це повсякденні будні, від призначенців стефанчука+зеленського+шмигаля, держСекретарів, з купою їх помічників, заступників, радників-рішал, прокурорсько-суддівських з адвокатськими!! Типові «портновські трутні», на тілі України, що бореться з московським тероризмом з 2014 року!!
Генпрокурори тому і тікають за кордон, бо знають, що і вони винні, через бездіяльність!!
Добре, що Західні Партнери знають про кожного йолопа, що богує на посаді, використовуючи своє службове становище, щоб рідня мала статки як в Україні, так і за кордоном!

Заступник голови НБУ Ярослав Мазутка оформив на дружину будинок та квартиру в Греції

Більше читайте: https://368.media/2025/06/04/zastupnik-golovi-nbu-yaroslav-mazutka-oformiv-na-druzhinu-budinok-ta-kvartiru-v-gretsiyi/
показати весь коментар
05.06.2025 11:57 Відповісти
ідеальна "інвестняня" зеленого виродка
показати весь коментар
05.06.2025 12:02 Відповісти
Конфіскація майна і всю родину за грати!!! Все в рамках закону, але чи є кому це зробити, бо всі з правоохоронної і судової системи такі ж самі!!! Пісець!!!!
показати весь коментар
05.06.2025 12:04 Відповісти
Это настоящая неизбежность жаль УКРАИНУ!
показати весь коментар
05.06.2025 12:57 Відповісти
Ця ку...ва, вже і так має кримінальну справу за корупцію, але цене не завадило Єрмаку призначити її на більш жирну посаду підклавги під їх дупу ее тільки так звану потьомкінську євроінтеграцію але і мінюст.
показати весь коментар
05.06.2025 12:12 Відповісти
У ЗЕлених,мабуть,всі "робочі корабельні сосни".Всі провладні ЗЕлені курви знюхалися з тією сволотою яка працювала на янека.Татаров на майданівців справи підшивав тепер вірно служить єрмаку-зеленському.
показати весь коментар
05.06.2025 12:33 Відповісти
Вся зелена шушара впливае на эуроинтеграцию!!!!!!!!
показати весь коментар
05.06.2025 12:56 Відповісти
 
 