Скандал зі Стефанішиною та АРМА може вплинути на євроінтеграційні процеси України, - експерт

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим "Українською правдою" 4 червня, Національне агентство з управління арештованими активами (АРМА) передало управління Будинком профспілок у центрі столиці приватній компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Це вже четвертий великий об’єкт, переданий цій компанії за останній час.

Журналісти звертають увагу, що, попри формальний розрив у шлюбі, пан Стефанішин залишається у близькому діловому оточенні чиновниці. Водночас сама пані Стефанішина є фігуранткою кримінального провадження щодо розтрати 2,5 млн грн, виділених на адаптацію законодавства до стандартів ЄС. Справа досі слухається у Вищому антикорупційному суді.

Ситуацію також прокоментував політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Скандал довкола АРМА та Стефанішиної може призвести до провалу перемовин щодо відкриття кластера "Основи" в рамках переговорів з ЄС і це стане наслідком діяльності тих, хто зневажає принципи європейської інтеграції та перетворює державні інституції на інструменти власного впливу", - заявив експерт.

За словами Магди, фактичне залучення родинних структур чиновників до управління державним майном через АРМА є прикладом демонстративного конфлікту інтересів і викликає серйозні запитання до державної політики у сфері управління активами.

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"Не слід забувати, що назва кластера — "Основи". А професійна біографія деяких посадовців, зокрема пані Стефанішиної, містить також досвід роботи у команді міністерки юстиції часів Януковича — Олени Лукаш. Це теж важливий сигнал для наших міжнародних партнерів", — додав Магда.