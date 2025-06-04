Люди з оточення віцепрем’єрки Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири об’єкти нерухомості, - розслідування

Люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" – представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".

Попри розлучення з Михайлом Стефанішиним віцепрем’єрка Ольга Стефанішина з’являлася з ним на публічних заходах. Зокрема, наприкінці 2022 року під час зустрічі Стефанішиної з предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви Митрополитом Епіфанієм був присутній і Михайло Стефанішин.

Як зазначала тоді прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви, "його Блаженство відзначив Ольгу Стефанішину Орденом святої рівноапостольної княгині Ольги". "У зустрічі також взяли участь Михайло Стефанішин та керівник служби віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Каплун".

Михайло Стефанішин – колишній чоловік віце-прем'єрки, з яким вона розлучилась ще у 2017 році. Разом вони виховують двох дітей і, відповідно до даних декларації за 2024 рік, Стефанішина отримує аліменти від колишнього чоловіка.

"Але той факт, що Стефанішина бере колишнього чоловіка на свої зустрічі через 5 років після розлучення, свідчить, що вони залишаються у добрих стосунках. І це важлива обставина", - пише видання.

Консорціум "КАМпарітет"

У розслідуванні йдеться, що 14 квітня АРМА відзвітувало про остаточну передачу управителю арештованого майна ТОВ "Українська ягода". Управителем одного із найбільших в Україні виробників ягід став консорціум "УК КАМпарітет".

Одна з трьох фірм-співзасновниць консорціуму – БЕРРІ ХАБ ПЛЮС. Її керівник і багато співробітників раніше працювали саме в "Українській ягоді", пов'язаній з росіянами і арештованій АРМА.

Також зазначається, що через кілька днів після створення консорціум "КАМпарітет" став управителем для комерційної нерухомості у столичній багатоповерхівці на вулиці Павлівській.

У березні 2025 року консорціум обрано управителем для Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

А у квітні 2025 року – для торговельного центру "Флагман" у Івано-Франківську.

"Це єдина приватна компанія, якій менш ніж за рік діяльності вдалося виграти аж у чотирьох конкурсах на пошук управителя. Загалом за два роки керівництва АРМА Оленою Думою було успішно проведено 11 аналогічних конкурсів. Тобто "КАМпарітет" наразі управляє більше, ніж третиною з усіх об'єктів, які отримали управителів", - йдеться у розслідуванні.

Колишній помічник Стефанішиної очолив "КАМпарітет"

Відповідно до даних YouControl, консорціум "КАМпарітет" було засновано рік тому у травні 2024-ого. Першим директором підприємства став Тарас Голуб, який раніше працював радником Стефанішиної.

"Тобто Голуб працював радником Стефанішиної, а згодом очолив консорціум, який, за інформацією джерел "Української правди" у бізнесових колах, пов'язаний з колишнім чоловіком Стефанішиної", - пише видання.

Голуб регулярно поширює у фейсбуці публікації неурядової організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Він є співзасновником цієї організації і до червня 2024 року був її підписантом. Ось один із постів від 26 лютого 2024 року.

На фото посередині – колишній чоловік Ольги Стефанішиної Михайло, який також має стосунок до EUCCD і підписує меморандуми від імені цієї організації.

У декларації за 2017 рік Михайло Стефанішин вказує, що працює старшим оперуповноваженим з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Ексколега Михайла Стефанішина працює в АРМА

Журналістам вдалося встановити, що колишній колега Стефанішина Віталій Чубаєвський наразі працює у АРМА на посаді директора департаменту розшуку активів.

У деклараціях Чубаєвського за 2017 рік і за 2018 рік вказана посада – заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України-начальник управління протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та господарської діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Раніше Чубаєвський був керівником чоловіка Ольги Стефанішиної в Департаменті кіберполіції. Зараз він розшукує активи для АРМА, які згодом може отримувати в управління консорціум, пов'язаний з колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної.

13 травня цього року під головуванням заступника голови АРМА Станіслава Петрова, уповноважені особи центрального апарату АРМА, спільно з правоохоронцями та представниками компанії "КАМпарітет" прийняли Будинку профспілок новим управителем. Відповідне відео публікувала АРМА.

Журналісти звернули увагу на чоловіка у шкіряній куртці праворуч, який був присутній під час передачі актива - його звати Андрій Михайловський. На своїй сторінці у фейсбуці Михайловський також публікує відео з території іншого активу, який раніше отримав консорціум "КАМпарітет" – ТОВ "Українська ягода".

А кілька днів тому знімальна група "УП" зафіксувала Михайловського разом із Михайлом Стефанішиним.

У розслідуванні йдеться, що у квітні цього року було створено вже інший консорціум із співзвучною назвою "Пріорітет", директором якого у травні став Андрій Михайловський. І цей консорціум також вже почав подаватись на конкурси АРМА.

Порушення з боку консорціуму та коментар АРМА

Профільні експерти на прохання журналістів проаналізували усі чотири конкурси, в яких переміг консорціум "КАМпарітет".

В усіх чотирьох випадках експерти знайшли порушення з боку консорціуму. Зокрема, у поданих відповідно до процедур документах.

Наприклад, у випадку з конкурсом на управління Будинком профспілок "КАМпарітет" на думку експертів подав ймовірно підроблені документи.

АРМА заперечило будь-які порушення при поданні "КАМпарітетом" документів на конкурси. В той же час стосовно ймовірності підробки документів там зазначили:

"АРМА не є уповноваженим органом для проведення експертиз справжності печаток, підписів тощо. Будь-якої інформації, яка б ставили під сумнів справжність поданих документів, станом на дату проведення тендерної процедури до АРМА також не надходило".

При цьому у відповіді зазначається, що посадові особи АРМА, які перевіряли документацію консорціуму КАМпарітет, на даний час вже звільнені.

Також в агентстві заявили, що пов’язаності "КАМпарітету" з Михайлом Стефанішиним або Тарасом Голубом встановлено не було.

Окрім цього, в АРМА заперечили можливий вплив віце-прем'єр Стефанішиної.

Що відповіли у Стефанішиної?

"УП" звернулася за коментарями до Ольги Стефанішиної, її колишнього чоловіка Михайла Стефанішина, Тараса Голуба та до АРМА.

Видання опублікувало відповідь, яку йому надали у віцепрем'єр-міністерки.

Щодо Михайла Стефанішина:

1.⁠ ⁠Після розлучення 7-и річної давнини, наші контакти обмежуються питаннями виховання та забезпечення 2х спільних дітей.

2.⁠ ⁠Звернень від нього особисто, від пов’язаних із ним осіб до мене, мого Офісу чи радників — з питань підтримки, консультацій або сприяння у справах державної політики чи діяльності АРМА — не надходило. Ні сприяння, ні переваг через професійне оточення чи попередні контакти не надавалося. Подібні практики є неприйнятними для нашої команди.

Щодо Тараса Голуба:

1.⁠ ⁠Тарас Голуб був радником з 20 листопада 2020 по 12 березня 2024. Його функціонал обмежувався питаннями діяльності українсько-китайської комісії та іншими напрямами, які не мали відношення до питань управління державним майном. Мені невідомо про будь-яку додаткову діяльність, яку він міг здійснювати поза межами визначеного функціоналу.

2.⁠ ⁠За останній рік його перебування на посаді особиста взаємодія з ним не здійснювалась. Взаємодії після припинення його повноважень не відбувалось.

3.⁠ ⁠Щодо конкурсів: я не мала офіційного та неофіційного відношення до конкурсів. АРМА функціонує як незалежне агентство. Міністерство юстиції здійснює взаємодію з АРМА в звичайному робочому порядку на рівні з іншими державними органами.

Варто зазначити, що колишні родинні зв’язки не можуть бути підставою для висновків про мою причетність до подій чи людей, згаданих у журналістському запиті.

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