Люди из окружения вице-премьера Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре объекта недвижимости, - расследование

Люди из близкого окружения вице-премьера по европейской интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бывший муж Ольги Стефанишиной - Михаил Стефанишин в прошлом году "нашел "ключи от АРМА" - представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах, а компания, связанная с ним, уже получила четыре ценных актива в управление".

Несмотря на развод с Михаилом Стефанишиным вице-премьер Ольга Стефанишина появлялась с ним на публичных мероприятиях. В частности, в конце 2022 года во время встречи Стефанишиной с предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви Митрополитом Епифанием присутствовал и Михаил Стефанишин.

Как отмечала тогда пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, "его Блаженство отметил Ольгу Стефанишину Орденом святой равноапостольной княгини Ольги". "Во встрече также приняли участие Михаил Стефанишин и руководитель службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Каплун".

Михаил Стефанишин - бывший муж вице-премьера, с которым она развелась еще в 2017 году. Вместе они воспитывают двоих детей и, согласно данным декларации за 2024 год, Стефанишина получает алименты от бывшего мужа.

"Но тот факт, что Стефанишина берет бывшего мужа на свои встречи через 5 лет после развода, свидетельствует, что они остаются в хороших отношениях. И это важное обстоятельство", - пишет издание.

Консорциум "КАМпаритет"

В расследовании говорится, что 14 апреля АРМА отчиталось об окончательной передаче управляющему арестованного имущества ООО "Украинская ягода". Управляющим одного из крупнейших в Украине производителей ягод стал консорциум "УК КАМпаритет".

Одна из трех фирм-соучредителей консорциума - БЕРРИ ХАБ ПЛЮС. Ее руководитель и многие сотрудники ранее работали именно в "Украинской ягоде", связанной с россиянами и арестованной АРМА.

Также отмечается, что через несколько дней после создания консорциум "КАМпаритет" стал управляющим для коммерческой недвижимости в столичной многоэтажке на улице Павловской.

В марте 2025 года консорциум избран управляющим для Дома профсоюзов на Майдане Независимости.

А в апреле 2025 года - для торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске.

"Это единственная частная компания, которой менее чем за год деятельности удалось выиграть аж в четырех конкурсах на поиск управляющего. Всего за два года руководства АРМА Еленой Думой было успешно проведено 11 аналогичных конкурсов. То есть "КАМпаритет" сейчас управляет более чем третью из всех объектов, которые получили управляющих", - говорится в расследовании.

Бывший помощник Стефанишиной возглавил "КАМпаритет"

Согласно данным YouControl, консорциум "КАМпаритет" был основан год назад в мае 2024-го. Первым директором предприятия стал Тарас Голуб, который ранее работал советником Стефанишиной.

"То есть Голуб работал советником Стефанишиной, а впоследствии возглавил консорциум, который, по информации источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, связан с бывшим мужем Стефанишиной", - пишет издание.

Голуб регулярно распространяет в фейсбуке публикации неправительственной организации European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Он является соучредителем этой организации и до июня 2024 года был ее подписантом. Вот один из постов от 26 февраля 2024 года.

На фото посередине - бывший муж Ольги Стефанишиной Михаил, который также имеет отношение к EUCCD и подписывает меморандумы от имени этой организации.

В декларации за 2017 год Михаил Стефанишин указывает, что работает старшим оперуполномоченным по особым поручениям Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Экс-коллега Михаила Стефанишина работает в АРМА

Журналистам удалось установить, что бывший коллега Стефанишина Виталий Чубаевский сейчас работает в АРМА в должности директора департамента розыска активов.

В декларациях Чубаевского за 2017 год и за 2018 год указана должность - заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины-начальник управления противодействия преступлениям в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственной деятельности Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Ранее Чубаевский был руководителем мужа Ольги Стефанишиной в Департаменте киберполиции. Сейчас он разыскивает активы для АРМА, которые впоследствии может получать в управление консорциум, связанный с бывшим мужем Ольги Стефанишиной.

13 мая этого года под председательством заместителя председателя АРМА Станислава Петрова, уполномоченные лица центрального аппарата АРМА совместно с правоохранителями и представителями компании "КАМпаритет" приняли Дом профсоюзов новым управляющим. Соответствующее видео публиковала АРМА.

Журналисты обратили внимание на мужчину в кожаной куртке справа, который присутствовал во время передачи актива, - его зовут Андрей Михайловский. На своей странице в фейсбуке Михайловский также публикует видео с территории другого актива, который ранее получил консорциум "КАМпаритет" - ООО "Украинская ягода".

А несколько дней назад съемочная группа "УП" зафиксировала Михайловского вместе с Михаилом Стефанишиным.

В расследовании говорится, что в апреле этого года был создан уже другой консорциум с созвучным названием "Приоритет", директором которого в мае стал Андрей Михайловский. И этот консорциум также уже начал подаваться на конкурсы АРМА.

Нарушения со стороны консорциума и комментарий АРМА

Профильные эксперты по просьбе проанализировали все четыре конкурса, в которых победил консорциум "КАМпаритет".

Во всех четырех случаях эксперты нашли нарушения со стороны консорциума. В частности, в представленных в соответствии с процедурами документах.

Например, в случае с конкурсом на управление Домом профсоюзов "КАМпаритет", по мнению экспертов, подал вероятно поддельные документы.

АРМА отрицает любые нарушения при подаче "КАМпаритетом" документов на конкурсы. В то же время относительно вероятности подделки документов там отметили:

"АРМА не является уполномоченным органом для проведения экспертиз подлинности печатей, подписей и тому подобное. Любой информации, которая бы ставили под сомнение подлинность представленных документов, по состоянию на дату проведения тендерной процедуры в АРМА также не поступало".

При этом в ответе отмечается, что должностные лица АРМА, которые проверяли документацию консорциума КАМпаритет, в настоящее время уже уволены.

Также в агентстве заявили, что связанности "КАМпаритета" с Михаилом Стефанишиным или Тарасом Голубом установлено не было.

Кроме этого, в АРМА отрицают возможное влияние вице-премьера Стефанишиной.

Что ответили у Стефанишиной?

"УП" обратилась за комментариями к Ольге Стефанишиной, ее бывшему мужу Михаилу Стефанишину, Тарасу Голубу и в АРМА.

Издание приводит ответ, который ему предоставили у вице-премьер-министра.

Что касается Михаила Стефанишина:

1. После развода 7-летней давности наши контакты ограничиваются вопросами воспитания и обеспечения двоих общих детей.

2 Обращений от него лично, от связанных с ним лиц ко мне, моему Офису или советникам - по вопросам поддержки, консультаций или содействия в делах государственной политики или деятельности АРМА - не поступало. Ни содействия, ни преимуществ через профессиональное окружение или предыдущие контакты не предоставлялось. Подобные практики неприемлемы для нашей команды.

Что касается Тараса Голуба:

1 Тарас Голуб был советником с 20 ноября 2020 по 12 марта 2024. Его функционал ограничивался вопросами деятельности украинско-китайской комиссии и другими направлениями, которые не имели отношения к вопросам управления государственным имуществом. Мне неизвестно о какой-либо дополнительной деятельности, которую он мог осуществлять за пределами определенного функционала.

2. За последний год его пребывания в должности личное взаимодействие с ним не осуществлялось. Взаимодействия после прекращения его полномочий не происходило.

3 Относительно конкурсов: я не имела официального и неофициального отношения к конкурсам. АРМА функционирует как независимое агентство. Министерство юстиции осуществляет взаимодействие с АРМА в обычном рабочем порядке на уровне с другими государственными органами.

Стоит отметить, что бывшие родственные связи не могут быть основанием для выводов о моей причастности к событиям или людям, упомянутым в журналистском запросе.

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