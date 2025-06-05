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Новости Приближенные к Стефанишиной люди получили активы через АРМА
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Скандал со Стефанишиной и АРМА может повлиять на евроинтеграционные процессы Украины, - эксперт

Стефанишина

Согласно расследованию, обнародованному "Украинской правдой" 4 июня, Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) передало управление Домом профсоюзов в центре столицы частной компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным - бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Это уже четвертый крупный объект, переданный этой компании за последнее время.

Журналисты обращают внимание, что, несмотря на формальный разрыв в браке, господин Стефанишин остается в близком деловом окружении чиновницы. В то же время сама госпожа Стефанишина является фигуранткой уголовного производства по растрате 2,5 млн грн, выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС. Дело до сих пор слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Ситуацию также прокомментировал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Скандал вокруг АРМА и Стефанишиной может привести к провалу переговоров по открытию кластера "Основы" в рамках переговоров с ЕС и это станет следствием деятельности тех, кто пренебрегает принципами европейской интеграции и превращает государственные институты в инструменты собственного влияния", - заявил эксперт.

По словам Магды, фактическое привлечение родственных структур чиновников к управлению государственным имуществом через АРМА является примером демонстративного конфликта интересов и вызывает серьезные вопросы к государственной политике в сфере управления активами.

Также читайте: Люди из окружения вице-премьера Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре объекта недвижимости, - расследование

"Не следует забывать, что название кластера - "Основы". А профессиональная биография некоторых должностных лиц, в частности госпожи Стефанишиной, содержит также опыт работы в команде министра юстиции времен Януковича - Елены Лукаш. Это тоже важный сигнал для наших международных партнеров", - добавил Магда.

Автор: 

скандал (4478) АРМА (104) Стефанишина Ольга вице-премьер (250)


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Топ комментарии
+19
Потрібні показові посадки, а не просто звільнення..
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05.06.2025 11:25 Ответить
+12
Стефанішина - прислуга Єрмачка. А Єрмачок інакших не призначає - тільки ворюг...
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05.06.2025 11:24 Ответить
+11
А по друге...
Які накуй євроінтеграційні процеси України, якщо є можливість "прибарахлитися" так, що ще й онукам залишиться😎
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05.06.2025 11:39 Ответить
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Так звільніть Стефанишину і призначить когось розумнішого . У чому проблема?
Ось Залужного звільнили і не чешуться, що здають територію
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05.06.2025 11:22 Ответить
Потрібні показові посадки, а не просто звільнення..
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05.06.2025 11:25 Ответить
Теж піде
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05.06.2025 11:27 Ответить
Не показові, а звичайні, за здійснений злочин. А показові обичноє закінчуються....за строком давності і виводом бабла за кордон
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05.06.2025 11:35 Ответить
В цій ситуації навіть показові страти не допоможуть,хоча в певній мірі можуть покращити ситуацію,кожна притомна людина скаже ну якщо вкрасти мільйон доларів,то можна і посидіти,а вони крадуть сотнями мільйонів.
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05.06.2025 12:29 Ответить
Стефанішина - прислуга Єрмачка. А Єрмачок інакших не призначає - тільки ворюг...
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05.06.2025 11:24 Ответить
Усі, коли добиваються до влади , стають дурні. На жаль.
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05.06.2025 11:28 Ответить
Не дурні, а виникає жадоба до грошей
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05.06.2025 11:36 Ответить
Не вони стають жадібні ,а потрапляють в систему,де красти це їхня суть,і це не при Зеленському було побудовано.
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05.06.2025 12:31 Ответить
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05.06.2025 11:24 Ответить
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05.06.2025 11:36 Ответить
Gana generation (c) SuperMax. Ну, це потужно, це незламно - хвости вже повідпадали?
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05.06.2025 11:50 Ответить
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05.06.2025 13:04 Ответить
в зелені великий резерв випускників Трускавецьких академій і "робочих сосен". А те що у нас тотальна корупція коли краде і головна євроінтеграторка - то мабудь знають і не спішать щоб ми там були
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05.06.2025 11:29 Ответить
Звичайно не спішать,взяти для прикладу петюню,одною рукою за євроінтеграцію,а другою мінські домовленості ,і як наслідок вхід цієї зарази прарассвйської в правове українське поле,і можете навічно забути про жодну євроінтеграцію,олігархи радіють можна далі грабувати український народ.
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05.06.2025 12:37 Ответить
Своїм все!
Всім іншим закон!
Звичайно що це "вороже ІПСО"😜
Еге ж?
Стефанчук і Арахамія захистять Стефанішину!
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05.06.2025 11:33 Ответить
А по друге...
Які накуй євроінтеграційні процеси України, якщо є можливість "прибарахлитися" так, що ще й онукам залишиться😎
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05.06.2025 11:39 Ответить
Російського шпигуна зєлю геть. Втбори
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05.06.2025 11:47 Ответить
У неї корупційний шлейф, пов'язаний з тендерами, тягнеться ще з 2014-2015 років Як таких осіб взагалі допускають до роботи у вищих органах влади
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05.06.2025 11:49 Ответить
Так там усі такі - реваншистське ришівське угрупування
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05.06.2025 11:52 Ответить
https://bihus.info/pidozryuvana-v-korupcziyi-viczepremyerka-dezinformuye-pro-perebig-spravy-lukas/
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05.06.2025 11:52 Ответить
Отже судити цю компанію треба не лише за економічні злочини, а й за політичні
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05.06.2025 11:53 Ответить
Ну який же, це скандал для привладних, це повсякденні будні, від призначенців стефанчука+зеленського+шмигаля, держСекретарів, з купою їх помічників, заступників, радників-рішал, прокурорсько-суддівських з адвокатськими!! Типові «портновські трутні», на тілі України, що бореться з московським тероризмом з 2014 року!!
Генпрокурори тому і тікають за кордон, бо знають, що і вони винні, через бездіяльність!!
Добре, що Західні Партнери знають про кожного йолопа, що богує на посаді, використовуючи своє службове становище, щоб рідня мала статки як в Україні, так і за кордоном!

Заступник голови НБУ Ярослав Мазутка оформив на дружину будинок та квартиру в Греції

Більше читайте: https://368.media/2025/06/04/zastupnik-golovi-nbu-yaroslav-mazutka-oformiv-na-druzhinu-budinok-ta-kvartiru-v-gretsiyi/
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05.06.2025 11:57 Ответить
ідеальна "інвестняня" зеленого виродка
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05.06.2025 12:02 Ответить
Конфіскація майна і всю родину за грати!!! Все в рамках закону, але чи є кому це зробити, бо всі з правоохоронної і судової системи такі ж самі!!! Пісець!!!!
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05.06.2025 12:04 Ответить
Это настоящая неизбежность жаль УКРАИНУ!
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05.06.2025 12:57 Ответить
Ця ку...ва, вже і так має кримінальну справу за корупцію, але цене не завадило Єрмаку призначити її на більш жирну посаду підклавги під їх дупу ее тільки так звану потьомкінську євроінтеграцію але і мінюст.
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05.06.2025 12:12 Ответить
У ЗЕлених,мабуть,всі "робочі корабельні сосни".Всі провладні ЗЕлені курви знюхалися з тією сволотою яка працювала на янека.Татаров на майданівців справи підшивав тепер вірно служить єрмаку-зеленському.
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05.06.2025 12:33 Ответить
Вся зелена шушара впливае на эуроинтеграцию!!!!!!!!
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05.06.2025 12:56 Ответить
 
 