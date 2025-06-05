Скандал со Стефанишиной и АРМА может повлиять на евроинтеграционные процессы Украины, - эксперт

Согласно расследованию, обнародованному "Украинской правдой" 4 июня, Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) передало управление Домом профсоюзов в центре столицы частной компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным - бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Это уже четвертый крупный объект, переданный этой компании за последнее время.

Журналисты обращают внимание, что, несмотря на формальный разрыв в браке, господин Стефанишин остается в близком деловом окружении чиновницы. В то же время сама госпожа Стефанишина является фигуранткой уголовного производства по растрате 2,5 млн грн, выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС. Дело до сих пор слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Ситуацию также прокомментировал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Скандал вокруг АРМА и Стефанишиной может привести к провалу переговоров по открытию кластера "Основы" в рамках переговоров с ЕС и это станет следствием деятельности тех, кто пренебрегает принципами европейской интеграции и превращает государственные институты в инструменты собственного влияния", - заявил эксперт.

По словам Магды, фактическое привлечение родственных структур чиновников к управлению государственным имуществом через АРМА является примером демонстративного конфликта интересов и вызывает серьезные вопросы к государственной политике в сфере управления активами.

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"Не следует забывать, что название кластера - "Основы". А профессиональная биография некоторых должностных лиц, в частности госпожи Стефанишиной, содержит также опыт работы в команде министра юстиции времен Януковича - Елены Лукаш. Это тоже важный сигнал для наших международных партнеров", - добавил Магда.