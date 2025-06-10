В Раду внесли постановление об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьера и министра юстиции
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.
Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Это постановление внесли пять нардепов от фракции "Европейская Солидарность": Алексей Гончаренко, Синютка Олег, Арьев Владимир, Саврасов Максим и Федина София.
Основанием внесения этой инициативы, по словам Гончаренко, стал материал журналистов УП о том, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало управление несколькими предприятиями, в частности Домом профсоюзов в центре Киева компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным - бывшим мужем и отцом детей вице-премьера Стефанишиной.
Гончаренко требует, чтобы Стефанишину немедленно отстранили от исполнения обязанностей, пока следствие будет выяснять детали дела.
После этого, 5 июня, Стефанишина написала в Facebook, что не связана с деятельностью экс-супруга. По ее словам, с ее бывшим мужем у нее происходят контакты только относительно общих детей.
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