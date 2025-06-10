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Новости Приближенные к Стефанишиной люди получили активы через АРМА
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В Раду внесли постановление об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьера и министра юстиции

Ольга Стефанишина: в Раде зарегистрировали постановление об увольнении

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Это постановление внесли пять нардепов от фракции "Европейская Солидарность": Алексей Гончаренко, Синютка Олег, Арьев Владимир, Саврасов Максим и Федина София.

Основанием внесения этой инициативы, по словам Гончаренко, стал материал журналистов УП о том, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало управление несколькими предприятиями, в частности Домом профсоюзов в центре Киева компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным - бывшим мужем и отцом детей вице-премьера Стефанишиной.

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Гончаренко требует, чтобы Стефанишину немедленно отстранили от исполнения обязанностей, пока следствие будет выяснять детали дела.

После этого, 5 июня, Стефанишина написала в Facebook, что не связана с деятельностью экс-супруга. По ее словам, с ее бывшим мужем у нее происходят контакты только относительно общих детей.

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Автор: 

ВР (29287) увольнение (2685) Стефанишина Ольга вице-премьер (253)


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Топ комментарии
+11
Тепер зрозуміло чому Стерненко з Бігусами на Гончаренко лаяться
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10.06.2025 21:53 Ответить
+9
Набрала вже достатньо, можно і звільнити!!! Бо цю падлу зараз ніхто не посадить, всі в одній команді!!!
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10.06.2025 22:00 Ответить
+6
Хіба що послицею в Монако. Звісно, якщо є диплом по міньету.
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10.06.2025 22:14 Ответить
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Тепер зрозуміло чому Стерненко з Бігусами на Гончаренко лаяться
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10.06.2025 21:53 Ответить
Яка міністр, така й юстиція - суцільна корупція.
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10.06.2025 23:39 Ответить
Набрала вже достатньо, можно і звільнити!!! Бо цю падлу зараз ніхто не посадить, всі в одній команді!!!
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10.06.2025 22:00 Ответить
ПомініСТИРИЛА і досить.
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10.06.2025 22:06 Ответить
Хіба що послицею в Монако. Звісно, якщо є диплом по міньету.
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10.06.2025 22:14 Ответить
Хіба вона не є фігурантом корупційної справи, яка тягнеться вже кілька років?
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10.06.2025 22:14 Ответить
Пригадую, що радник Стефанішиної облаяв нецензурними словами ветерана на протезах, що працював у ветеринарній клініці в Одесі. Якщо такій радник, то моральним якостям Віце-прем'єрки не дивуюсь. Балотувалась у ВРУ в 2019 році від партії "Українська стратегія Гройсмана" - не пройшла, але втерлась до "Слуг народу" і зробила кар'єру.
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10.06.2025 22:15 Ответить
Брехлива зелена морда. Це вже навіть не дивує - дивує інше, що ще намагається щось тупанути у виправдання. Але зелені настількі тупі, що навіть прикрити свій срам не можуть. Все тримається на продажності "правоохоронців" і мовчазному терпінню наріду. Безкарність - вона така, нахабна, цинічна і паскудна річ....
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10.06.2025 22:18 Ответить
Гончаренко? Це той, хто за продовження військового стану не голосував? Ну-ну...
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10.06.2025 22:20 Ответить
І правда, воно ж так зручно прикриватися військовим станом, ти будеш сидіти на дивані, а хтось замість тебе нехай роками Неньку боронить. Ну-ну...
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10.06.2025 22:31 Ответить
*ей ти, підеш в АРМУі забереш ключі. І не вздумай патякати, це все для дітей*.
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10.06.2025 22:27 Ответить
Так понимать , все одноразовые как Га*D**ы . накрав дай другому , чемодан, Boeing , Лондон.
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10.06.2025 23:03 Ответить
 
 