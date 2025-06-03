Директорка Фонду розвитку інновацій Мінцифри пішла з посади через чотири місяці після призначення

Керівниця Фонду розвитку інновацій (об'єднує оборонний кластер Brave1 і Український фонд стартапів (USF) Наталя Кушнерська залишає свою посаду.

Замість неї виконувачем обов’язків директора Фонду розвитку інновацій призначено Віктора Руденка, повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Згідно із офіційною біографією, Руденко має понад 15 років досвіду в держуправлінні, зокрема в Міністерстві юстиції і Міністерстві розвитку громад та територій. З 2022 року як експерт Digital for Freedom та EGAP відповідав за розробку ключових нормативно-правових актів, які спростили процес закупівель інноваційного озброєння й дали поштовх до формування ринків БпЛА та РЕБ і боєприпасів, повідомляють у Мінцифри.

Крім того, оборонний кластер Brave1 буде посилений командою цивільних та військових фахівців на чолі з Андрієм Гриценюком, додали у міністерстві.

Гриценюк має понад 20 років досвіду у сфері ІТ, цифрових трансформацій та кризового менеджменту в умовах змін. Працював IT-директором у найбільших банках країни, з 2023 року приєднався до команди Міністерства цифрової трансформації, де керував розробкою "Дії" та "Мрії", відігравав ключову роль у проєктах "єОселя", "військові облігації", "онлайн-шлюб".

Водночас Наталя Кушнерська "отримує нову роль в екосистемі Мінцифри", повідомили у міністерстві, не уточнивши подробиць.

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Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.