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Кластер Вrave1 збільшив гранти для учасників до 8 мільйонів. Хто може податися?. ІНФОГРАФІКА

brave1

Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 – 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", – зазначив Федоров.

Залучити грант можна на такі розробки:

  • БПЛА;
  • наземні та морські дрони;
  • засоби для розвідки й аналізу розвідданих;
  • ракетно-артилерійські засоби ураження;
  • системи РЕБ та кіберборотьби;
  • зброя на нетрадиційних принципах дії;
  • зразки озброєння;
  • системи захисту та безпеки військ;
  • системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.

Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.

Подати заявку на грант можна за посиланням.

гранти за проєктом Brave1

У квітні повідомлялося, що за рік роботи учасники проєкту Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на суму $3,2 млн.

Автор: 

оборона (500) грант (306) Мінцифри (806) BRAVE1 (7)


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