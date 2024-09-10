Кластер Вrave1 збільшив гранти для учасників до 8 мільйонів. Хто може податися?. ІНФОГРАФІКА
Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 – 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", – зазначив Федоров.
Залучити грант можна на такі розробки:
- БПЛА;
- наземні та морські дрони;
- засоби для розвідки й аналізу розвідданих;
- ракетно-артилерійські засоби ураження;
- системи РЕБ та кіберборотьби;
- зброя на нетрадиційних принципах дії;
- зразки озброєння;
- системи захисту та безпеки військ;
- системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.
Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.
Подати заявку на грант можна за посиланням.
У квітні повідомлялося, що за рік роботи учасники проєкту Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на суму $3,2 млн.
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