Кластер Вrave1 збільшив гранти для учасників до 8 мільйонів. Хто може податися?. ІНФОГРАФІКА

Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 – 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", – зазначив Федоров.

Залучити грант можна на такі розробки:

БПЛА;

наземні та морські дрони;

засоби для розвідки й аналізу розвідданих;

ракетно-артилерійські засоби ураження;

системи РЕБ та кіберборотьби;

зброя на нетрадиційних принципах дії;

зразки озброєння;

системи захисту та безпеки військ;

системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.

Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.

Подати заявку на грант можна за посиланням.

У квітні повідомлялося, що за рік роботи учасники проєкту Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на суму $3,2 млн.