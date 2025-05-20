На фінансування армії не вистачає понад 400 мільярдів, зміни до держбюджету ініціюють влітку, – Железняк

Дефіцит коштів держбюджету на 2025 рік фінансування потреб Сил оборони може сягнути 400-500 мільярдів гривень, відповідні зміни до бюджету уряд ініціюватиме після консультацій з МВФ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

"Я писав, що у бюджеті не вистачає на військові видатки мінімум 200 млрд. Так ось, я помилився. Сума необхідних змін у бюджет-2025 буде як мінімум удвічі більшою: треба буде знайти від 400-500 млрд грн. ️Ситуація один в один з минулим роком, коли видатки на оборону у Бюджеті вже значно перевищують заплановані", – написав Железняк.

За його словами, уряд ініціюватиме відповідні зміни до закону про держбюджет на 2025 рік після завершення 8-го перегляду програми співпраці з МВФ, яке очікується наприкінці червня.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 20 травня розпочав місію щодо восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Серед ключових тем під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів до держбюджету України, зазначали у Мінфіні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Він нагадав, що на початку минулого року через значну затримку у постачанні зброї від партнерів, які були враховані під час планування держбюджету, Україні довелося збільшити фінансування оборонних закупівель. Відтак, у другому півріччі виникла необхідність переглянути видатки держбюджету, виділивши додаткові кошти для ЗСУ.

"Цього року ситуація, на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це звісно ж потягнуло додаткові витрати", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн, оскільки запланованих на минулий рік коштів для фінансування Сил оборони не вистачало.

Разом із тим, для фінансування цих видатків Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків.