БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 013 40

На фінансування армії не вистачає понад 400 мільярдів, зміни до держбюджету ініціюють влітку, – Железняк

Запланованого на цей рік фінансування Сил оборони може виявитися недостатньо

Дефіцит коштів держбюджету на 2025 рік фінансування потреб Сил оборони може сягнути 400-500 мільярдів гривень, відповідні зміни до бюджету уряд ініціюватиме після консультацій з МВФ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

"Я писав, що у бюджеті не вистачає на військові видатки мінімум 200 млрд. Так ось, я помилився. Сума необхідних змін у бюджет-2025 буде як мінімум удвічі більшою: треба буде знайти від 400-500 млрд грн. ️Ситуація один в один з минулим роком, коли видатки на оборону у Бюджеті вже значно перевищують заплановані", – написав Железняк.

За його словами, уряд ініціюватиме відповідні зміни до закону про держбюджет на 2025 рік після завершення 8-го перегляду програми співпраці з МВФ, яке очікується наприкінці червня.

Читайте також: Видатки держбюджету на виплати військовим зросли до 97 мільярдів на місяць, – Мінфін

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 20 травня розпочав місію щодо восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Серед ключових тем під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів до держбюджету України, зазначали у Мінфіні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Він нагадав, що на початку минулого року через значну затримку у постачанні зброї від партнерів, які були враховані під час планування держбюджету, Україні довелося збільшити фінансування оборонних закупівель. Відтак, у другому півріччі виникла необхідність переглянути видатки держбюджету, виділивши додаткові кошти для ЗСУ.

"Цього року ситуація, на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це звісно ж потягнуло додаткові витрати", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн, оскільки запланованих на минулий рік коштів для фінансування Сил оборони не вистачало.

Разом із тим, для фінансування цих видатків Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків.

Автор: 

держбюджет (1657) держборг (1123) ЗСУ (405) Железняк Ярослав (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
на фінансування військових адміністрацій окупованих міст і сіл вистачає, а це десятки мільярдів. Прикиньте - тисячі чиновників сидять в Києві чи закордоном і числяться як керівництво адміністрацій окупованих населених пунктів, мають бюджет, одержують зарплати по півмільйона чи більше, премії...
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
+22
От чинушам на зарплату чомусь грошей вистачає.
показати весь коментар
20.05.2025 14:00 Відповісти
+11
Де ж грошей набрати? Прокурори-пенсіонери в 40 років, судді те саме, а ще чиновники з пенсіями по 280 тис. під час війни, я вже не говорю за зарплати по 5 млн. Сергій Лєщенко як член наглядоваї ради Укрзалізниці 450 тис. зарплата. Нарглядова ради збирається раз в місяць, він без освіти, без знань. Просто Гундосий поставив на державну запрлату, щоб опонентів облаював. Це захиснику можна копійки платити, а чиновники повинні добре харчуватися.
показати весь коментар
20.05.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От чинушам на зарплату чомусь грошей вистачає.
показати весь коментар
20.05.2025 14:00 Відповісти
максимально захищена стаття витрат - вже прив'язана до курсу євро
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
А ЛІДОРу з його свитою вистачає грошей на закордонний політичний туризм - постійні перельоти, гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг ...

Та й 5-6 ефективних менеджерів теж на нестачу особистих грошей не скаржаться.
показати весь коментар
20.05.2025 18:45 Відповісти
Дійсно! Їх же аж 26! Почті шо пів - Ради!!!
Їхні ТВ канали на Т2 кругом!!!
Ввімкнув телевізор, а там ПРЯМИЙ ! клацув пермикачем, а там П'ЯТИЙ !!!, ЕСПРЕССОО !
Одні опозіціонєри !
Людям ТЄЛЄМАРАФОН ніде подивитись !
Тіки скажи про тєлємарафон, так відразу банять!
Що робиться, люді ???!!!
показати весь коментар
20.05.2025 14:43 Відповісти
не можеш?
йди!
оце б було по справжньому політичне опозиційне рішення.
ага!
то, так класно за державні грошики бути опозиціонером......
показати весь коментар
20.05.2025 16:19 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 00:02 Відповісти
100%
показати весь коментар
21.05.2025 00:04 Відповісти
на фінансування військових адміністрацій окупованих міст і сіл вистачає, а це десятки мільярдів. Прикиньте - тисячі чиновників сидять в Києві чи закордоном і числяться як керівництво адміністрацій окупованих населених пунктів, мають бюджет, одержують зарплати по півмільйона чи більше, премії...
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
Всі дружно затягнемо пазки
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
Не переживай, робити ничего не прийдеться самі затягнуть і на нашей шиї
показати весь коментар
20.05.2025 14:35 Відповісти
Кому особисто не вистачає, якщо в минулому році оборонне замовлення виконали на 50%?
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
А как им будет хватать, когда СРЕДНЯЯ зарплата у госчиновников 50т.грн.?!?! Как им будет хватать, если они делают предоплату на вооружение 1млрд.грн. и ничего не получают?!?! Как им будет хватать, если **************** шмыгаля владелец фирмы с уставным фондом 30млн.грн.?!?! Они думают, что опустив гривну в 7раз и раскрутив инфляцию под 100%, то население будет покупать товары?!?! Население больше потратить не может, чем получает!!!Сколько шмыгаляпизда платит среднюю пенсию ?!
показати весь коментар
20.05.2025 14:15 Відповісти
Якщо поскребти:уріжте зарплати та пенсії суддям,прокурорам,собі коханим,мерам і всяким херам,закрийте свій довбаний "марахвон",хай ті канали йдуть на вільні хліба,розгоніть отой сарай який зветься ОХВІСОМ разом з Єрмаком-Татаровим,зменьшіть зарплати директорам держпідприємств,всяким банкірам державних банків,ЦВК, Фондів майна та всякого дєрьма.,підніміть податки на період воєнного стану для захмарних заробітних плат.Саме основне - перестаньте красти.Країна повинна працювати тільки на оборону.
показати весь коментар
20.05.2025 14:17 Відповісти
За велике будівництво та відновлення треба додати, там переплата в 3-4рази!!
показати весь коментар
20.05.2025 14:21 Відповісти
Після другої світової примусово пропонували облігації державної позики. Високооплачувані вимушені були купувати їх на великі суми.
показати весь коментар
20.05.2025 17:50 Відповісти
Де ж грошей набрати? Прокурори-пенсіонери в 40 років, судді те саме, а ще чиновники з пенсіями по 280 тис. під час війни, я вже не говорю за зарплати по 5 млн. Сергій Лєщенко як член наглядоваї ради Укрзалізниці 450 тис. зарплата. Нарглядова ради збирається раз в місяць, він без освіти, без знань. Просто Гундосий поставив на державну запрлату, щоб опонентів облаював. Це захиснику можна копійки платити, а чиновники повинні добре харчуватися.
показати весь коментар
20.05.2025 14:23 Відповісти
Занадто просто, у Лещенко дуже відповідальна посада, слідкувати за своєчасним і повним поверненням откатов
показати весь коментар
20.05.2025 14:30 Відповісти
Головне інвалідів від ОП, ВРУ та інших державних посадовців забезпечте, своєчасно перераховуйте їм пенсії, збільшити треба зарплатню, а воїни почекають, да і більшість пенсіонерів теж, якщо не здохнуть.
показати весь коментар
20.05.2025 14:27 Відповісти
На шиї
показати весь коментар
20.05.2025 14:37 Відповісти
уровень проффессионализма - ашипка в два раза. чего й то с зарплатами лично себе так не получается никогда, разве что в бОльшую сторону и за счет остальных ненужных проффессий.
показати весь коментар
20.05.2025 14:34 Відповісти
А хтось колись чув щоб заборгували депутам, іхнім безпорадним помічникам чи прокурорам та ін...?? Владі, депутатам, помічникам, прокурорам та ін. непотрібу, пора затягувати паски
показати весь коментар
20.05.2025 14:35 Відповісти
Клоунам і чиновникам повернути зарплати, що були при Порошенко. Тоді на декілька таких армій вистачить. Зарплати в 60 000 000,00 грн ( 1 304 347,00 USD) на місяць- це якась дичина для воюючої країни.
показати весь коментар
20.05.2025 14:36 Відповісти
На армию чинушек есть,на армию полицаев есть ,а на армию сражающуюся с путинскими ордами нет - отличная работа сивковичской агентуры в раде.
показати весь коментар
20.05.2025 14:53 Відповісти
вовочка-дурачёк, а ну выдавай уже по три тыщи
показати весь коментар
20.05.2025 14:56 Відповісти
Розкажіть це отим «всі-мають-служивцям». У них це ж так працює
показати весь коментар
20.05.2025 14:56 Відповісти
А тим часом:
42-річна керівниця черкаської прокуратури отримала 785 тисяч гривень пенсії за рік та більше 2 мільйонів зарплати.
Керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова у 2023 році отримала 785 435 гривень пенсії. Інформація про це міститься в її декларації за минулий рік
показати весь коментар
20.05.2025 15:08 Відповісти
Менше красти і не витрачати гроші на всяку хрінь типу ремонту доріг і макетів калашів в ціну справжньої арки не пробували ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:25 Відповісти
А чого дивуватись!?
Грошовий потік з-за кордону зменшено на 65%, за рахунок внітрішніх вливань бюджет України не наповнюється. В такому випадку шлях лише один - оптимізація у виплатах пенсіонерам, вчителям, лікарям, чиновникам. Й доречі, після затвердження ВРУ проект закону про можливу добровільну мобілізацію пенсіонерів віком до 65+, навантаження на Пенсійний фонд України в рази знизиться. Та й після розбронювання лікарів, а згодом студентівй та викладачів вишів, кількість виплат скороиться на 32,4%. Це реалії. Не треба забувати, що в Україні йде війна не на життя, а на смерть!
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
А може спочатку перестати красти?¿!!!
показати весь коментар
20.05.2025 16:25 Відповісти
Премії в 30000 поліції та пожарним, зарплата депутатів та їх помічників, у Рєзнікова за яйця спитайте, де гроші дів...
Так і наколядують...
показати весь коментар
20.05.2025 18:56 Відповісти
Железняк погано в не там шукає
показати весь коментар
20.05.2025 19:33 Відповісти
Апетити "слуг сатани" ростуть щохвилини
показати весь коментар
20.05.2025 22:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 