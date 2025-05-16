Видатки держбюджету на виплати військовим зросли до 97 мільярдів на місяць, – Мінфін

Касові видатки загального фонду держбюджету у квітні 2025 року зросли до 329,9 мільярда гривень, порівняно із 317,7 млрд грн у березні, 324,1 млрд грн – у лютому та 214,1 млрд грн – у січні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у квітні спрямували 125,7 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 96,6 млрд грн, порівняно із 92 млрд грн у березні, 91,8 млрд грн – у лютому та 84,7 млрд грн – у січні 2025 року.

Вищі видатки на виплати військовим було зафіксовано лише у грудні минулого року, коли вони сягали 96,7 млрд грн, а також у грудні 2023 року – 107,8 млрд грн. Для порівняння, у листопаді 2024 року вони становили 86,6 млрд грн, у жовтні – 86 млрд, у вересні – 83,7 млрд грн, у серпні – 82,3 млрд грн, у липні – 80,9 млрд грн, у червні і травні – по 79,8 млрд грн, у квітні – 78,5 млрд грн, у березні – 81,5 млрд, у лютому – 80 млрд грн, у січні – 57,4 млрд грн.

Крім того, видатки на оплату використання товарів і послуг у квітні зросли до 49,1 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у квітні спрямували 54,1 млрд грн, а на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 40,6 млрд грн.

На обслуговування державного боргу у квітні спрямували 34 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам – 15,3 млрд грн.

Загалом за січень-квітень цього року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 1,2 трильйона гривень, що на 239,6 млрд грн, або на 25,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, додали у Мінфіні.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.